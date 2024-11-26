Yeni Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Audi, yeni Q5 modelinin coupe-SUV gövde tipine sahip Sportback versiyonunu tanıttı. Markanın yeni tasarım dilini başarıyla taşıyan yeni modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 54.800 euro olarak açıklandı. SQ5 Sportback ise 85.400 euro satış fiyatına sahip.

Yeni Audi Q5 Sportback, markanın Q5 ve A5 modellerinin de temelini oluşturan PPC platformu üzerine inşa edildi. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken model Avrupa'da hafif hibrit benzinli ve dizel motorlarla satılacak.

Ailenin en güçlü üyesi SQ5 Sportback, artık Avrupa'daki dizel motoru terk edip küresel çapta benzinli motorla satılacak. Bahsi geçen 3.0 litre V6 TFSI motor 367 PS güç ve 550 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, Audi'nin ünlü Quattro sistemiyle dört tekerleğe birden güç aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Standart modelde ise iki farklı dört silindirli motor karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesinde 204 PS güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 TFSI motor S tronic 7 ileri çift kavramalı şanzımanla ön tekerleklere güç veriyor. Audi'nin Quattro sistemi bu modelde opsiyon olarak sunuluyor. 204 PS güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 TDI dizel motor ise standart olarak Quattro ile sunuluyor.

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SQ5 dahil tüm versiyonlarda MHEV Plus adı verilen 48V hafif hibrit sistem mevcut. Bu sistem, içten yanmalı motorlara 18 kW ek güç sağlıyor. Aracın çalıştırılması, geri manevra ve ani kalkışlar gibi yüksek güç gerektiren durumlarda motora destek olan bu sistem, 1.7 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryadan besleniyor.

Yeni Audi Q5 Sportback ailesine daha sonra PHEV yani şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere farklı motorlar da eklenecek.

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2025 Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri