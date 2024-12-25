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    Nvidia Blackwell Ultra GB300 ortaya çıktı: 288GB HBM3E ve 1400W

    Nvidia merakla beklenen Blackwell GB200 ailesini piyasaya sürmeye başlarken şimdiden gelecek yılın sonlarına doğru çıkması beklenen Blackwell Ultra GB300’den detaylar paylaşıldı.
    Nvidia Blackwell Ultra GB300 ortaya çıktı: 288GB HBM3E ve 1400W Tam Boyutta Gör
    Nvidia merakla beklenen Blackwell sunucu GPU'larını piyasaya sürmeye başlarken, serinin yenileneceğine dair bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. 2025 sonlarında çıkması planlanan yeni nesil GB300 GPU'suyla ilgili bazı detaylar paylaşılırken yeni donanım, önceki nesle göre bellek, bağlantı seçenekleri, soğutma sistemleri ve birçok alanda önemli geliştirmeler sunacağı iddia ediliyor.

    Yüksek performans için dev bellek artışı

    Aktarılanlara göre, Kod adı “Blackwell Ultra” olan GB300 GPU'su ile HBM3e bellek kapasitesi 288GB’a kadar yükselecek. Bu, bir önceki modelin 192GB'lık bellek kapasitesine kıyasla belirgin bir artış sağlıyor. Ayrıca, Nvidia mimarisini sekiz katmandan 12 katmana çıkaracak ve yeni LPCAMM bellek kullanımı ile daha güçlü bir yapı ortaya koyacak.

    Bunlara ek olarak GB300'ün kalbinde yer alan her bir B300 çipi, 1.400W güç tüketimi gerektiriyor. Yeni nesil ConnectX 8 ağ bağlantı modülleri, eski ConnectX 7'ye göre önemli bir hız artışı sağlarken, optik modüllerin hızının ise 800G'den 1.6T'ye çıkması, daha hızlı veri transferi sunacak.

    Nvidia Blackwell Ultra GB300 ortaya çıktı: 288GB HBM3E ve 1400W Tam Boyutta Gör
    Ayrıca her kart GB200'e göre yüzde 50 FP4 performans artışı vaat ediyor. Nvidia'nın çıkarım iş yükleri için çok uygun olan FP4'ü kullanması, GB300'e yönelik beklentinin artmasının ardındaki temel nedenlerden biri. Ancak, yüksek performansın bir bedeli var. Her bir GB300 kabini için yaklaşık 300 süperkapasitör gerekiyor ve bu bileşenlerin her biri, 20 ila 25 dolar arasında bir üretim maliyeti taşıyor.

    Önceki raporlar şirketin GB300 için üretim ve bakım gereksinimlerini basitleştirebilecek bir soket konfigürasyonu düşündüğünü gösteriyordu. Fakat bu düzenek, güç ve soğutma gereksinimlerini daha da artırabilir.

    Blackwell Ultra'nın 2025 sonunda tanıtılması bekleniyor

    GB200'ün seri üretiminin ve sevkiyatlarının, geç aşamadaki tasarım kusurları ve aşırı ısınma sorunlarından kaynaklanan gecikmelerin ardından 2025 ortalarında zirveye ulaşması bekleniyor. Aksaklıklara rağmen, Nvidia'nın Microsoft da dahil olmak üzere müşterilerinden gelen siparişler bir yıl boyunca birikmiş durumda.

    Blackwell Ultra'nın 2025 yılı sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak bu tarihin, Nvidia'nın Rubin nesliyle çakışıp çakışmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Rubin, TSMC'nin 3nm N3 üretim sürecini kullanacak ve HBM4 belleğe sahip olacak.

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