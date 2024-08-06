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    Almanya'da, Temmuz ayında elektrikli araç satışları %37 düştü

    Avrupa'da elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama sürüyor. Almanya'da, Temmuz ayında tamamen elektrikli otomobil satışları %37 azaldı. Peki bu düşüşün sebepleri neler?
    Almanya'da, Temmuz ayında elektrikli araç satışları %37 düştü Tam Boyutta Gör
    Almanya'da tamamen elektrikli otomobil satışları Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre %37 düştü. Bu, hükümetin geçen Aralık ayındaelektrikli araç teşviklerini kesmesinden bu yana en büyük düşüş olarak kayda geçti.

    Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi tarafından paylaşılan verilere göre, Temmuz ayında toplam 238.263 yeni binek otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayının, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %2,1 az olduğu kaydedildi. Yakıt türlerine baktığımızda, 83.405 adet ile benzinli otomobil (+%0,1) ilk sırada yer alırken, 79.870 adet ile hibrit/şarj edilebilir hibrit (+%18,4), 43.107 adet ile dizel (+%1,4), 30.762 adet ile elektrikli (-%36,8) ve 1.078 adeti ile LPG (+%8,8) sıralandılar.

    Elektrikli otomobllerin payı %13'e geriledi

    %37 oranında düşen tamamen elektrikli araç satışları neticesinde, elektrikli araçların payı %20'den %12,9'a geriledi. Bu gerileme, yılın ilk çeyreğinde %16'lık düşüşün ardından toparlanma bekleyenler için kötü bir haber oldu.

    Analistler, elektrikli araçları daha pahalı hale getiren teşviklerin kaldırılmasının yanı sıra, piyasada uygun fiyatlı elektrikli araçların eksikliğinin de bu gerilemede pay sahibi olduğunu belirtiyor. Elektrikli araç satışlarındaki bu yavaşlama, otomobil üreticilerini gelecek planlarını yeniden gözden geçirmeye ve içten yanmalı motorları kaldırma planlarını ertelemeye zorluyor. Bu da, üreticilerin AB'nin katı emisyon düzenlemelerine uymalarını zorlaştırıyor.

    UBS analisti Patrick Hummel, elektrikli araçlara talebin yavaşlaması nedeniyle Volkswagen'in gelirlerinin gelecek yıl 2 milyar euro azalabileceğini söyledi. Alman üretici, yakın zamanda pil üretim programında bir gecikme olacağını ve elektrikli araç tesislerindeki üretimi azaltacağını duyurdu.

    Bloomberg'in haberine göre, Fransız otomobil parçaları tedarikçisi şirket Valeo SE, kapasitelerinin çok altında çalışan iki fabrikasını satmaya çalışıyor. OPmobility adlı bir diğer Fransız tedarikçi, EV üretiminin üreticilerin beklediğinin yaklaşık yarısı olduğunu açıkladı. Benzer bir bağlamda, Avrupa'nın en büyük pil tedarikçisi olan LG Energy Solution, ayakta kalabilmek için sabit depolama üretimine geçmeyi düşünüyor.

    Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'nın yanı sıra, diğer ülkelerde de elektrikli araçlara yönelik talep yavaşlıyor. Avrupa pazarları arasında elektrikli araç lideri ülkelerden biri olan İsveç de, Temmuz ayındaki elektrikli araç satışlarında %15'lik bir düşüş kaydetti. Benzer bir bağlamda, sıfır emisyonlu araçlar için güçlü bir pazar olan İsviçre'de elektrikli araç satışları %19 düştü. Ancak Avrupa'da satışlarda yavaşlama görülse de, Çin başta olmak üzere dünya genelinde elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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