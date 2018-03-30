Tesla, 123 bin aracını direksiyon sorunu nedeniyle geri çağırdı

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Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Model 3’ün üretim bandında sıkıntılar yaşayan Amerika merkezli şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada dünya genelinde 100 binin üzerinde Model S sedanı direksiyon problemi nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

Tesla, müşterilerine gönderdiği epostada bunun ileriye dönük bir hareket olduğunu ve şirketin başka araçlarının bu sorundan etkilenmediğini belirtti. Üretici, Nisan 2016’dan önce üretilen 123 bin Model S sedan aracında bu sorunun yaşandığını dile getirdi. Ayrıca, direksiyon problemiyle ilgili şimdiye kadar bir kaza yada yaralanmanın da rapor edilmediği açıklandı.

Yapılan açıklamada, direksiyonun cıvata dişlerinde haddinden fazla aşınmanın meydana geldiği, bu sorunun yaygın olarak soğuk hava koşullarındaki tuzlanan yollarda görüldüğü belirtildi. Yaşanan problem yüzünden direksiyon hakimiyetinde sorun yaşanmadığı, yalnızca düşük hızlarda ve park anında sürücüleri zorlayabileceği ifade edildi.

Tesla, müşterilerine eğer bir sorun yaşanmadıysa araçlarını kullanmayı bırakmalarına gerek olmadığını söyledi. Şirketin müşterileriyle irtibata geçerek gerekli parça değişimini yapacağı açıklandı. Bundan önce emniyet kemeri sorunu nedeniyle 2015 yılında 90 bin Model S geri çağrılmıştı.

https://www.theverge.com/2018/3/29/17177888/tesla-recall-model-s-size-power-steering