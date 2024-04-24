EPDK açıkladı: 2035’te elektrikli araç şarj istasyonu soket sayısı 350 bine yaklaşacak

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı hakkında araştırma yaptı. EPDK, 2025, 2030 ve 2035 yıllarında elektrikli araç şarj sayısının ve şarj istasyonu sayısının ne kadar olacağı hakkında tahminini açıklandı.

2035'te elektrikli araç sayısı 4 milyonun üzerine çıkacak

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EPDK’nın Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu'nda düşük senaryo, orta senaryo ve yüksek senaryo olmak üzere üç ayrı senaryo yer alıyor. Yüksek senaryoya göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 2025 yılında 361.893’e, 2030 yılında 1.679.600’e ve 2035 yılında 4.214.273’e çıkacağı tahmin ediliyor.

EPDK'nın Elektrikli Araç Sayısı Tahmini Yıl Düşük Senaryo Orta Senaryo Yüksek Senaryo 2025 202.030 269.154 361.893 2030 776.362 1.321.932 1.679.600 2035 1.779.488 3.307.577 4.214.273

Elektrikli araç şarj soketi sayısının ise yüksek senaryoya göre 2025 yılında 61.897’ye, 2030 yılında 181.274’e ve 2035 yılında 347.934’e çıkacağı öngörülüyor.

EPDK'nın Elektrikli Araç Şarj Noktası (Soketi) Sayısı Tahmini Yıl Düşük Senaryo Orta Senaryo Yüksek Senaryo 2025 34.278 46.070 61.897 2030 83.543 142.824 181.274 2035 146.916 273.076 347.934

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Toplam elektrik tüketiminin yüzde 1-2'sini geçmeyecek

Gerçekleştirilen tüm projeksiyonlara göre elektrikli araçlardan kaynaklı toplam elektrik tüketiminin 2030 yılı için 1,69 TWh ile 3,56 TWh arasında değişeceği öngörülmekte olup 2035 yılında ise bu değerin 3,98 TWh ile 9,39 TWh aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre ülke genelindeki toplam elektrik tüketiminin 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir. Buna göre en yüksek senaryoda dahi elektrikli araçların elektrik tüketiminin toplam elektrik tüketimine oranının 2030 yılında %1, 2035 yılında ise %2’yi geçmeyeceği öngörülmektedir.

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2035’te elektrikli araç şarj soket sayısı 350 bin olacak