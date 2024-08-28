Hyundai, radyant ısıtma sistemiyle elektrikli araçların menzilini artıracak

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde menzili etkileyen en önemli faktörlerden biri de iklimlendirme sistemidir. Hal böyle olunca markalar kabini daha verimli ısıtma/soğutma yöntemleri geliştiriyor. Hyundai de bu kapsamda elektrikli araçların menzilini artırmak için radyant ısıtma kullanacağını duyurdu.

Özellikle kış aylarında bataryanın sıcaklığını koruyarak enerji verimliliğin artırmayı hedefleyen Güney Koreli üretici, radyant ısıtma teknolojisini kullanacak. Radyant ısıtmayı geleneksel sistemlerden ayıran en önemli özellik hava yerine doğrudan kişiye sıcaklık sağlamasıdır. Bu nedenle daha verimli olduğu söylenebilir. Ayrıca hedeflenen yeri hızlı bir şekilde ısıtması sayesinde özellikle kış aylarında kullanışlı olacaktır.

Radyant ısıtma sisteminde sıcaklık genellikle ısıl ışınım yoluyla aktarılır. Genel olarak kafe ve çay bahçelerinin dış ortamlarında kullanılan ısıtıcıları bu sistemin bir türü olarak örnek gösterebiliriz.

Radyant ısıtma yöntemini Lexus'un RZ modelinden biliyoruz. Bu modeldeki infrared ısıtma panelleri direksiyon kolonunun altında ve yolcu tarafındaki torpido gözünün altında yer alıyor. Söz konusu paneller etkinleştirildiğinde doğrudan sürücü ve yolcunun bacaklarını ısıtıyor. Bunun araç içindeki havayı ısıtmaktan daha verimli olduğunu belirten yetkililer, standart bir iklimlendirme sistemiyle kıyaslandığında enerji tüketiminin yüzde 8 oranında azaldığına dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin de 2019 yılından bu yana bazı pazarlarda radyant ısıtma sistemini kullandığını belirtelim. Ancak görünen o ki marka bu teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak istiyor. Buna ek olarak, yeni sistem, daha geniş bir ısıtma alanı sunabilen karbon monotüp malzeme kullanan film tipi ısıtma elemanları ile donatılmış. Bunun ilk nesilde kullanılan karbon kumaş ısıtma elemanlarına kıyasla daha etkili bir ısıtma sağladığı ifade ediliyor.

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Ayrıca, Koreli marka, yolculara tek bir noktadan sıcaklık sağlamak yerine onları çevreleyerek çoklu yönlerden ısıtma sağlayan bir sistem hedefliyor. Bunun için direksiyon simidinin altına ve kapı panelleriyle orta konsoldaki trimlerin arkasına ısıtıcılar yerleştirilmiş. Bu yaklaşım sayesinde -20°C gibi zorlu koşullarda bile üç dakika içerisinde belli bir sıcaklık sağlanabildiği belirtildi.

Söz konusu sistemi bir Genesis konseptinde uygulayan şirket yakın gelecekte seri üretime hazır hale getireceklerini açıkladı. Hyundai, bu teknolojinin soğuk iklimlerdeki elektrikli araç müşterileri için büyük bir avantaj sağlayabileceğini ve ısıtma enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 17 oranında azaltılabileceğini ifade ediyor.

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Hyundai'den elektrikli araçların menzilini artıracak teknoloji