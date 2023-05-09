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    Elektrikli Volvo EX30'un tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı

    Özellikle ön ve arka tasarımıyla büyük kardeşi EX90'a benzeyecek olan yeni Volvo EX30, İsveçli üreticinin elektrikli araç ürün gamındaki en küçük model olacak. İşte detaylar:
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    2024 Volvo EX30'un tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun %100 elektrikli ürün gamın genişlemeye devam ediyor. Şirket, mevcut XC40 ve C40 Recharge modellerinin ardından yeni nesil elektrikli SUV modeli EX90'ı görücüye çıkarmıştı. Şimdi sıra giriş seviyesinde yer alacak yeni Volvo EX30'a çevrildi.

    EX30'u geçtiğimiz aylarda duyuran Volvo, kısa süre önce crossover'ın dış tasarımı hakkında daha fazla fikir edinmemizi sağlayan yeni ipucu görselleri paylaştı. Kompakt modelin en azından ön-arka aydınlatmalarıyla EX90'a benzeyeceğini biliyorduk. Hem markanın paylaştığı resmi görseller hem de ortaya çıkan patent görüntüleri bunu doğruluyor.

    Yandan bakıldığında ise yeni Volvo EX30'un silüeti EX90'a göre epey farklı görünüyor. Aracın tavan hattı arkaya doğru daha fazla eğim kazanıyor ve arkada oldukça kalın bir C sütunu bizleri karşılıyor. Ayrıca, kompakt modelde EX90'daki gibi gizli kapı kollarına yer verilmediğini görmekteyiz. Arkada ise stopların şekli büyük oranda büyük modele benziyor ancak farklı olarak alt kısımda da stoplar arasında bağlantı mevcut.

    2024 Volvo EX30'un tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz belli değil ancak yeni Volvo EX30'un Geely grubunun modüler SEA platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Böylelikle Smart #1 ile platform ikizi olacak. Ayrıca CEO'nun belirttiğine göre kompakt model; fazlasıyla güvenli, yeterli menzile ve iç hacme sahip bir araç olacak.

    Volvo EX30, boyut olarak XC40'ın altında konumlanacak. Standart olarak arkadan itiş düzenine sahip olacak modelde müşterilere farklı batarya seçenekleri sunulacak. Şirketin menzil konusunda büyük vaatleri yok. Marka, ilerleyen yıllarda şarj altyapısının gelişmesiyle menzilin sorun olmaktan çıkacağına inanıyor.

    Daha önce Volvo EX30'un 15 Haziran'da tanıtılacağı belirtiliyordu. Son resmi açıklamaya göre dünya lansmanı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Volvo'nun yeni teknolojilerini de sergileyecek olan kompakt modelin üretimi Çin'de yapılacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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