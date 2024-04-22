Tesla, otonom sürüş yazılımı FSD’nin fiyatını ciddi oranda düşürdü

Tesla, FSD özelliğinde fiyatları indirdi
Tesla, FSD özelliğini daha önceden ABD’deki sürücülere 12.000 dolar (Kanada için 16.000 CAD) karşılığında sunuyordu. Firma almış olduğu karar doğrultusunda otonom sürüş yazılımının fiyatını ABD’de 4.000 dolar düşürdü. Böylece FSD fiyatı 8.000 dolar oldu. Kanada fiyatlandırması da 16.000 CAD seviyesinden 11.000 CAD seviyesine indi.
Tesla, FSD paketinde yaptığı fiyat değişikliğinin yanı sıra 6.000 dolarlık Geliştirilmiş Otopilot seçeneğini de kaldırdı. Bu pakete sahip mevcut araç sahipleri 2,000 dolar karşılığında FSD'ye yükseltme yapabilecekler. Tesla geçtiğimiz haftalarda FSD abonelik hizmetinin fiyatını yarı yarıya düşürerek aylık 99 dolara indirmişti.
Tesla, Full Self-Driving yazılımını yıllardır sunuyor ve bu yazılımını sürekli olarak geliştiriyor. Ancak adının aksine FSD, tam anlamıyla otonom sürüş vadetmiyor. Zaten Tesla, resmi web sitesinde de bu özellik aktifken sürücü denetiminin zorunlu olduğunu ve aracın otonom hale gelmediğini belirtiyor. FSD, mevcut haliyle “Seviye 2” otonom sistemi olarak nitelendiriliyor. Piyasada Seviye 3’e (Mercedes DRIVE PILOT) sahip araçlar da bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)