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    Assassin's Creed Shadows'tan büyük başarı; Satışlar hız kesmiyor

    Daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaşarak etkileyici bir çıkış yapan Assassin's Creed Shadows, aradan geçen sürede de hız kesmedi ve 2025'in en çok satan oyunlarından birine dönüştü.
    Assassin's Creed Shadows Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda hem fazla tekrara düşen, hem de stratejik bazı hatalar yapan Assassin's Creed serisi, özellikle Mirage sonrası oyunseverlerin ilgisini biraz kaybetmeye başlamıştı. Bu yüzden serinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows'un satış performansına dair de şüpheler vardı. Ne var ki Shadows bu şüpheleri boşa çıkardı.

    20 Mart'ta çıkan Assassin's Creed Shadows'un öyle övgülere boğulduğunu söyleyemeyiz. Oyun genel olarak olumlu yorumlar almış olsa da seveni kadar sevmeyeni de var. Ancak söz konusu satış rakamları olduğunda Shadows'un tartışmasız bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyleyebiliriz.

    Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance II'yi Geçti

    Beklenenden çok daha iyi bir çıkış yaparak daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaşan Assassin's Creed Shadows, aradan geçen bir ayda da hız kesmedi. Oyun, mart ayı boyunca en çok satanlar listesinin ilk sırasında kaldı. Bu da Kingdom Come: Deliverance II'yi geride bırakarak ABD'de 2025'in en çok satan 2. oyunu hâline gelmesini sağladı. Listenin ilk sırasında ise hâlâ Monster Hunter Wilds var.

    Bu yıl başta GTA VI olmak üzere dikkat çekici pek çok oyunun çıkışına sahne olacağı için Assassin's Creed Shadows yılı ilk üçün dışında tamamlayabilir. Ancak şu ana kadarki performansı bile Shadows'un bir başarı hikâyesi olarak hatırlanması için yeterli olacaktır. Çünkü hem Assassin's Creed markasını bir nebze rehabilite etti, hem de zorlu bir süreçten geçen Ubisoft'a rahat bir nefes aldırmış oldu.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 59 dakika önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

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