Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet geçidi var

    23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RKS ve KUBA markalarına ait farklı fiyat segmentlerinde elektrikli bisiklet modelleri bulmak mümkün olacak.    
    Oy Ver
    BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Son dönemde popülerliği artan elektrikli bisiklet ve scooter modelleri sık sık perakende gıda marketlerinde kendisine yer buluyor. BİM marketler de bu hafta farklı elektrikli bisiklet modelleri satacak.

    23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RKS markasına ait RD5 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli var. 35-40Km mesafesi olan ve 25Km/s hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet modeli 18999TL olarak satılıyor.

    Alternatif olarak RSI-X Pro modeli 45-60Km mesafe ve 25Km/s hızı 11999TL seviyesinde sunuyor. Standart modellerden 45-60Km mesafe ve 25Km/s hıza ulaşan ZF10 modeli 9999TL iken yine benzer özelliklere sahip ZF15 modeli de aynı fiyattan satılacak. Son olarak Kuba markasına ait 25-35Km mesafeli ve 25Km/s hıza ulaşan S15 elektrikli bisiklet de 5999TL seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    77 üsküdar motor soğukken gelen ses makatta sivilce için krem tüfeksiz hareketler serisi pdf cemre efe karakaş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız