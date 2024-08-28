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    Hyundai, radyant ısıtma sistemiyle elektrikli araçların menzilini artıracak

    Güney Koreli üretici, geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha verimli olduğu belirtilen radyant ısıtma yöntemiyle özellikle soğuk iklimdeki elektrikli araçların menzil kaybını minimuma indirecek.
    Hyundai'den elektrikli araçların menzilini artıracak teknoloji Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde menzili etkileyen en önemli faktörlerden biri de iklimlendirme sistemidir. Hal böyle olunca markalar kabini daha verimli ısıtma/soğutma yöntemleri geliştiriyor. Hyundai de bu kapsamda elektrikli araçların menzilini artırmak için radyant ısıtma kullanacağını duyurdu.

    Özellikle kış aylarında bataryanın sıcaklığını koruyarak enerji verimliliğin artırmayı hedefleyen Güney Koreli üretici, radyant ısıtma teknolojisini kullanacak. Radyant ısıtmayı geleneksel sistemlerden ayıran en önemli özellik hava yerine doğrudan kişiye sıcaklık sağlamasıdır. Bu nedenle daha verimli olduğu söylenebilir. Ayrıca hedeflenen yeri hızlı bir şekilde ısıtması sayesinde özellikle kış aylarında kullanışlı olacaktır.

    Radyant ısıtma sisteminde sıcaklık genellikle ısıl ışınım yoluyla aktarılır. Genel olarak kafe ve çay bahçelerinin dış ortamlarında kullanılan ısıtıcıları bu sistemin bir türü olarak örnek gösterebiliriz.

    Radyant ısıtma yöntemini Lexus'un RZ modelinden biliyoruz. Bu modeldeki infrared ısıtma panelleri direksiyon kolonunun altında ve yolcu tarafındaki torpido gözünün altında yer alıyor. Söz konusu paneller etkinleştirildiğinde doğrudan sürücü ve yolcunun bacaklarını ısıtıyor. Bunun araç içindeki havayı ısıtmaktan daha verimli olduğunu belirten yetkililer, standart bir iklimlendirme sistemiyle kıyaslandığında enerji tüketiminin yüzde 8 oranında azaldığına dikkat çekiyor.

    Hyundai'den elektrikli araçların menzilini artıracak teknoloji Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin de 2019 yılından bu yana bazı pazarlarda radyant ısıtma sistemini kullandığını belirtelim. Ancak görünen o ki marka bu teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak istiyor. Buna ek olarak, yeni sistem, daha geniş bir ısıtma alanı sunabilen karbon monotüp malzeme kullanan film tipi ısıtma elemanları ile donatılmış. Bunun ilk nesilde kullanılan karbon kumaş ısıtma elemanlarına kıyasla daha etkili bir ısıtma sağladığı ifade ediliyor.

    Ayrıca, Koreli marka, yolculara tek bir noktadan sıcaklık sağlamak yerine onları çevreleyerek çoklu yönlerden ısıtma sağlayan bir sistem hedefliyor. Bunun için direksiyon simidinin altına ve kapı panelleriyle orta konsoldaki trimlerin arkasına ısıtıcılar yerleştirilmiş. Bu yaklaşım sayesinde -20°C gibi zorlu koşullarda bile üç dakika içerisinde belli bir sıcaklık sağlanabildiği belirtildi.

    Söz konusu sistemi bir Genesis konseptinde uygulayan şirket yakın gelecekte seri üretime hazır hale getireceklerini açıkladı. Hyundai, bu teknolojinin soğuk iklimlerdeki elektrikli araç müşterileri için büyük bir avantaj sağlayabileceğini ve ısıtma enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 17 oranında azaltılabileceğini ifade ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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