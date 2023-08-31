Dar yollar için geliştirilmiş Çinli ticari araç: Wuling E10

Tam Boyutta Gör Kompakt ölçülere sahip dar ve yüksek araçları daha çok Japonya'daki "Kei Car" sınıfında karşımıza çıksa da haberimize konu olan bu yeni model Japon değil Çinli bir üreticiye ait. Wuling E10 adı verilen bu elektrikli ticari araç, tek koltuklu kabiniyle büyük şehirlerdeki en dar yollara bile girebilecek şekilde tasarlanmış.

Wuling E10, %100 elektrikli araç olmasına rağmen konvansiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor. Önde büyük köşeli farların marka logosuyla birlikte siyah bir çerçeve içerisine alındığını görmekteyiz. Yan tarafta ise büyük siyah aynalar ve 12 inç jantlara sahip ince lastikler göze çarpıyor. Tek koltuklu kabinde ise manuel klima, küçük bir dijital gösterge paneli ve USB girişleri yer alıyor.

Wuling E10'un arkadaki metal kasa, fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere standart versiyonun yanı sıra daha yüksek olarak da tercih edilebiliyor. Bu versiyonda soğutucu da devreye giriyor. Böylece şehir içinde standart ölçülerdeki ticari araçların giremediği noktalara dondurma, meyve, yiyecek ve içeceklerin taşınması mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli ticari araç, sadece 1080 mm genişliğe sahip. 4.3 metrelik dönüş çapı, aracın dar alanlarda rahatlıkla manevra yapabilmesini sağlıyor. Wuling E10, dar bir araç olmasına rağmen 3305 mm uzunluğa ve 1690 mm yüksekliğe sahip. Böylece, 1.7 metreküp hacme sahip kasada 200 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Aracın kendi ağırlığı ise sadece 620 kilogram.

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Wuling E10, 20 kW (27 hp) güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Son hızı 71 km/s ile sınırlandırılan araçta 9 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Bu batarya, şehir içinde ortalama 40 km/s'lik hızda 150 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Bataryada hızlı şarj desteği yok. Ev veya iş yerlerindeki prizden veya AC şarj istasyonlarından şarj edilebiliyor.

Wuling E10 aslında 2022 yılında ortaya çıkmıştı ancak satışa sunulması 2023'ün Ağustos ayını buldu. Aracın Çin'deki fiyatı 5 bin dolar civarından başlıyor.

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Dar yollar için geliştirilmiş Çinli ticari araç: Wuling E10