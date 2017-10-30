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24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL

Dijital eğitim platformu Udemy'de PHP Web Programlama kursu indirimde! Sıfırdan ileri seviyeye PHP Web Programlama (HTML+PDO+MySQL) kursu 400 TL yerine %95 indirimle sadece 25TL!
1 yıl
6,7b
1
64
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL
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Türkçe kurslar ile ülkemizdeki dijital eğitim alt yapısını bir basamak öteye taşıma konusunda içeriklerini her geçen gün zenginleştirmeye devam eden Udemy, yepyeni bir kurs fırsatı ile karşımızda. Bu kursta web programlama dilleri arasındaki popüler konumunu kaybetmeyen PHP Web Programlama kursu, Emrah Yüksel’in sevilen anlatımı ile sunuluyor. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden eğitim içeriklerine ulaşabileceğiniz dijital kurs platformu Udemy'de PHP Web Programlama kursu yüzde 95 indirimle 400 TL yerine sadece 25 TL. 
*Ayrıca bu linkle gelen öğrenciler diğer kursları da 25TL indirimi ile alabilecekler!
HTML, PDO, MySQL ara başlıklarını da içeren kursta bol örnekli bir anlatım yapılıyor. Bu sayede öğrenilenler hemen uygulamalı olarak hayata geçiriliyor. Kurs sonucunda öğrenciler, bir e-ticaret projesinin tüm aşamalarını öğrendikleri ile kodlayabilecek, dinamik web programlama mantığını en temel düzeyden başlayarak öğrenmiş olacak.

Emrah Yüksel kurs sonunda öğrencilerin haber, emlak, ilan, firma script’i gibi birçok alanda ilgi gören pek çok web sitesi kodlamasını yapabilecek yetkinlikte olacak ifadelerini kullanıyor.

14 Saatlik Proje ile eTicaret Sitesi Kodlayın 

Udemy’nin 5 üzerinden 4.8 ile en beğenilen kurslarından olan PHP Web Programlama, 23 saat içerik, gerçek dünyadaki örnekler ve projeler ile ilerliyor. Kursun 14 saatlik kısmı gerçek bir e-ticaret sitesi kodlama üzerine ele alınmış. Bu 14 saatin aşamaları şöyle:

  • 13 saat baştan sona e-ticaret projesi, kampanyalar, ürün listeleri, sepet, yönetim paneli vs.
  • 30 dakika kredi kartı entegrasyonu
  • 30 dakika cep telefonuna sms gönderme


Neden PHP?

PHP, dinamik web siteleri oluşturmanıza ve sunucularla çalışmanızı sağlayan, açık kaynaklı (ücretsiz) bir betik dili. PHP şimdi 20 milyondan fazla web sitesinde ve dünya çapında 1 milyondan fazla sunucuda kullanılmaktadır.

PHP Web Programlama kursunu bu bağlantıdan 25 liraya satın alabilirsiniz.
*Bu linkle gelen öğrenciler diğer kursları da 25TL indirimi ile alabilecekler!
 

