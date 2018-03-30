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Tesla, 123 bin aracını direksiyon sorunu nedeniyle geri çağırdı

Amerika merkezli üretici, dünya genelinde görülen bir direksiyon problemi nedeniyle 123 bin Model S sedan aracını geri çağırdığını duyurdu. Yaşanan sorun, Nisan 2016 öncesi üretilen araçları kapsıyor
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, 123 bin aracını direksiyon sorunu nedeniyle geri çağırdı
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Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Model 3’ün üretim bandında sıkıntılar yaşayan Amerika merkezli şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada dünya genelinde 100 binin üzerinde Model S sedanı direksiyon problemi nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

Tesla, müşterilerine gönderdiği epostada bunun ileriye dönük bir hareket olduğunu ve şirketin başka araçlarının bu sorundan etkilenmediğini belirtti. Üretici, Nisan 2016’dan önce üretilen 123 bin Model S sedan aracında bu sorunun yaşandığını dile getirdi. Ayrıca, direksiyon problemiyle ilgili şimdiye kadar bir kaza yada yaralanmanın da rapor edilmediği açıklandı.

Yapılan açıklamada, direksiyonun cıvata dişlerinde haddinden fazla aşınmanın meydana geldiği, bu sorunun yaygın olarak soğuk hava koşullarındaki tuzlanan yollarda görüldüğü belirtildi. Yaşanan problem yüzünden direksiyon hakimiyetinde sorun yaşanmadığı, yalnızca düşük hızlarda ve park anında sürücüleri zorlayabileceği ifade edildi.

Tesla, müşterilerine eğer bir sorun yaşanmadıysa araçlarını kullanmayı bırakmalarına gerek olmadığını söyledi. Şirketin müşterileriyle irtibata geçerek gerekli parça değişimini yapacağı açıklandı. Bundan önce emniyet kemeri sorunu nedeniyle 2015 yılında 90 bin Model S geri çağrılmıştı.


https://www.theverge.com/2018/3/29/17177888/tesla-recall-model-s-size-power-steering Yorum Yaz
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alperenxx 1 yıl en beğenilen Haplo
Toplu taşıma araçlarının direksiyonlarını çürütmüyorlar mıymış?
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TheCaliph_ 1 yıl
Buyuk oyunlar oynuyor Edison lobisi ama halkimiz bunlari yemez.
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haberelectro 1 yıl
Butun uretimleri cagirmis desene
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Haplo 1 yıl
2 hafta önce 1.4 milyon Ford, bugün 123 bin Tesla; dünya çapında cıvata salgını var, chemtrailler ile direksiyon cıvatalarınızı çürüten mikropları havaya salıyorlar; hayatınızı terk etmeyin diye arabalarınızı terk edip toplu taşımaya binin.
donanimhaber.com/...
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alperenxx 1 yıl Haplo
Toplu taşıma araçlarının direksiyonlarını çürütmüyorlar mıymış?
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