EPDK açıkladı: 2035’te elektrikli araç şarj istasyonu soket sayısı 350 bine yaklaşacak

- 2035'te elektrikli araç sayısı 4 milyonun üzerine çıkacak
- EPDK'nın Elektrikli Araç Sayısı Tahmini
- EPDK'nın Elektrikli Araç Şarj Noktası (Soketi) Sayısı Tahmini
- Toplam elektrik tüketiminin yüzde 1-2'sini geçmeyecek
- Yorumlar
2035'te elektrikli araç sayısı 4 milyonun üzerine çıkacak
EPDK’nın Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu'nda düşük senaryo, orta senaryo ve yüksek senaryo olmak üzere üç ayrı senaryo yer alıyor. Yüksek senaryoya göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 2025 yılında 361.893’e, 2030 yılında 1.679.600’e ve 2035 yılında 4.214.273’e çıkacağı tahmin ediliyor.
|Yıl
|Düşük Senaryo
|Orta Senaryo
|Yüksek Senaryo
|2025
|202.030
|269.154
|361.893
|2030
|776.362
|1.321.932
|1.679.600
|2035
|1.779.488
|3.307.577
|4.214.273
Elektrikli araç şarj soketi sayısının ise yüksek senaryoya göre 2025 yılında 61.897’ye, 2030 yılında 181.274’e ve 2035 yılında 347.934’e çıkacağı öngörülüyor.
|Yıl
|Düşük Senaryo
|Orta Senaryo
|Yüksek Senaryo
|2025
|34.278
|46.070
|61.897
|2030
|83.543
|142.824
|181.274
|2035
|146.916
|273.076
|347.934
Toplam elektrik tüketiminin yüzde 1-2'sini geçmeyecek
Gerçekleştirilen tüm projeksiyonlara göre elektrikli araçlardan kaynaklı toplam elektrik tüketiminin 2030 yılı için 1,69 TWh ile 3,56 TWh arasında değişeceği öngörülmekte olup 2035 yılında ise bu değerin 3,98 TWh ile 9,39 TWh aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre ülke genelindeki toplam elektrik tüketiminin 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir. Buna göre en yüksek senaryoda dahi elektrikli araçların elektrik tüketiminin toplam elektrik tüketimine oranının 2030 yılında %1, 2035 yılında ise %2’yi geçmeyeceği öngörülmektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu