CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili yeni bataryasını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi olan Çinli CATL, kısa bir süre önce ağır sınıf ticari araçlara yönelik yeni Tianxing batarya serisini tanıttı. Serideki Supercharge, Long Life, Long Range ve High Strength versiyonları, ticari araçların farklı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunuyor. Bu bataryalarda güvenilirlik ve uzun ömürlülük hedefleri ön plana çıkıyor.

Ağır sınıf araçlara uzun ömürlü batarya desteği

Tanıtılan dört bataryanın tamamı 1000V mimariye sahipken yüzde 43 oranında şarj verimliliği artışı ve yüzde 50 enerji kaybı azalması gibi geliştirmelerle geliyor. Tianxing ailesi firmanın ticari araçlara yönelik bir marka konumunda. Firma, geçtiğimiz aylarda Tianxing-B adında 15 yıl ömürlü ve 1,5 milyon kilometre ömürlü otobüs bataryasını da tanıtmıştı.

Tam Boyutta Gör Ağır ticari araçlara yönelik geliştirilen Tianxing Supercharge versiyonu, 4C süper şarj kapasitesiyle yalnızca 15 dakikada %70 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 1,2 milyon kilometrelik ultra uzun ömrüyle dikkat çeken bu batarya, 600 kWh kapasite ve 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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Uzun ömür odaklı Long Life versiyonu, 15 yıl ya da 3 milyon kilometre kullanım ömrü sunarak ticari taşımacılıkta güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ağır yük taşımacılığı ve orta-uzun mesafeli seferler gibi yüksek enerji tüketimli senaryolara uygun olan bu batarya, aynı zamanda batarya değişim özelliğiyle kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. CATL’nin hesaplamalarına göre, yılda 200.000 kilometre yol yapan bir kamyon için bu batarya, sekiz yılda 1 milyon yuan’dan (yaklaşık 140 bin dolar) fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu batarya, 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Uzun menzil odaklı Tianxing Long Range versiyonu, 1000 kWh enerji kapasitesi ve 800 kilometreye kadar menzil ile elektrikli ağır sınıf kamyonların uzun mesafe taşımacılığındaki sınırlarını ortadan kaldırıyor. Şasi boyunca dağıtılan enerji tasarımı sayesinde endüstri lideri 220 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşılıyor ve taşıma kapasitesi artırılarak kullanıcı kârlılığı destekleniyor. Bataryanın 8 yıl veya 1,2 milyon kilometre garantisi bulunuyor.

İnşaat makineleri için geliştirilen dayanıklılık odaklı High Strength versiyonu ise 500.000 kilometre boyunca sıvı, elektrik veya gaz sızıntısı olmadan çalışabiliyor ve endüstri standardının dört katı dayanıklılık sunuyor. CATL’nin geliştirdiği Taishan mimarisi batarya hacmini %40 daha verimli kullanırken, IP68 su geçirmezlik standardı ve çift korozyon direnci ile zorlu çalışma koşullarına uygun hale geliyor. Ürün, şu anda SANY, LiuGong ve XCMG gibi 8 büyük inşaat makinesi üreticisinin 20’den fazla modelinde kullanılmakta.

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CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili bataryasını tanıttı