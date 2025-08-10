Giriş
    Final Destination: Bloodlines seriyi yeniden canlandırdı: Son Durak 7 geliyor

    Bu yıl gösterime giren Final Destination: Bloodlines'ın yakaladığı başarı, Son Durak serisini yeniden canlandırdı. Son Durak 7 için hazırlıklara başlandı.                

    Final Destination: Bloodlines seriyi yeniden canlandırdı: Son Durak 7 geliyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2000'lerin başında oldukça popüler olan korku filmi serisi Son Durak (Final Destination), yıllar sonra yeni bir filmle geri döndü. Mayıs ayında gösterime giren Final Destination: Bloodlines, serinin en başarılı filmlerinden biri oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan Bloodlines, gişede de iyi bir performans sergiledi. Bu da Son Durak serisini yeniden canlandırdı. Nitekim daha şimdiden yeni bir Son Durak filmi üzerinde çalışılmaya başlandı.

    Yeni Son Durak filminin senaryosunu, Final Destination: Bloodlines'ın da senaristi olan Lori Evans Taylor yazıyor. Bloodlines'ın diğer senaristi olan Guy Busick'in bu yeni filmde yer alıp yer almayacağı henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde Bloodlines'ın yönetmenleri olan Zach Lipovsky ve Adam B. Stein'ın geri dönüp dönmeyeceği de bilinmiyor.

    Yeni Son Durak Filmi Hızlıca Hayata Geçirilebilir

    Final Destination: Bloodlines oldukça kısa bir sürede çekilmiş ve sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu. Bu yüzden stüdyodan resmi onayı alan devam filmi için de muhtemelen çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Ancak şimdilik bir vizyon tarihi belirlenmedi.

    Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç şekillerde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yıl çıkan Bloodlines da aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorunda kalıyor.

