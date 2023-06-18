Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet geçidi var

23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
23 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RKS markasına ait RD5 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli var. 35-40Km mesafesi olan ve 25Km/s hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet modeli 18999TL olarak satılıyor.
Alternatif olarak RSI-X Pro modeli 45-60Km mesafe ve 25Km/s hızı 11999TL seviyesinde sunuyor. Standart modellerden 45-60Km mesafe ve 25Km/s hıza ulaşan ZF10 modeli 9999TL iken yine benzer özelliklere sahip ZF15 modeli de aynı fiyattan satılacak. Son olarak Kuba markasına ait 25-35Km mesafeli ve 25Km/s hıza ulaşan S15 elektrikli bisiklet de 5999TL seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi