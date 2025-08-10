Final Destination: Bloodlines seriyi yeniden canlandırdı: Son Durak 7 geliyor

Yeni Son Durak filminin senaryosunu, Final Destination: Bloodlines'ın da senaristi olan Lori Evans Taylor yazıyor. Bloodlines'ın diğer senaristi olan Guy Busick'in bu yeni filmde yer alıp yer almayacağı henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde Bloodlines'ın yönetmenleri olan Zach Lipovsky ve Adam B. Stein'ın geri dönüp dönmeyeceği de bilinmiyor.
Yeni Son Durak Filmi Hızlıca Hayata Geçirilebilir
Final Destination: Bloodlines oldukça kısa bir sürede çekilmiş ve sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu. Bu yüzden stüdyodan resmi onayı alan devam filmi için de muhtemelen çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Ancak şimdilik bir vizyon tarihi belirlenmedi.
Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç şekillerde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yıl çıkan Bloodlines da aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm'ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorunda kalıyor.
