Hyundai Mobis, yeni batarya soğutma teknolojisini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Verimli bir termal yönetim sistemi, elektrikli araçların kalbi olarak nitelendirebileceğimiz bataryaların performansı ve kullanım ömrü için büyük öneme sahip. Bu kapsamda yapılacak her bir yenilik, tüketiciye ekstra verimlilik veya yüksek şarj hızı gibi konularda fayda sağlıyor.

Hyundai'nin elektrikli ve otonom araç bileşenleri geliştiren markası Mobis, "Pulsating Heat Pipe" (PHP) adını verdiği yeni teknolojisini tanıttı. Titreşimli ısı boruları olarak çevirebileceğimiz bu sistem, alüminyum alaşım ve soğutucudan meydana gelen bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Batarya hücreleri arasına yerleştirilen PHP'ler, hızlı şarj sırasında batarya sıcaklıklarını dengeleyerek daha güvenli ve verimli bir şarj süreci sağlıyor.

Titreşimli ısı boruları yeni bir kavram değil. Hyundai Mobis, bu teknolojiyi elektrikli araç bataryalarına uyarlamış diyebiliriz. Geleneksel ısı borularından farklı olarak PHP’ler, içlerindeki soğutucunun titreşimi ve dolaşımı sayesinde ısıyı dağıtıyor. Bu metodun standart alüminyuma göre 10 kat daha fazla ısı transfer verimliliği sunduğu belirtiliyor.

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Aşırı ısınan batarya hücrelerindeki ısı, araç yüksek hızda seyir halinde olsa bile efektif bir şekilde soğutma bloklarına aktarılıyor. PHP tasarımı, sürekli hareket ve titreşim yaşayan araçlar için kritik bir özellik olan yer çekiminden bağımsız olarak performans kararlılığını garanti altına alıyor.

Elbette bir teknolojinin laboratuvar testlerindeki performansı kadar ticari açıdan uygulanabilirliği de önemli. Hyundai Mobis, bunu sağlamak adına ölçeklenebilir ve maliyet açısından verimli bir üretim süreci geliştirmiş. PHP üretimi için kullanılan presleme yöntemi, üretim maliyetlerini düşürürken süreci hızlandırıyor.

PHP’lerin sadece 0.8 mm kalınlığında olması, geleneksel 6 mm’lik ısı borularına göre çok daha ince bir tasarım sunuyor. İnce tasarım, alan verimliliğini en üst düzeye çıkarırken üstün soğutma performansı sağlıyor.

Hyundai'nin Ioniq serisi otomobilleri genel olarak verimli olmalarıyla biliniyor. Mobis tarafından geliştirilen bu soğutma yönteminin gelecek araçlara entegre edilmesiyle Koreli üreticinin bu konudaki iddiası daha da artacak gibi görünüyor.

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Hyundai Mobis, yeni batarya soğutma teknolojisini tanıttı