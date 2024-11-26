CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili yeni bataryasını tanıttı

Ağır sınıf araçlara uzun ömürlü batarya desteği
Tanıtılan dört bataryanın tamamı 1000V mimariye sahipken yüzde 43 oranında şarj verimliliği artışı ve yüzde 50 enerji kaybı azalması gibi geliştirmelerle geliyor. Tianxing ailesi firmanın ticari araçlara yönelik bir marka konumunda. Firma, geçtiğimiz aylarda Tianxing-B adında 15 yıl ömürlü ve 1,5 milyon kilometre ömürlü otobüs bataryasını da tanıtmıştı.
Uzun ömür odaklı Long Life versiyonu, 15 yıl ya da 3 milyon kilometre kullanım ömrü sunarak ticari taşımacılıkta güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ağır yük taşımacılığı ve orta-uzun mesafeli seferler gibi yüksek enerji tüketimli senaryolara uygun olan bu batarya, aynı zamanda batarya değişim özelliğiyle kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. CATL’nin hesaplamalarına göre, yılda 200.000 kilometre yol yapan bir kamyon için bu batarya, sekiz yılda 1 milyon yuan’dan (yaklaşık 140 bin dolar) fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu batarya, 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.
İnşaat makineleri için geliştirilen dayanıklılık odaklı High Strength versiyonu ise 500.000 kilometre boyunca sıvı, elektrik veya gaz sızıntısı olmadan çalışabiliyor ve endüstri standardının dört katı dayanıklılık sunuyor. CATL’nin geliştirdiği Taishan mimarisi batarya hacmini %40 daha verimli kullanırken, IP68 su geçirmezlik standardı ve çift korozyon direnci ile zorlu çalışma koşullarına uygun hale geliyor. Ürün, şu anda SANY, LiuGong ve XCMG gibi 8 büyük inşaat makinesi üreticisinin 20’den fazla modelinde kullanılmakta.Kaynakça https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-25/doc-incxhqmk8165413.shtml https://www.ithome.com/0/813/124.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.