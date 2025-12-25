Tesla’da kapı krizi: NHTSA soruşturma başlattı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomobillerde kapı kolları artık sadece tasarımla gündeme gelmiyor. Her yıl daha fazla modelde kullanılan elektronik kapı kolları tartışmaların odağı hâline geldi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2022 model Tesla Model 3 için başlattığı yeni soruşturma da bunun nedenini hatırlatır nitelikte.

Buradaki temel soru şu: Sorumluluk nerede başlıyor, nerede bitiyor? Üreticiler bu sistemleri tamamen “hatasız” hale getirmek için daha fazlasını mı yapmalı, yoksa sürücüler de araçlarındaki acil durum sistemlerini öğrenmekle yükümlü mü?

Arızalar Ofisi’ne yapılan tek bir şikâyet, 2022 model yılından 179 binden fazla Model 3’ün incelemeye alınmasına yetti. Yapılan şikâyette, sürücünün kafa kafaya çarpışmanın ardından yanan araçtan çıkmakta zorlandığı anlatılıyor.

Sürücü şikâyetinde, “Kafa kafaya çarpışmanın ardından aracın elektrik sistemi kapandı ve elektrikli kapı açma düğmeleri çalışmadı. İçerisi alev alınca mahsur kaldım. Arka koltuğa geçip camı kırarak kaçabildim. Kalçam ve kolum kırıldı, sonrasında kalça protezi ameliyatı olmak zorunda kaldım” ifadeleri yer aldı.

Bu, elbette ciddi ve araştırılmayı hak eden bir olay. Ancak soruşturma açılması, otomatik olarak geri çağırma olacağı anlamına gelmiyor. NHTSA şu aşamada bunun bir tasarım hatası mı, yetersiz bilgilendirme mi yoksa panik, deneyimsizlik ve aşırı koşulların birleşimi mi olduğuna bakıyor.

Manuel açma kolu ve kafa karışıklığı

Tam Boyutta Gör Tesla, kapı içlerinde gizli bir mekanik açma kolu bulunduruyor. Acil durumda bu kolu yukarı çekmek kapıyı manuel olarak açmaya yetiyor; ekstra güç, parça sökme ya da özel bir işlem gerekmiyor. Ancak sürücü, gizli mekanik kolun yerini bilmediğini, araçta bununla ilgili bir etiket olmadığını, teslimatta anlatılmadığını ve acil durumda sezgisel olarak bulunması zor olduğunu belirtiyor.

Burada kritik bir tartışma çıkıyor: Manuel açmayı yeterince görünür kılmadığı için Tesla mı suçlu, yoksa sürücü acil durum özelliklerini öğrenmediği için mi sorumluluk taşıyor? Tesla’ya göre acil durumla ilgili prosedürler kullanım kılavuzunda açıkça yer alıyor.

Bu soruşturmanın kapsamı daha da genişleyebilir. Tesla’nın 2017-2022 Model 3 çevrimiçi kılavuzuna göre arka yolcular için acil durum çıkış kolu bulunmuyor. Bu durumun bir müdahaleyi gerektirip gerektirmediğine NHTSA karar verecek.

Tesla'nın üretim sırasında mevcut güvenlik standartlarına uygun davrandığı muhtemel ama yine de bu tür raporlar markanın başını ağrıtabilir.

