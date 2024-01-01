Opel, yeni yılda her modelde elektrikli seçenek sunmayı hedefliyor

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Opel, 2024 yılında otomobil üretimindeki 125. yılını kutlarken her modelinde elektrikli seçenek sunacak ve elektrikli mobilite yönündeki dönüşümünü hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

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Opel açıklamasına göre, geleceği bugüne taşıyan yüksek teknolojilerin yanı sıra verimlilik konusunda da segment standartlarını belirleyen modelleriyle dikkat çeken Alman marka, Opel Experimental konseptiyle gelecek vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Opel, bu yıl Münih’te düzenlenen IAA Mobility’de elektrikli bir geleceğe giden yolda geleneği yenilikle nasıl birleştireceğini gözler önüne serdi. Alman markanın öncü ve vizyoner kimliğini taşıyan ve geleceğin teknolojileriyle tasarımını bugüne yansıtan Opel Experimental konsepti, Opel’i tanımlayan 'Çevre Dostu İnovasyon', 'Detoks' ve 'Modern Alman' yaklaşımlarını ortaya koydu.

Opel’in üst düzey teknolojilerini taşıyan Experimental, tamamen elektrikli olduğundan karbon ayak izini azaltarak “Çevre Dostu İnovasyon” yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermekle kalmıyor aynı zamanda Opel’in gelecekteki marka kimliğinden izler de taşıyor. Gövde orantıları, akıllı aerodinamik çözümleri ve yüksek verimli alan kullanımının yanı sıra Experimental ilk kez aydınlatmalı yeni Opel logosuyla sahneye çıktı.

Opel’in köklü marka DNA’sını taşıyan donanımları, dinamik sürüş karakteri ve sürücü odaklı teknolojik iç mekânıyla dikkat çeken Astra Elektrik yaz başında tanıtıldı. Opel Corsa’ın 2023 yılında tanıtılan yeni versiyonu ise aynı zamanda sürdürülebilir ve sıfır emisyonlu mobilitenin küçük otomobil segmentinde nasıl olacağını da gözler önüne seriyor.

Opel, yenilikçi gücünü sadece otomobillerinde kullanmıyor. Corsa’nın segment standartlarını aşan özelliklerine yanıt veren 'Yes of Corsa' kampanyası heyecan verici elektrikli mobiliteyi takip eden insanları hedefliyor.

Öncesinde ise müşterilere ulaşmanın yeni yolu olarak aynı derecede heyecan verici olan 'Enerji Dolu Opel Mokka Elektrik' kampanyası ile dikkati çeken marka, 2023’te sadece üst düzey verimli ve teknolojik araçlarıyla değil, aynı zamanda yenilikçi kampanyalarıyla da dikkat çekti.

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Opel yeni yılda her modelde elektrikli seçenek sunmayı hedefliyor