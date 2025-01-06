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Tam Boyutta Gör Xpeng ve Volkswagen, bugün imzalanan anlaşma ile Çin'deki hızlı şarj istasyonu ağlarını birbirlerinin kullanımına açtıklarını duyurdu. İki şirketin hızlı şarj ağı Çin genelindeki 420 şehri kapsıyor. Volkswagen ve Xpeng, ilerleyen süreçte yeni istasyonlar kurmak için bir ortak marka oluşturacak.

İki şirket arasındaki iş birliği 2023 yılına dayanıyor. Temmuz 2023'te Alman marka 700 milyon dolar yatırımla Xpeng'in %5'ini satın alacağını duyurmuştu. Ardından Şubat 2024'te Volkswagen ve Xpeng arasında maliyetleri düşürmek adına ortak parça kullanım anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Volkswagen'in Xpeng'in E/E platformunu kullanan iki yeni model çıkaracağını biliyoruz.

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Şimdi ise 2025'in ilk anlaşmasıyla Volkswagen ve Xpeng arasındaki iş birliğinin kapsamı genişletildi. Xpeng'in Çin'de 9 binden fazla sokete sahip 1790 şarj istasyonu bulunuyor. Yapılan anlaşma ile birlikte iki firmanın müşterileri 20 binden fazla sokete sahip istasyon ağından faydalanabilecek.

Xpeng, Çin'de 480 kW maksimum güce (670A) sahip S4 isimli hızlı şarj cihazlarına sahip. Şirket bu cihazların sadece 5 dk şarjla 200 km menzil verebildiğini belirtiyor. Çinli şirket, Eylül 2024'ten itibaren S5 isimli 800 kW maksimum güce (800A) sahip istasyonlarının kurulumuna başladı. Bu cihazların da uyumlu araçlar için saniyede 1 km menzil sağlayabildiği ifade ediliyor.

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Xpeng ve Volkswagen, Çin'deki hızlı şarj ağını birleştirdi