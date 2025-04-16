Assassin's Creed Shadows'tan büyük başarı; Satışlar hız kesmiyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda hem fazla tekrara düşen, hem de stratejik bazı hatalar yapan Assassin's Creed serisi, özellikle Mirage sonrası oyunseverlerin ilgisini biraz kaybetmeye başlamıştı. Bu yüzden serinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows'un satış performansına dair de şüpheler vardı. Ne var ki Shadows bu şüpheleri boşa çıkardı.

20 Mart'ta çıkan Assassin's Creed Shadows'un öyle övgülere boğulduğunu söyleyemeyiz. Oyun genel olarak olumlu yorumlar almış olsa da seveni kadar sevmeyeni de var. Ancak söz konusu satış rakamları olduğunda Shadows'un tartışmasız bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyleyebiliriz.

2025'te çıkacak en dikkat çekici oyunlar 3 ay önce eklendi

Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance II'yi Geçti

Beklenenden çok daha iyi bir çıkış yaparak daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaşan Assassin's Creed Shadows, aradan geçen bir ayda da hız kesmedi. Oyun, mart ayı boyunca en çok satanlar listesinin ilk sırasında kaldı. Bu da Kingdom Come: Deliverance II'yi geride bırakarak ABD'de 2025'in en çok satan 2. oyunu hâline gelmesini sağladı. Listenin ilk sırasında ise hâlâ Monster Hunter Wilds var.

Bu yıl başta GTA VI olmak üzere dikkat çekici pek çok oyunun çıkışına sahne olacağı için Assassin's Creed Shadows yılı ilk üçün dışında tamamlayabilir. Ancak şu ana kadarki performansı bile Shadows'un bir başarı hikâyesi olarak hatırlanması için yeterli olacaktır. Çünkü hem Assassin's Creed markasını bir nebze rehabilite etti, hem de zorlu bir süreçten geçen Ubisoft'a rahat bir nefes aldırmış oldu.

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Assassin's Creed Shadows, 2025'in en çok satan 2. oyunu oldu