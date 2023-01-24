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    2300 yıllık çocuk mumya dijital olarak açıldı: Tılsımlarla gömülmüş

    Bir asırdan uzun süredir Kahire’deki Mısır Müzesi’nde incelenmeden saklanan genç bir çocuğun mumyası, ilk kez dijital olarak incelemeye alındı. Vücudunda çok sayıda tılsım ve bitki görüldü.
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    2300 yıllık çocuk mumya Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, "Golden Boy" adında, 2300 yıllık bir mumyayı dijital olarak açtı. Tabutun içine bakılmak için X-ışınlarıyla kemiğin, kan damarlarının, yumuşak dokuların ve fazlasının dijital rekonstrüksiyonlarına imkan veren bilgisayarlı bir tomografi taraması kullanıldı.

    Mumyanın vücudu, sargıların kıvrımları arasında ve mumyanın vücut boşluğunun içinde harika bir şekilde stilize edilmiş muskalarla karşılaşıldı. Mısır Kahire Üniversitesi’nden bir radyolog olan Sahar Salemm’e göre çoğu altından olan bu süslemeler, Mısır Ölüler Kitabı’nda yazan ritüellerle uyumlu.

    Kalbi dışında hiçbir organı olmadığı, dişlerinin de tertemiz olduğu görülen Golden Boy mumyasının ilk olarak 1916’da Edfu şehrinin mezarlığı olan Nag el Hassaya’daki bir nekropolde keşfedildiği söyleniyor. Çocuğun Ptolemaios döneminde, MÖ 330 yılları civarında yaşadığı, muhtemelen yüksek bir statüye sahip olduğu biliniyor. Ölüm nedeni ise bilinmiyor.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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