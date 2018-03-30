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2.1 milyon dolarlık Rimac C_Two hiper otomobillerin tamamı satıldı

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve 150 adet üretilecek Rimac C_Two elektrikli hiper otomobil satışları yalnızca üç hafta içerisinde tükendi. Araçların her biri yaklaşık 2.7 milyon dolara satıldı
1 yıl
2,8b
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11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2.1 milyon dolarlık Rimac C_Two hiper otomobillerin tamamı satıldı
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Hırvat hiper otomobil üreticisi Rimac, Mart ayının başında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Richard Hammond’ın kazasıyla bilinen Concept One’ın mirasçısı olarak tamamen elektrikli hiper otomobili C_Two’yu tanıtmıştı. Aradan yalnızca üç hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, 150 adet üretilecek aracın neredeyse hepsinin satıldığı açıklandı. C_Two’nun satış fiyatı ise tam 2.1 milyon dolar.

Bu hafta düzenlenen New York Otomobil Fuarı’nda Autocar’a konuşan Rimac satış sorumlusu Kreso Coric, müşterilerin zaten fiyatıyla dudak uçuklatan araç için ortalama 600 bin dolar opsiyon ücreti ödediğini belirtti. Bu da, her bir aracın ortalama 2.7 milyon dolara satıldığı anlamına geliyor. Üstelik, müşteriler araçlarını teslim almak için 2020 yılına kadar beklemek zorunda.

Rimac C_Two teknik özellikleri 

Rimac C_Two’nun teknik özelliklerine bakacak olursak, her bir tekerleğinde elektrikli motor bulunan araçta dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor. Bu motorlar totalde 1,914 beygir güç ve 2,300Nm tork üretiyor. 412km/s maksimum hıza ulaşabilen C_Two, 0-100km/s hızlanmasını 1.85 saniyede, 0-160km/s hızlanmasını ise 4.2 saniyede tamamlıyor.

120kWh bataryaya sahip olan Rimac C_Two da NEDC standardına göre 650 kilometre menzil bulunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bu bataryanın yüzde 80’i yarım saatte doldurulabiliyor. Bunun yanı sıra araçta seviye 4 otonom sürüş yeteneği ve yapay zeka gibi özellikler bulunuyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/%C2%A315m-rimac-ctwo-hypercar-almost-sold-out-three-weeks Yorum Yaz
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TheCaliph_ 1 yıl en beğenilen
Valla peder sagolsun son anda biraz nakit verdi de biz de aldik cok sukur.
Arac gelince kutu acilisini yapacagim insallah beklenmedik bir sey cikmaz
1 Yanıt Yanıtla +29
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SigSauer6 1 yıl TheCaliph_
Taksit seçeneği olsa ben de giricektim ama nakit parayı bağlamak istemedim.
1 Yanıt Yanıtla +13
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TSY 1 yıl
adamlar teslayı birkaç kere katlamış. ama hala haberlerde tesla. gerçektende milletimiz çöp haber çöpe tapmayı filan çok seviyor. bknz 2002-2018.
1 Yanıt Yanıtla +8
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gs09gs09 1 yıl
Hepsini ben aldim konu kilit
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sendemail 1 yıl
Bir aya kalmaz Hotwheels koleksiyonu çıkar , alırım bir tane ne güzel...
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tropeus77 1 yıl
karttan çektirdim..
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TSY 1 yıl
adamlar teslayı birkaç kere katlamış. ama hala haberlerde tesla. gerçektende milletimiz çöp haber çöpe tapmayı filan çok seviyor. bknz 2002-2018.
1 Yanıt Yanıtla +8
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H34RTL3SS 1 yıl TSY
bilemiyorum... iyi ama 2020 yılında! ve fiyatıyla baya bir katlamış
gereksiz tesla haberlerinden sıkıldık tabi ama kötü olduğu anlamına gelmez ayrıca 2 yıl içinde kim bilir nasıl araçlar üretirlir...
ayrıca altın kabul etmiyorlarmış 492kg altın verelim dedim almadı sadece dolar istiyorlar bu devirde iyi yükseliyor dedi anlaşamadık
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Wi Fi 1 yıl
Konuşun züğürtler... :)
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hakankaran 1 yıl
millette ne para var arkadaş


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hazarRS 1 yıl
Araç kötü görünmüyor ama dodge viper, hennessey venom, tesla model s, mclaren 570, bmw i8... hepsinden izler var araçta. Umarım 'arka lambaları da i8den koyalım gitsin' tarzı bir tasarım anlayışı yoktur.
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TheCaliph_ 1 yıl en beğenilen
Valla peder sagolsun son anda biraz nakit verdi de biz de aldik cok sukur.
Arac gelince kutu acilisini yapacagim insallah beklenmedik bir sey cikmaz
1 Yanıt Yanıtla +29
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SigSauer6 1 yıl TheCaliph_
Taksit seçeneği olsa ben de giricektim ama nakit parayı bağlamak istemedim.
1 Yanıt Yanıtla +13
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