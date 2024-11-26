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    Yeni Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Performanslı SQ5 Sportback versiyonunda Avrupa pazarı için de benzinli motora geçiş yapan yeni Audi Q5 Sportback ailesinin tüm motorlarında 48V hafif hibrit desteği bulunuyor. İşte detaylar:
    2025 Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi, yeni Q5 modelinin coupe-SUV gövde tipine sahip Sportback versiyonunu tanıttı. Markanın yeni tasarım dilini başarıyla taşıyan yeni modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 54.800 euro olarak açıklandı. SQ5 Sportback ise 85.400 euro satış fiyatına sahip.

    Yeni Audi Q5 Sportback, markanın Q5 ve A5 modellerinin de temelini oluşturan PPC platformu üzerine inşa edildi. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken model Avrupa'da hafif hibrit benzinli ve dizel motorlarla satılacak.

    Ailenin en güçlü üyesi SQ5 Sportback, artık Avrupa'daki dizel motoru terk edip küresel çapta benzinli motorla satılacak. Bahsi geçen 3.0 litre V6 TFSI motor 367 PS güç ve 550 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, Audi'nin ünlü Quattro sistemiyle dört tekerleğe birden güç aktarıyor.

    2025 Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Standart modelde ise iki farklı dört silindirli motor karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesinde 204 PS güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 TFSI motor S tronic 7 ileri çift kavramalı şanzımanla ön tekerleklere güç veriyor. Audi'nin Quattro sistemi bu modelde opsiyon olarak sunuluyor. 204 PS güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 TDI dizel motor ise standart olarak Quattro ile sunuluyor.

    SQ5 dahil tüm versiyonlarda MHEV Plus adı verilen 48V hafif hibrit sistem mevcut. Bu sistem, içten yanmalı motorlara 18 kW ek güç sağlıyor. Aracın çalıştırılması, geri manevra ve ani kalkışlar gibi yüksek güç gerektiren durumlarda motora destek olan bu sistem, 1.7 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryadan besleniyor.

    Yeni Audi Q5 Sportback ailesine daha sonra PHEV yani şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere farklı motorlar da eklenecek. 

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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