2300 yıllık çocuk mumya dijital olarak açıldı: Tılsımlarla gömülmüş

Mumyanın vücudu, sargıların kıvrımları arasında ve mumyanın vücut boşluğunun içinde harika bir şekilde stilize edilmiş muskalarla karşılaşıldı. Mısır Kahire Üniversitesi’nden bir radyolog olan Sahar Salemm’e göre çoğu altından olan bu süslemeler, Mısır Ölüler Kitabı’nda yazan ritüellerle uyumlu.
Kalbi dışında hiçbir organı olmadığı, dişlerinin de tertemiz olduğu görülen Golden Boy mumyasının ilk olarak 1916’da Edfu şehrinin mezarlığı olan Nag el Hassaya’daki bir nekropolde keşfedildiği söyleniyor. Çocuğun Ptolemaios döneminde, MÖ 330 yılları civarında yaşadığı, muhtemelen yüksek bir statüye sahip olduğu biliniyor. Ölüm nedeni ise bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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