Elektrikli Volvo EX30'un tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı

EX30'u geçtiğimiz aylarda duyuran Volvo, kısa süre önce crossover'ın dış tasarımı hakkında daha fazla fikir edinmemizi sağlayan yeni ipucu görselleri paylaştı. Kompakt modelin en azından ön-arka aydınlatmalarıyla EX90'a benzeyeceğini biliyorduk. Hem markanın paylaştığı resmi görseller hem de ortaya çıkan patent görüntüleri bunu doğruluyor.
Yandan bakıldığında ise yeni Volvo EX30'un silüeti EX90'a göre epey farklı görünüyor. Aracın tavan hattı arkaya doğru daha fazla eğim kazanıyor ve arkada oldukça kalın bir C sütunu bizleri karşılıyor. Ayrıca, kompakt modelde EX90'daki gibi gizli kapı kollarına yer verilmediğini görmekteyiz. Arkada ise stopların şekli büyük oranda büyük modele benziyor ancak farklı olarak alt kısımda da stoplar arasında bağlantı mevcut.
Volvo EX30, boyut olarak XC40'ın altında konumlanacak. Standart olarak arkadan itiş düzenine sahip olacak modelde müşterilere farklı batarya seçenekleri sunulacak. Şirketin menzil konusunda büyük vaatleri yok. Marka, ilerleyen yıllarda şarj altyapısının gelişmesiyle menzilin sorun olmaktan çıkacağına inanıyor.
Daha önce Volvo EX30'un 15 Haziran'da tanıtılacağı belirtiliyordu. Son resmi açıklamaya göre dünya lansmanı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Volvo'nun yeni teknolojilerini de sergileyecek olan kompakt modelin üretimi Çin'de yapılacak.
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah