Assassin's Creed Shadows'tan büyük başarı; Satışlar hız kesmiyor

20 Mart'ta çıkan Assassin's Creed Shadows'un öyle övgülere boğulduğunu söyleyemeyiz. Oyun genel olarak olumlu yorumlar almış olsa da seveni kadar sevmeyeni de var. Ancak söz konusu satış rakamları olduğunda Shadows'un tartışmasız bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance II'yi Geçti
Beklenenden çok daha iyi bir çıkış yaparak daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaşan Assassin's Creed Shadows, aradan geçen bir ayda da hız kesmedi. Oyun, mart ayı boyunca en çok satanlar listesinin ilk sırasında kaldı. Bu da Kingdom Come: Deliverance II'yi geride bırakarak ABD'de 2025'in en çok satan 2. oyunu hâline gelmesini sağladı. Listenin ilk sırasında ise hâlâ Monster Hunter Wilds var.
Bu yıl başta GTA VI olmak üzere dikkat çekici pek çok oyunun çıkışına sahne olacağı için Assassin's Creed Shadows yılı ilk üçün dışında tamamlayabilir. Ancak şu ana kadarki performansı bile Shadows'un bir başarı hikâyesi olarak hatırlanması için yeterli olacaktır. Çünkü hem Assassin's Creed markasını bir nebze rehabilite etti, hem de zorlu bir süreçten geçen Ubisoft'a rahat bir nefes aldırmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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