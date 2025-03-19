Nvidia, Blackwell Ultra GB300 ve Vera Rubin'i duyurdu

Bu yıl piyasaya çıkacak olan Blackwell Ultra, Nvidia'nın geçen yıl duyurduğu Blackwell mimarisinin geliştirilmiş bir versiyonu. Ancak bu, tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edilmiş bir çip değil. Yine de, H100 gibi eski nesil GPU’lara kıyasla büyük kazanımlar sunuyor.
Blackwell Ultra (GB300 ve B300), 2023’te duyurulan Blackwell GB200 ve B200 çiplerinden farklı olarak, test zamanı ölçekleme ve çıkarım işlemleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir GPU serisini temsil ediyor. Nvidia, tek bir Ultra yongasının Blackwell ile aynı yapay zeka performansını sunacağın söylüyor. Bu arada "GB" çözümü, iki adet GPU'yu bir adet CPU (Grace) ile birleştiriyor.
Nvidia, yeni çiplerini eski modellerle kıyaslamaktan kaçınırken, özellikle 2022 model H100’ü hedef alıyor. Şirket, Blackwell Ultra’nın FP4 çıkarım işlemlerinde 1.5 kat daha hızlı olduğunu ve yapay zeka mantık yürütme (AI reasoning) süreçlerini büyük ölçüde hızlandırdığını belirtiyor.
Nvidia ayrıca 1,1 exaflops FP4, 20 TB HBM bellek, 40 TB bellek, 130 TB/sn NVLink bant genişliği ve 14,4 TB/sn bağlantı sunan GB300 NVL72 raf çözümünü de sunacak.
Vera Rubin ve Rubin Ultra
Şirket, yeni mimarileri tanıtmaya devam edecek ve 2028’de “Feynman” adlı yeni bir GPU mimarisi piyasaya sürülecek. Nvidia, bu isimlendirmeyi ünlü fizikçi Richard Feynman’a ithaf ediyor. Son olarak Nvidia, 1.8 milyon Blackwell çipi sattığını ve bu satışlardan 11 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.