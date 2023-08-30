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    Yeni Volkswagen Passat, 31 Ağustos'ta tanıtılacak: İşte detaylar

    Volkswagen yeni nesil Passat'ın tanıtım tarihini açıkladı. Alman otomobil devi sadece station wagon gövde tipiyle yoluna devam edecek aracı bu ayın son gününde gözler önüne çıkaracak.
    Yeni Volkswagen Passat, 31 Ağustos'ta tanıtılacak: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yeni nesil Volkswagen Passat'ın tanıtılacağı tarih belli oldu. Alman marka aracın dünya prömiyeri 31 Ağustos tarihinde yapacak. Daha önce de bilindiği gibi otomobil sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle satışa sunulacak ve boyutları eski modele göre büyüyecek.

    Gelen bilgiler üretimin Almanya'dan Slovakya'ya taşındığı yönünde. Modelin yeni donanımları arasında, yolu 500 metreye kadar aydınlatabilen isteğe bağlı Matrix LED farlar yer alacak. Ancak yeni Passat'ta makyajlı Touareg'in daha gelişmiş HD matrix teknolojisini görmeyeceğiz.

    Yeni Volkswagen Passat, 31 Ağustos'ta tanıtılacak: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Yeni Volkswagen Passat nasıl olacak?

    Tamamen yenilenen iç mekanda neredeyse hiç fiziksel tuş yok. Orta konsolda, donanım seviyesine bağlı olarak 12.9 veya 15 inçlik bir medya ekranı yer alacak. Altında klima kontrolü için küçük bir dokunmatik panel göreceğiz. Standart donanımda 10.3 inçlik dijital gösterge paneli yer alırken, opsiyonel olarak baş üstü gösterge ekranı (head-up display) da sunulacak.

    Yeni Volkswagen Passat, 31 Ağustos'ta tanıtılacak: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Yeni Volkswagen Passat'ın kaputunun altında benzinli ve turbo dizel motorlar görev yapacak ancak hepsinin elektrik destekli olacağını belirtelim. Bunlar mikro hibrit eklemelerden, otomobili şarj edilebilir hibrit araca dönüştüren daha kapsamlı bileşenlere kadar uzanacak. Volkswagen Passat Variant'ın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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