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    Fandango verilerine göre 2025'in en heyecanla beklenen filmleri

    Fandango tarafından paylaşılan veriler, sinema izleyicilerinin 2025'te en çok hangi filmleri izlemek istediğini ortaya çıkardı. İlk sırada yeni Captain America filmi var.
    2025'in en heyecanla beklenen filmleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Amerika'nın başlıca sinema bileti satıcılarından olan Fandango, dokuz binden fazla sinema izleyicisinin katıldığı bir anket yaptı ve sinemaseverlerin önümüzdeki yıl en çok hangi filmleri izlemek istediğini belirledi. Listenin zirvesinde sürpriz bir film var.

    Fandango tarafından yapılan ankete göre ABD'de sinemaseverlerin en heyecanla beklediği film Captain America: Brave New World. MCU filmlerinin üst sıralarda olması alışık olmadığımız bir şey değil ama yeni Captain Ameria filminin bir numarada olması şaşırtıcı. Çünkü Chris Evans'ın bu rolü Anthony Mackie'ye devretmesinin ardından Captain America filmlerine olan ilginin azalacağı düşünülüyordu. Ancak Fandango verilerine bakılırsa bu değişim izleyici nezdinde o kadar da negatif bir etki yaratmamış.

    Yeni Avatar Filmi Altıncı Sırada Kaldı

    Fandango verilerine göre 2025'in en heyecanla beklenen 10 filmi şöyle sıralandı:

    1. Captain America: Brave New World
    2. Mission Impossible: The Final Reckoning
    3. Jurassic World: Rebirth
    4. Ballerina 
    5. Fantastic Four
    6. Avatar: Fire & Ash
    7. Wicked 2 
    8. The Accountant 2 
    9. Superman 
    10. 28 Years Later

    Captain America: Brave New World beklenden daha yüksek bir sırayı almasıyla dikkat çekerken, Avatar 3 ve yeni Superman filmi için tam tersi söz konusu. Yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak Superman, listeye anca dokuzuncu sıradan girebildi. Yeni Avatar filmi ise altıncı sırada kaldı. Gerçi Avatar filmleri genelde vizyona girdikten sonra büyük ses getiriyor. James Cameron her seferinde izleyicileri etkileyecek bir şeyler sunmayı başarıyor. Bunların kulaktan kulağa yayılması haftalarca salonlara izleyici çekiyor.

    10 filmlik listede kendisine yer bulamayan dikkat çekici yapımlar arasında Tron: Ares, F1, Thunderbolts ve yeni Star Trek filmi bulunuyor.

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    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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