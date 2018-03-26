24MP ön kameralı Vivo V9 duyuruldu

Bu ay özellikle Çinli üreticilerin adeta gövde gösterisine sahne oluyor. Bugüne kadar pek çok markanın iddialı akıllı telefonları tanıtıldı ve tanıtılmaya devam ediyor. Vivo V9 bunlardan birisi.

Vivo V9 özellikleri ve fiyatı

Kardeş firma oldukları için Vivo V9 modelinde Oppo F7 modeline benzeyen pek çok özelliğin bir araya geldiğini görüyoruz. Telefonun 6.3 inçlik ekranında çentik tasarımı bizi karşılıyor. Bu sayede agresif bir inceliğe sahip olan telefonun ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde.

Çentik nedeniyle 19:9 görüntü oranına dönüşen ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. 2.5D ile premium hissiyatı güçlendirilen ekran Gorilla Glass 3 ile de korunuyor. Telefon 7.9mm kalınlığında ve 150gr ağırlığında.

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Biraz daha hızlı ve 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 626 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB RAM ve arttırılabilir 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bunun haricinde farklı bir versiyon mevcut değil.

Yine ön tarafta 24MP çözünürlüğünde bir kamera görmekteyiz. AI Face Beauty özelliği yapay zekayı kullanarak özçekimlerinizi çok daha iyi hale getiriyor. Ayrıca ışık etkisini yine kullanıcısının yüz özelliklerine göre ayarlayabiliyor.

Arka tarafta 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu kullanılmış. Daha gelişmiş bulanıklık etkisi yapabilen kombinasyon ayrıca Ultra HDR modu ile 3 fotoğrafı birleştirerek daha kaliteli resimler ortaya çıkarıyor.

Modelde 3260mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve hızlı şarj desteği yok. Bu tarafı biraz eksik kalmış diyebiliriz. Yüz tanıma sistemi sadece kilit ekranını değil uygulamaların kilidini de açabiliyor. Telefon 280$ civarında bir fiyat etiketine sahip.