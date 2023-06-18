Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet geçidi var

Tam Boyutta Gör Son dönemde popülerliği artan elektrikli bisiklet ve scooter modelleri sık sık perakende gıda marketlerinde kendisine yer buluyor. BİM marketler de bu hafta farklı elektrikli bisiklet modelleri satacak.

23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RKS markasına ait RD5 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli var. 35-40Km mesafesi olan ve 25Km/s hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet modeli 18999TL olarak satılıyor.

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Alternatif olarak RSI-X Pro modeli 45-60Km mesafe ve 25Km/s hızı 11999TL seviyesinde sunuyor. Standart modellerden 45-60Km mesafe ve 25Km/s hıza ulaşan ZF10 modeli 9999TL iken yine benzer özelliklere sahip ZF15 modeli de aynı fiyattan satılacak. Son olarak Kuba markasına ait 25-35Km mesafeli ve 25Km/s hıza ulaşan S15 elektrikli bisiklet de 5999TL seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak.

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