Hyundai, radyant ısıtma sistemiyle elektrikli araçların menzilini artıracak

Özellikle kış aylarında bataryanın sıcaklığını koruyarak enerji verimliliğin artırmayı hedefleyen Güney Koreli üretici, radyant ısıtma teknolojisini kullanacak. Radyant ısıtmayı geleneksel sistemlerden ayıran en önemli özellik hava yerine doğrudan kişiye sıcaklık sağlamasıdır. Bu nedenle daha verimli olduğu söylenebilir. Ayrıca hedeflenen yeri hızlı bir şekilde ısıtması sayesinde özellikle kış aylarında kullanışlı olacaktır.
Radyant ısıtma sisteminde sıcaklık genellikle ısıl ışınım yoluyla aktarılır. Genel olarak kafe ve çay bahçelerinin dış ortamlarında kullanılan ısıtıcıları bu sistemin bir türü olarak örnek gösterebiliriz.
Radyant ısıtma yöntemini Lexus'un RZ modelinden biliyoruz. Bu modeldeki infrared ısıtma panelleri direksiyon kolonunun altında ve yolcu tarafındaki torpido gözünün altında yer alıyor. Söz konusu paneller etkinleştirildiğinde doğrudan sürücü ve yolcunun bacaklarını ısıtıyor. Bunun araç içindeki havayı ısıtmaktan daha verimli olduğunu belirten yetkililer, standart bir iklimlendirme sistemiyle kıyaslandığında enerji tüketiminin yüzde 8 oranında azaldığına dikkat çekiyor.
Ayrıca, Koreli marka, yolculara tek bir noktadan sıcaklık sağlamak yerine onları çevreleyerek çoklu yönlerden ısıtma sağlayan bir sistem hedefliyor. Bunun için direksiyon simidinin altına ve kapı panelleriyle orta konsoldaki trimlerin arkasına ısıtıcılar yerleştirilmiş. Bu yaklaşım sayesinde -20°C gibi zorlu koşullarda bile üç dakika içerisinde belli bir sıcaklık sağlanabildiği belirtildi.
Söz konusu sistemi bir Genesis konseptinde uygulayan şirket yakın gelecekte seri üretime hazır hale getireceklerini açıkladı. Hyundai, bu teknolojinin soğuk iklimlerdeki elektrikli araç müşterileri için büyük bir avantaj sağlayabileceğini ve ısıtma enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 17 oranında azaltılabileceğini ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.