2.1 milyon dolarlık Rimac C_Two hiper otomobillerin tamamı satıldı

Tam Boyutta Gör

Hırvat hiper otomobil üreticisi Rimac, Mart ayının başında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Richard Hammond’ın kazasıyla bilinen Concept One’ın mirasçısı olarak tamamen elektrikli hiper otomobili C_Two’yu tanıtmıştı. Aradan yalnızca üç hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, 150 adet üretilecek aracın neredeyse hepsinin satıldığı açıklandı. C_Two’nun satış fiyatı ise tam 2.1 milyon dolar.

Bu hafta düzenlenen New York Otomobil Fuarı’nda Autocar’a konuşan Rimac satış sorumlusu Kreso Coric, müşterilerin zaten fiyatıyla dudak uçuklatan araç için ortalama 600 bin dolar opsiyon ücreti ödediğini belirtti. Bu da, her bir aracın ortalama 2.7 milyon dolara satıldığı anlamına geliyor. Üstelik, müşteriler araçlarını teslim almak için 2020 yılına kadar beklemek zorunda.

Rimac C_Two teknik özellikleri

Rimac C_Two’nun teknik özelliklerine bakacak olursak, her bir tekerleğinde elektrikli motor bulunan araçta dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor. Bu motorlar totalde 1,914 beygir güç ve 2,300Nm tork üretiyor. 412km/s maksimum hıza ulaşabilen C_Two, 0-100km/s hızlanmasını 1.85 saniyede, 0-160km/s hızlanmasını ise 4.2 saniyede tamamlıyor.

120kWh bataryaya sahip olan Rimac C_Two da NEDC standardına göre 650 kilometre menzil bulunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bu bataryanın yüzde 80’i yarım saatte doldurulabiliyor. Bunun yanı sıra araçta seviye 4 otonom sürüş yeteneği ve yapay zeka gibi özellikler bulunuyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/%C2%A315m-rimac-ctwo-hypercar-almost-sold-out-three-weeks