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mi5skullanicisi 1 yıl en beğenilen
KESİN 400₺ dir KESİNLİKLE HEP 400₺DEN SATILMIŞTIR BU
Yanıtla +93
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halilcrs 1 yıl
24 saatte bırak eticaret kodlamasını, eticaret alt yapısını tam anlamıyla anlatamaz kimse kimseye. Böyle boş laf ebeliği yapıyorlar ya. Hiç güvenemiyorum.
Birde 25 lira. Yazılım kursu bu kadar ucuz olamaz.
24 saatte bırak eticaret kodlamasını, eticaret alt yapısını tam anlamıyla anlatamaz kimse kimseye. Böyle boş laf ebeliği yapıyorlar ya. Hiç güvenemiyorum....
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Yanıtla +52
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ONY86 1 yıl
şu tür kurslar cazip görünüyor ama nedense içimden bi ses sonuç öyle olmayacak diyor.
1 Yanıt Yanıtla +49
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tosuntosun 1 yıl
ben kendisini youtube de paylaştığı video lardan ve tüm php ile alakalı olsun olmasın.. içinde php geçen tüm site - forumlarda yaptığı paylaşımlar ile biliyorum ve maalesef konu anlatımını sevmediğim gibi heryerde konu açması ile de maalesef antipatimi kazandı
konu anlatımı bazı kişilere göre çok harika olabilir ama benim maalesef
örnek bir iki videosunda karşısındaki kişiye hedefli olarak sanki dünyadaki tek ve en usta php ci gibi yaklaşımı.. bende konuşma şeklinde o izlenim oldu.
evet güncel konulara vs değiniyor ama...
php konusunda bilgim olduğunu söyleyemem ama az çok coder lığı biliyorum
Maalesef ülkemizde kendini coder sana aşırı fazla kişi var. program yazmak ile karşındaki kişinin istediği gibi hizmet veren program yazmak ayrı bir sorun. programların debug ı olsun.. update i olsun. tuning i konusunda çalışma yapmış veya yapan hiç yok seviyesinde.. ben yazayım. hata çıkınca bakarız. ha ordaki hatayı biliyom... hemen düzelteyim... parayı aldıktan sonra.. ister kullan ister at.. bana ne... ya arkadaş diğer güncellemeye hiç birşey kalmasın gibi bakış açıları fazla coder larımızda...
bu maalesef php cilerde de oldukça ileri.. bu arkadaşımızda varmı bilmiyorum ama daha önceki php coder tecrübelerimden biliyorum... en çakal php coder lardan biri ile uzun bir arkadaşlığım da oldu..
25TL konusuna gelirsem... yeni başlayan ve başlayacak için oldukça uygun bir fiyat.. arkadaşın youtube deki video larını seyrederek.. almalarını öneriyorum ki... öğrencileri bile fakir etmeyecek pişman etmeyecek bir eğitim ücreti olduğunu da herkes bilsin.. konu listesine bakın alt listeler ile... oldukça uzun çalışma ile hazırlanmış
ne olursa olsun arkadaşın desteklenmesi ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmasını tavsiye ederim
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suratsızadam 1 yıl
Bu arkadaşla küçük bir tartışmam olmuştu . Kendisinin internet sitesinde 200 300 tl otomasyon sistemleri satıyordu yazık yazık , bu işten ekmek yiyenlerin işine taş koyuyorlar serbest piyasa diyerek öyle demişti
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DH Xenshard 1 yıl
Başlığın abartılı ve müşteri çekmeye yönelik olduğuna katılıyorum. Donanımhaber halkı yemez diyebilirim ayıp olmazsa.
Öte yandan kursu satın aldım. 25 Tl çok değil. Bu kursu 400den düşme olarak değil normal fiyatıyla, başlıkta içeriğe göre çok büyük şeyler vaadetmek yerine olanı vurgulasa yine de alırdım. Reklamın abartısıyla dikkat çekmek istemiş sanırım :) Nihayetinde benim açımdan başarılı.
Ders anlatımı güzel, canlı tutuyor Emrah hocanın sesi insanı. Enerjiyi veriyor yani, sizde diğer videoya geçerken sıkılmıyorsunuz. Başka dersler de izlemiştim, fakat bazı püf noktalarını atlıyorlardı. Emre hoca bunları da vermiş. Bildiğini atlamadan aktarmış adam. Emeğine saygı göstermek gerek.
Gözümde artılar ve eksiler bunlar. Basit seviyede biri olarak, faydasını göreceğime eminim.
Düzeltme:isim
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theronto 1 yıl
Kesinlikle çok iyi anlatıyor. Ben denedim.
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black_flood 1 yıl
Başlık çok komik olmuş E-Ticaret hem de normal site yapımı da değil gülsek mi ağlasak mı acizliğinize bilemedim eğer o kadar kolay ise Bankalar ile entegrasyon sanal pos kurulumu ve ayrıca özel güvenlik entegrasyonu boşuna bu işlere yüksek meblağlar ödeyip eğitim alıyor millet.
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WarSaw 1 yıl
Yalnızca 30sn de sıfırdan e-ticaret sitesinin nasıl kuralacağının yolunu öğretiyorum

0532 *** ** ** yalnızca 30saniyede bu numarayı ararsanız sıfırdan e-ticaret siteniz oluyor

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Olgi 1 yıl
Farkli ip’lerden farkli fiyat vermeleri cok yanlis. Ha musteri hizmetleri basarili buldum. Kursu aldim memun kalmadim parami iade ettiler. Ucretsiz kurslarini da takip edin elbet isinize yarar calismalar
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forgot 1 yıl
24 saat içinde merhaba dünya yaparsınız
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Go to Sleep 1 yıl
Arkadaşlar bu doru mu?
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mahoni_38 1 yıl
Amacınız üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?
Kurs udemy de yani 30 gün içinde beğenemzseniz iade edebilirsiniz.
Evet reklam yapmış! Lakin bir eğitimin reklamı bu bence iyi bir şey , belki biri görür ilgisini çeker. Bir teknik blog yazısı yazmak bile saatlerimizi alıyor adam oturmuş eğitim kaydetmiş biraz saygı. Sonra türkçe eğitim niye yok diye programlama forumda ağlıyor insanlar.
25 tl eğitim ile para kazanabileceğiniz bir şey öğreniyorsunuz duruma göre dh sıcak fırsat bölümüne bile taşınabilir :D
Yazılım geliştirici olmam dışında konu veya yazar ile alakam yoktur.
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