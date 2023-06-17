Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde dev ekranlı Toshiba televizyon var

    22 Haziran A101 aktüel kataloğunda Toshiba markasına ait 70 inçlik akıllı televizyon, Redmi 10C akıllı telefon modeli, OLA markasına ait 40km menzilli katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor.
    Oy Ver
    A101 aktüel ürünler Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 perakende market zincirinde Toshiba markasına ait farklı boyutlara sahip olan akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar ve katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor.

    22 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

    22 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 70 inçlik akıllı televizyon yer alıyor. 4K çözünürlüğü olan televizyonda 3x HDMI ve 2x USB girişleri yer alıyor. Fiyatı 16499TL. Daha önce satılan aynı boyuttaki Samsung televizyondan daha ucuz denebilir.

    Alternatif olarak 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan Toshiba akıllı televizyon 6399TL iken 32 inçlik HD ekrana sahip Toshiba akıllı televizyon modeli de 3899TL olarak satışa sunulacak.

    Diğer taraftan 6.71 inçlik damla çentikli ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi 10C akıllı telefon modeli 4999TL. Daha altında 6.52 inçlik ekran, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP ana sensör gibi özellikleri olan TCL 20E ise 2899TL.

    Son olarak Lenovo markasına ait 4 saate kadar kullanılabilen ve Bluetooth 5.0 destekli tam kablosuz kulaklık 279TL, Samsung markasına ait 15W USB PD hızlı şarj adaptörü 299TL ve OLA markasına ait 40km menzilli katlanabilir elektrikli bisiklet de 11990TL olarak satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    marşpiyel işlemli araç alınır mı askerde ameliyat olmak ayt kimya kanal önerileri mazota su karışırsa ne olur poco x5 pro alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız