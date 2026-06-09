Togg’dan yeni kampanya: T10F ve T10X için sıfır faizli kredi desteği

T10F için bireysel kullanıcılara sıfır faiz desteği
Togg'un paylaştığı kampanyaya göre sınırlı sayıdaki bireysel kullanıcı için T10F modelinde özel finansman seçenekleri devreye alındı. T10F V2 ve T10F 4More versiyonları için 900 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabilecek. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 75 bin TL olarak hesaplanıyor.
T10F 4More modelinde ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenekte faiz oranı yüzde 3,13, aylık ödeme tutarı ise 80 bin 90 TL olarak açıklanmış durumda.
T10X'te de yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor
Öte yandan T10X 4More için 900 bin TL tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor. Bu finansman modelinde aylık ödeme 75 bin TL seviyesinde bulunuyor.
Daha yüksek kredi tutarlarını tercih eden kullanıcılar için ise farklı vadelerle ek seçenekler sunuluyor. T10X V2'de 1 milyon 700 bin TL'lik 48 ay vadeli kredi için yüzde 3,14 faiz oranı uygulanırken, aylık ödeme 81 bin 310 TL oluyor. T10X V1 versiyonunda 1 milyon 300 bin TL tutarındaki 48 ay vadeli kredi için yüzde 3,13 faiz oranıyla aylık 62 bin 44 TL ödeme yapılması gerekiyor.
T10X 4More modelinde ise 1 milyon 500 bin TL tutarında 36 ay vadeli kredi seçeneği bulunuyor. Bu pakette faiz oranı yüzde 3,13 olarak belirlenirken, aylık ödeme tutarı 80 bin 90 TL seviyesine ulaşıyor.
Filo alımlarına yüzde 100 finansman desteği
Togg'un Haziran ayı kampanyasının en dikkat çekici başlıklarından biri de kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan finansman paketi oldu. Beş adet ve üzeri filo alımlarında T10F V2, T10F V2 4More, T10X V2 ve T10X V2 4More modelleri için aracın tamamına kredi imkanı sunuluyor.
Haziran ayı Togg fiyatları belli oldu
Finansman kampanyasıyla birlikte Togg, Haziran ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesini de paylaştı.
Togg T10X Fiyatları:
- V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
- V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
- V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL
Togg T10F Fiyatları:
- V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
- V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
- V2 4More: 3.217.857 TL
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.