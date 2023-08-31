Dar yollar için geliştirilmiş Çinli ticari araç: Wuling E10

Wuling E10, %100 elektrikli araç olmasına rağmen konvansiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor. Önde büyük köşeli farların marka logosuyla birlikte siyah bir çerçeve içerisine alındığını görmekteyiz. Yan tarafta ise büyük siyah aynalar ve 12 inç jantlara sahip ince lastikler göze çarpıyor. Tek koltuklu kabinde ise manuel klima, küçük bir dijital gösterge paneli ve USB girişleri yer alıyor.
Wuling E10'un arkadaki metal kasa, fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere standart versiyonun yanı sıra daha yüksek olarak da tercih edilebiliyor. Bu versiyonda soğutucu da devreye giriyor. Böylece şehir içinde standart ölçülerdeki ticari araçların giremediği noktalara dondurma, meyve, yiyecek ve içeceklerin taşınması mümkün oluyor.
Wuling E10, 20 kW (27 hp) güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Son hızı 71 km/s ile sınırlandırılan araçta 9 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Bu batarya, şehir içinde ortalama 40 km/s'lik hızda 150 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Bataryada hızlı şarj desteği yok. Ev veya iş yerlerindeki prizden veya AC şarj istasyonlarından şarj edilebiliyor.
Wuling E10 aslında 2022 yılında ortaya çıkmıştı ancak satışa sunulması 2023'ün Ağustos ayını buldu. Aracın Çin'deki fiyatı 5 bin dolar civarından başlıyor.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.