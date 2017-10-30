24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL

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PHP Web Programlama kursu yüzde 95 indirimle 400 TL yerine sadece 25 TL. Türkçe kurslar ile ülkemizdeki dijital eğitim alt yapısını bir basamak öteye taşıma konusunda içeriklerini her geçen gün zenginleştirmeye devam eden Udemy, yepyeni bir kurs fırsatı ile karşımızda. Bu kursta web programlama dilleri arasındaki popüler konumunu kaybetmeyen PHP Web Programlama kursu, Emrah Yüksel’in sevilen anlatımı ile sunuluyor. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden eğitim içeriklerine ulaşabileceğiniz dijital kurs platformu Udemy'deyüzde 95 indirimle 400 TL yerine sadece

*Ayrıca bu linkle gelen öğrenciler diğer kursları da 25TL indirimi ile alabilecekler!

HTML, PDO, MySQL ara başlıklarını da içeren kursta bol örnekli bir anlatım yapılıyor. Bu sayede öğrenilenler hemen uygulamalı olarak hayata geçiriliyor. e-ticaret projesinin tüm aşamalarını öğrendikleri ile kodlayabilecek, dinamik web programlama mantığını en temel düzeyden başlayarak öğrenmiş olacak. ara başlıklarını da içeren kursta bol örnekli bir anlatım yapılıyor. Bu sayede öğrenilenler hemen uygulamalı olarak hayata geçiriliyor. Kurs sonucunda öğrenciler, birprojesinin tüm aşamalarını öğrendikleri ile kodlayabilecek, dinamikmantığını en temel düzeyden başlayarak öğrenmiş olacak.

Emrah Yüksel kurs sonunda öğrencilerin haber, emlak, ilan, firma script’i gibi birçok alanda ilgi gören pek çok web sitesi kodlamasını yapabilecek yetkinlikte olacak ifadelerini kullanıyor. PHP Web Programlama kursunu bu bağlantıdan 25 liraya satın alabilirsiniz. 14 Saatlik Proje ile eTicaret Sitesi Kodlayın Udemy’nin 5 üzerinden 4.8 ile en beğenilen kurslarından olan PHP Web Programlama, 23 saat içerik, gerçek dünyadaki örnekler ve projeler ile ilerliyor. Kursun 14 saatlik kısmı gerçek bir e-ticaret sitesi kodlama üzerine ele alınmış. Bu 14 saatin aşamaları şöyle: 13 saat baştan sona e-ticaret projesi , kampanyalar, ürün listeleri, sepet, yönetim paneli vs.

, kampanyalar, ürün listeleri, sepet, yönetim paneli vs. 30 dakika kredi kartı entegrasyonu

30 dakika cep telefonuna sms gönderme



Neden PHP? PHP, dinamik web siteleri oluşturmanıza ve sunucularla çalışmanızı sağlayan, açık kaynaklı (ücretsiz) bir betik dili. PHP şimdi 20 milyondan fazla web sitesinde ve dünya çapında 1 milyondan fazla sunucuda kullanılmaktadır. PHP Web Programlama kursunu bu bağlantıdan 25 liraya satın alabilirsiniz.

*Bu linkle gelen öğrenciler diğer kursları da 25TL indirimi ile alabilecekler!

