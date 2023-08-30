Yeni Volkswagen Passat, 31 Ağustos'ta tanıtılacak: İşte detaylar

Gelen bilgiler üretimin Almanya'dan Slovakya'ya taşındığı yönünde. Modelin yeni donanımları arasında, yolu 500 metreye kadar aydınlatabilen isteğe bağlı Matrix LED farlar yer alacak. Ancak yeni Passat'ta makyajlı Touareg'in daha gelişmiş HD matrix teknolojisini görmeyeceğiz.
Yeni Volkswagen Passat nasıl olacak?
Tamamen yenilenen iç mekanda neredeyse hiç fiziksel tuş yok. Orta konsolda, donanım seviyesine bağlı olarak 12.9 veya 15 inçlik bir medya ekranı yer alacak. Altında klima kontrolü için küçük bir dokunmatik panel göreceğiz. Standart donanımda 10.3 inçlik dijital gösterge paneli yer alırken, opsiyonel olarak baş üstü gösterge ekranı (head-up display) da sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.