Elektrikli Volvo EX30'un tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Volvo'nun %100 elektrikli ürün gamın genişlemeye devam ediyor. Şirket, mevcut XC40 ve C40 Recharge modellerinin ardından yeni nesil elektrikli SUV modeli EX90'ı görücüye çıkarmıştı. Şimdi sıra giriş seviyesinde yer alacak yeni Volvo EX30'a çevrildi.

EX30'u geçtiğimiz aylarda duyuran Volvo, kısa süre önce crossover'ın dış tasarımı hakkında daha fazla fikir edinmemizi sağlayan yeni ipucu görselleri paylaştı. Kompakt modelin en azından ön-arka aydınlatmalarıyla EX90'a benzeyeceğini biliyorduk. Hem markanın paylaştığı resmi görseller hem de ortaya çıkan patent görüntüleri bunu doğruluyor.

Yandan bakıldığında ise yeni Volvo EX30'un silüeti EX90'a göre epey farklı görünüyor. Aracın tavan hattı arkaya doğru daha fazla eğim kazanıyor ve arkada oldukça kalın bir C sütunu bizleri karşılıyor. Ayrıca, kompakt modelde EX90'daki gibi gizli kapı kollarına yer verilmediğini görmekteyiz. Arkada ise stopların şekli büyük oranda büyük modele benziyor ancak farklı olarak alt kısımda da stoplar arasında bağlantı mevcut.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz belli değil ancak yeni Volvo EX30'un Geely grubunun modüler SEA platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Böylelikle Smart #1 ile platform ikizi olacak. Ayrıca CEO'nun belirttiğine göre kompakt model; fazlasıyla güvenli, yeterli menzile ve iç hacme sahip bir araç olacak.

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Volvo EX30, boyut olarak XC40'ın altında konumlanacak. Standart olarak arkadan itiş düzenine sahip olacak modelde müşterilere farklı batarya seçenekleri sunulacak. Şirketin menzil konusunda büyük vaatleri yok. Marka, ilerleyen yıllarda şarj altyapısının gelişmesiyle menzilin sorun olmaktan çıkacağına inanıyor.

Daha önce Volvo EX30'un 15 Haziran'da tanıtılacağı belirtiliyordu. Son resmi açıklamaya göre dünya lansmanı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Volvo'nun yeni teknolojilerini de sergileyecek olan kompakt modelin üretimi Çin'de yapılacak.

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2024 Volvo EX30'un tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı