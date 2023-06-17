Haftaya A101 marketlerde dev ekranlı Toshiba televizyon var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende market zincirinde Toshiba markasına ait farklı boyutlara sahip olan akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar ve katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor.

22 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

22 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 70 inçlik akıllı televizyon yer alıyor. 4K çözünürlüğü olan televizyonda 3x HDMI ve 2x USB girişleri yer alıyor. Fiyatı 16499TL. Daha önce satılan aynı boyuttaki Samsung televizyondan daha ucuz denebilir.

8 Haziran A101 aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Alternatif olarak 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan Toshiba akıllı televizyon 6399TL iken 32 inçlik HD ekrana sahip Toshiba akıllı televizyon modeli de 3899TL olarak satışa sunulacak.

Diğer taraftan 6.71 inçlik damla çentikli ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi 10C akıllı telefon modeli 4999TL. Daha altında 6.52 inçlik ekran, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP ana sensör gibi özellikleri olan TCL 20E ise 2899TL.

Son olarak Lenovo markasına ait 4 saate kadar kullanılabilen ve Bluetooth 5.0 destekli tam kablosuz kulaklık 279TL, Samsung markasına ait 15W USB PD hızlı şarj adaptörü 299TL ve OLA markasına ait 40km menzilli katlanabilir elektrikli bisiklet de 11990TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

22 Haziran A101 aktüel kataloğunda neler var?