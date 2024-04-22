Tesla, otonom sürüş yazılımı FSD’nin fiyatını ciddi oranda düşürdü

Tam Boyutta Gör Tesla, fiyat indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Otomobil devi geçtiğimiz günlerde ABD genelinde Model S, Y ve X araçlarında cazip bir indirim yapmıştı. Firma şimdiki indirimini ise yazılım tarafında gerçekleştiriyor. ABD ve Kanada’daki kullanıcılar artık Tesla’nın otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving veya FSD kabiliyetini 4.000 dolar daha ucuza alabilecek.

Tesla, FSD özelliğinde fiyatları indirdi

Tesla, FSD özelliğini daha önceden ABD’deki sürücülere 12.000 dolar (Kanada için 16.000 CAD) karşılığında sunuyordu. Firma almış olduğu karar doğrultusunda otonom sürüş yazılımının fiyatını ABD’de 4.000 dolar düşürdü. Böylece FSD fiyatı 8.000 dolar oldu. Kanada fiyatlandırması da 16.000 CAD seviyesinden 11.000 CAD seviyesine indi.

Tesla, FSD paketinde yaptığı fiyat değişikliğinin yanı sıra 6.000 dolarlık Geliştirilmiş Otopilot seçeneğini de kaldırdı. Bu pakete sahip mevcut araç sahipleri 2,000 dolar karşılığında FSD'ye yükseltme yapabilecekler. Tesla geçtiğimiz haftalarda FSD abonelik hizmetinin fiyatını yarı yarıya düşürerek aylık 99 dolara indirmişti.

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Tesla, Full Self-Driving yazılımını yıllardır sunuyor ve bu yazılımını sürekli olarak geliştiriyor. Ancak adının aksine FSD, tam anlamıyla otonom sürüş vadetmiyor. Zaten Tesla, resmi web sitesinde de bu özellik aktifken sürücü denetiminin zorunlu olduğunu ve aracın otonom hale gelmediğini belirtiyor. FSD, mevcut haliyle “Seviye 2” otonom sistemi olarak nitelendiriliyor. Piyasada Seviye 3’e (Mercedes DRIVE PILOT) sahip araçlar da bulunuyor.

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Tesla, otonom sürüş yazılımı FSD’nin fiyatını düşürdü