Nvidia, Blackwell Ultra GB300 ve Vera Rubin'i duyurdu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük GPU üreticisi Nvidia, saniyede 2.300 dolar kâr elde ettiği yapay zeka çip pazarındaki liderliğini pekiştirmek için yeni nesil “superchip”lerini duyurdu. Blackwell Ultra GB300, Vera Rubin ve Rubin Ultra adlı bu yeni çipler, şirketin veri merkezi işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Blackwell Ultra GB300

Bu yıl piyasaya çıkacak olan Blackwell Ultra, Nvidia'nın geçen yıl duyurduğu Blackwell mimarisinin geliştirilmiş bir versiyonu. Ancak bu, tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edilmiş bir çip değil. Yine de, H100 gibi eski nesil GPU’lara kıyasla büyük kazanımlar sunuyor.

Blackwell Ultra (GB300 ve B300), 2023’te duyurulan Blackwell GB200 ve B200 çiplerinden farklı olarak, test zamanı ölçekleme ve çıkarım işlemleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir GPU serisini temsil ediyor. Nvidia, tek bir Ultra yongasının Blackwell ile aynı yapay zeka performansını sunacağın söylüyor. Bu arada "GB" çözümü, iki adet GPU'yu bir adet CPU (Grace) ile birleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Blackwell Ultra çipi, 20 petaflop yapay zeka performansı sunarken, bellek kapasitesini 192GB HBM3e’den 288GB HBM3e’ye yükseltiyor. Ayrıca, DGX GB300 “Superpod” adlı süper bilgisayar kümesi, 300TB bellek kapasitesiyle geliyor ve 11.5 exaflop FP4 işlem gücü sunuyor.

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Nvidia, yeni çiplerini eski modellerle kıyaslamaktan kaçınırken, özellikle 2022 model H100’ü hedef alıyor. Şirket, Blackwell Ultra’nın FP4 çıkarım işlemlerinde 1.5 kat daha hızlı olduğunu ve yapay zeka mantık yürütme (AI reasoning) süreçlerini büyük ölçüde hızlandırdığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Nvidia, DGX Station (Digits olarak duyurulmuştu daha önce) adlı yeni bir masaüstü yapay zeka bilgisayarını duyurdu. Bu sistem, tek bir Blackwell Ultra çipi, 784GB birleşik sistem belleği ve 800Gbps ağ bağlantısı içeriyor. Asus, Dell ve HP gibi büyük markalar, bu masaüstü sistemin kendi versiyonlarını piyasaya sürecek.

Nvidia ayrıca 1,1 exaflops FP4, 20 TB HBM bellek, 40 TB bellek, 130 TB/sn NVLink bant genişliği ve 14,4 TB/sn bağlantı sunan GB300 NVL72 raf çözümünü de sunacak.

Vera Rubin ve Rubin Ultra

Tam Boyutta Gör Nvidia, 2026’da Vera Rubin ve 2027’de Rubin Ultra mimarilerini piyasaya sürerek, performansı daha da ileri taşımayı planlıyor. Vera Rubin, 50 petaflop FP4 işlem gücü sunarak Blackwell Ultra’nın iki katı performans sağlayacak. Rubin Ultra, çift GPU tasarımıyla bu rakamı 100 petaflop FP4 seviyesine çıkaracak. Bellek kapasitesi de ciddi şekilde artıyor: Rubin Ultra, 1TB HBM bellek ile Blackwell Ultra’dan neredeyse dört kat fazla kapasiteye sahip olacak. Nvidia’nın sunduğu verilere göre, NVL576 Rubin Ultra raf sistemi, Blackwell Ultra’dan 14 kat daha hızlı FP4 çıkarım performansı sunacak.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, Nvidia'nın çip üretim hızını artırmasına neden oldu. Şirket, artık her yıl yeni bir AI çipi duyurmayı planlıyor. CEO Jensen Huang, GPU Technology Conference (GTC) etkinliğinde yaptığı açıklamada, yapay zeka devriminin öngörülenin çok ötesinde hesaplama gücüne ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Geçen yıl düşündüğümüzden 100 kat daha fazla hesaplama gücüne ihtiyacımız var” dedi.

Şirket, yeni mimarileri tanıtmaya devam edecek ve 2028’de “Feynman” adlı yeni bir GPU mimarisi piyasaya sürülecek. Nvidia, bu isimlendirmeyi ünlü fizikçi Richard Feynman’a ithaf ediyor. Son olarak Nvidia, 1.8 milyon Blackwell çipi sattığını ve bu satışlardan 11 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

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Nvidia, Blackwell Ultra GB300 ve Vera Rubin'i duyurdu