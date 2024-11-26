Yeni Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Audi Q5 Sportback, markanın Q5 ve A5 modellerinin de temelini oluşturan PPC platformu üzerine inşa edildi. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken model Avrupa'da hafif hibrit benzinli ve dizel motorlarla satılacak.
Ailenin en güçlü üyesi SQ5 Sportback, artık Avrupa'daki dizel motoru terk edip küresel çapta benzinli motorla satılacak. Bahsi geçen 3.0 litre V6 TFSI motor 367 PS güç ve 550 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, Audi'nin ünlü Quattro sistemiyle dört tekerleğe birden güç aktarıyor.
SQ5 dahil tüm versiyonlarda MHEV Plus adı verilen 48V hafif hibrit sistem mevcut. Bu sistem, içten yanmalı motorlara 18 kW ek güç sağlıyor. Aracın çalıştırılması, geri manevra ve ani kalkışlar gibi yüksek güç gerektiren durumlarda motora destek olan bu sistem, 1.7 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryadan besleniyor.
Yeni Audi Q5 Sportback ailesine daha sonra PHEV yani şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere farklı motorlar da eklenecek.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.