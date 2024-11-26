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    CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili yeni bataryasını tanıttı

    Çinli batarya üreticisi CATL, kısa bir süre önce ağır sınıf ticari araçlara yönelik olarak dört yeni Tianxing batarya tanıttı. Yeni bataryalar 15 yıl ve 3 milyon kilometre garanti sunuyor.
    CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi olan Çinli CATL, kısa bir süre önce ağır sınıf ticari araçlara yönelik yeni Tianxing batarya serisini tanıttı. Serideki Supercharge, Long Life, Long Range ve High Strength versiyonları, ticari araçların farklı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunuyor. Bu bataryalarda güvenilirlik ve uzun ömürlülük hedefleri ön plana çıkıyor.

    Ağır sınıf araçlara uzun ömürlü batarya desteği

    Tanıtılan dört bataryanın tamamı 1000V mimariye sahipken yüzde 43 oranında şarj verimliliği artışı ve yüzde 50 enerji kaybı azalması gibi geliştirmelerle geliyor. Tianxing ailesi firmanın ticari araçlara yönelik bir marka konumunda. Firma, geçtiğimiz aylarda Tianxing-B adında 15 yıl ömürlü ve 1,5 milyon kilometre ömürlü otobüs bataryasını da tanıtmıştı.

    CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ağır ticari araçlara yönelik geliştirilen Tianxing Supercharge versiyonu, 4C süper şarj kapasitesiyle yalnızca 15 dakikada %70 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 1,2 milyon kilometrelik ultra uzun ömrüyle dikkat çeken bu batarya, 600 kWh kapasite ve 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Uzun ömür odaklı Long Life versiyonu, 15 yıl ya da 3 milyon kilometre kullanım ömrü sunarak ticari taşımacılıkta güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ağır yük taşımacılığı ve orta-uzun mesafeli seferler gibi yüksek enerji tüketimli senaryolara uygun olan bu batarya, aynı zamanda batarya değişim özelliğiyle kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. CATL’nin hesaplamalarına göre, yılda 200.000 kilometre yol yapan bir kamyon için bu batarya, sekiz yılda 1 milyon yuan’dan (yaklaşık 140 bin dolar) fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu batarya, 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    CATL, 15 yıl ve 3 milyon kilometre garantili bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Uzun menzil odaklı Tianxing Long Range versiyonu, 1000 kWh enerji kapasitesi ve 800 kilometreye kadar menzil ile elektrikli ağır sınıf kamyonların uzun mesafe taşımacılığındaki sınırlarını ortadan kaldırıyor. Şasi boyunca dağıtılan enerji tasarımı sayesinde endüstri lideri 220 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşılıyor ve taşıma kapasitesi artırılarak kullanıcı kârlılığı destekleniyor. Bataryanın 8 yıl veya 1,2 milyon kilometre garantisi bulunuyor.

    İnşaat makineleri için geliştirilen dayanıklılık odaklı High Strength versiyonu ise 500.000 kilometre boyunca sıvı, elektrik veya gaz sızıntısı olmadan çalışabiliyor ve endüstri standardının dört katı dayanıklılık sunuyor. CATL’nin geliştirdiği Taishan mimarisi batarya hacmini %40 daha verimli kullanırken, IP68 su geçirmezlik standardı ve çift korozyon direnci ile zorlu çalışma koşullarına uygun hale geliyor. Ürün, şu anda SANY, LiuGong ve XCMG gibi 8 büyük inşaat makinesi üreticisinin 20’den fazla modelinde kullanılmakta.

    Kaynakça https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-25/doc-incxhqmk8165413.shtml https://www.ithome.com/0/813/124.htm
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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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