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    Togg’dan yeni kampanya: T10F ve T10X için sıfır faizli kredi desteği

    Togg, Haziran ayına özel finansman kampanyasının detaylarını açıkladı. T10F ve T10X modellerinde yüzde 0 faizli kredi seçenekleri öne çıkarken, filo alımlarında yüzde 100 finansman desteği sunuluyor.

    Togg’dan yeni kampanya: T10F ve T10X için sıfır faizli kredi Tam Boyutta Gör
    Togg, Haziran ayına özel finansman kampanyasının detaylarını paylaştı. Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal müşterileri de kapsayan yeni destek paketinde özellikle 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca filo alımlarına yönelik yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor.

    T10F için bireysel kullanıcılara sıfır faiz desteği

    Togg'un paylaştığı kampanyaya göre sınırlı sayıdaki bireysel kullanıcı için T10F modelinde özel finansman seçenekleri devreye alındı. T10F V2 ve T10F 4More versiyonları için 900 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabilecek. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 75 bin TL olarak hesaplanıyor.

    Togg’dan yeni kampanya: T10F ve T10X için sıfır faizli kredi Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında daha uzun vadeli finansman alternatifleri de sunuluyor. T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL tutarında 48 ay vadeli kredi seçeneğinde faiz oranı yüzde 3,14 olurken, aylık ödeme 81 bin 310 TL seviyesinde gerçekleşiyor. T10F V1 versiyonunda ise 1 milyon 300 bin TL tutarında 48 ay vadeli kredi için yüzde 3,13 faiz oranı ve 62 bin 44 TL aylık ödeme öngörülüyor.

    T10F 4More modelinde ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenekte faiz oranı yüzde 3,13, aylık ödeme tutarı ise 80 bin 90 TL olarak açıklanmış durumda.

    T10X'te de yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor

    Togg’dan yeni kampanya: T10F ve T10X için sıfır faizli kredi Tam Boyutta Gör
    Haziran kampanyası kapsamında Togg'un SUV modeli T10X için de benzer avantajlar bulunuyor. T10X V2 versiyonunda 650 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteği sağlanıyor. Bu pakette aylık ödeme tutarı 54 bin 167 TL olarak belirtiliyor.

    Öte yandan T10X 4More için 900 bin TL tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor. Bu finansman modelinde aylık ödeme 75 bin TL seviyesinde bulunuyor.

    Daha yüksek kredi tutarlarını tercih eden kullanıcılar için ise farklı vadelerle ek seçenekler sunuluyor. T10X V2'de 1 milyon 700 bin TL'lik 48 ay vadeli kredi için yüzde 3,14 faiz oranı uygulanırken, aylık ödeme 81 bin 310 TL oluyor. T10X V1 versiyonunda 1 milyon 300 bin TL tutarındaki 48 ay vadeli kredi için yüzde 3,13 faiz oranıyla aylık 62 bin 44 TL ödeme yapılması gerekiyor.

    T10X 4More modelinde ise 1 milyon 500 bin TL tutarında 36 ay vadeli kredi seçeneği bulunuyor. Bu pakette faiz oranı yüzde 3,13 olarak belirlenirken, aylık ödeme tutarı 80 bin 90 TL seviyesine ulaşıyor.

    Filo alımlarına yüzde 100 finansman desteği

    Togg’dan yeni kampanya: T10F ve T10X için sıfır faizli kredi Tam Boyutta Gör

    Togg'un Haziran ayı kampanyasının en dikkat çekici başlıklarından biri de kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan finansman paketi oldu. Beş adet ve üzeri filo alımlarında T10F V2, T10F V2 4More, T10X V2 ve T10X V2 4More modelleri için aracın tamamına kredi imkanı sunuluyor.

    Haziran ayı Togg fiyatları belli oldu

    Finansman kampanyasıyla birlikte Togg, Haziran ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesini de paylaştı.

    Togg T10X Fiyatları:

    • V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
    • V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
    • V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
    • V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

    Togg T10F Fiyatları:

    • V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
    • V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
    • V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
    • V2 4More: 3.217.857 TL
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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