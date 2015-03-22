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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2.5 inç sabit disklerinizi 3.5 inçe dönüştüren Enermax EMK3104'e göz atıyoruz

4 yıl
3,5b
1
18
HDD / SSD
Oğuz Avcı
Editör
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2.5 inç sabit disklerinizi 3.5 inçe dönüştüren Enermax EMK3104'e göz atıyoruz
Bu yazıda 1990 yılından beri güç kaynağı, soğutma çözümleri ve bilgisayar kasaları gibi alanlarda sektöre hizmet eden Enermax'ın bir süre önce piyasaya sürdüğü EMK3104 isimli HDD dönüştürücüsüne göz atıyoruz.

Enermax'ın son jenerasyon ürünlerinden birisi olan EMK3104'ın temel işlevi 2.5" boyutundaki HDD ve SSD'leri 3.5" için uygun boyuta dönüştürebilmek, ancak dönüştürücü sunduğu bazı özellikler ile bu konudaki bazı rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. İlk olarak tasarımıyla dikkat çeken ürün, içine yerleştirdiğiniz 2.5" depolama birimini standart 3.5" HDD boyutlarına taşıyarak kolay bir kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca "hızlı değişim" özelliğine sahip dönüştürücü bu sayede sabit disklerin vakit almadan yerleştirilmesine/değiştirilmesine de imkan veriyor.

2.5 inç sabit disklerinizi 3.5 inçe dönüştüren Enermax EMK3104'e göz atıyoruz
 
EMK3104 dönüştürücüsünün kolay kullanım sebeplerinden bir diğeri ise patentli NSS (non-scratch SATA) bağlantısına sahip olması. Bu bağlantı ile SATA ve SAS HDD'ler gibi bilgisayar içinde kolayca bağlanılabilen dönüştürücü ayrıca 3.5" boyutundaki diskler gibi kasaya sabitlenebiliyor veya kolayca yeri değiştirilebiliyor.Üretici Enermax ise kullanıcılara NSS bağlantısı kullanarak en az 50 000 kez bağlama/sökme işlemlerini yapma garantisini de sunmuş durumda.
Dönüştürücüyü bilgisayar içinde kullanmak istemeyen kullanıcılar için ise USB çıkış portu görevi devralıyor. Dileyen kullanıcılar sağ arka kısımda bulunan portu ile disklerini USB 3.0 hızında bilgisayarlarına bağlayabiliyor iken bu yöntem ile 5 GB/sn veri transfer hızına ulaşabiliyorlar. SATA III bağlantısı kullanan kullanıcılarda ise bu değer 6GB/sn seviyesine yükseliyor.
2.5 inç sabit disklerinizi 3.5 inçe dönüştüren Enermax EMK3104'e göz atıyoruz
 

Bağlantılar dışında diğer dikkat çeken detaylara bakacak olursak sabit diskin serin tutulabilmesi için kasanın dış yüzeyinde alüminyum madde kullanılması ve alt kısımda hava boşluklarının yer alması ilk göze çarpan detaylardan. Bunun dışında SATA III ve USB 3.0 portu için uyumlu kablo kutu içeriğine dahil edilirken ufak bir anahtar ile sabit disklerinizi yerleştirdikten sonra kilitleyerek taşıma gibi durumlarda oluşabilecek problemleri en aza indirme imkanı da sunuluyor.
2.5 inç sabit disklerinizi 3.5 inçe dönüştüren Enermax EMK3104'e göz atıyoruz
 

İnternette yapılan test sonuçlarına göz atacak olursak, Angelbird SSD wrk 256GB depolama birimi üreticisi tarafından ortalama 562MB/sn okuma ve 297 MB/sn yazma hızı vadediyor. Bu disk EMK3104 dönüştürücü ile bilgisayara bağlandığında ise AS SSD benchmark testinde 252MB/sn okuma 235MB/sn yazma , ATTO disk benchmark testinde 268MB/sn okuma 247 MB/sn yazma ve son olarak CrystalDiskMark testinde de 265MB/sn yazma ve 248MB/sn yazma hızlarına ulaştığı görülüyor. (Test sonuçları diğer sistem bileşenlerine göre bazı değişiklikler gösterebilir) 
Özellikle yazma hızının ciddi derecede düştüğü görülüyor ancak gerekli durumlarda kullanılabilecek Enermax EMK3104 ile yine de yüksek hızlarda veri aktarımı yapılabiliyor. Özellikle uyumlu yapısı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken ürünün eksi yanı olarak UASP desteğine sahip olmaması gösterilebilir. EMK3104 ülkemizde bulunmuyor ancak Amazon üzerinden 27 dolarlık fiyatı ile temin edilebilir.

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umut_taciri 4 yıl
vay be diyorum haftalardır bu önemli incelemeyi bekliyordum gece gündüz. alkışlar donanım habere.
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ipli jeton 4 yıl
1,5 ya da 2 mm kalınlığındaki sacda ölçüleri işaretleyip sanayide büktürebiliriz. Vida deliklerini de deldirdik mi tamamdır. Gayet de ekonomik olur. :)
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aycibin 4 yıl
Yiyorsa 3.5" diski 2.5"e donusturun :)
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dudewithafez 4 yıl
Normal çeviriciler varken niye böyle birşey alsın ki tüketici?
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bien 4 yıl
Thermaltake'in şu aleti var, 2,5 ve 3,5 hardiskleri harici disk olarak kullanıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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foz54 4 yıl
Kasada 2.5luk yer yoksa altına kızak koyup tek taraftan vidalamak yeter bence gereksiz bir ürün
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fotrsapka 4 yıl
27 doların karşılığı bu değil gayet luzumsuz.
illa 3.5 yuvaya takacaksan
hepsiburada.com/...
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Master_Evil 4 yıl
ilginç bir ürün ama elbet kullanan çıkacaktır
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selahattın ısık 4 yıl
Haberin giris kismi icin size 1....
Boyle ilginc gibi gorunen ama simdiye kadar yapilmasu gereken bir urunu uretttigi icin enermax 1....
Bravo...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Golden Gate 4 yıl
Bana göre ciddi manada gereksiz bir ürün .
1 Yanıt Yanıtla +2
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vjdrsjejv 4 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin
Haberin giris kismi icin size 1....
Boyle ilginc gibi gorunen ama simdiye kadar yapilmasu gereken bir urunu uretttigi icin enermax 1....
Bravo...

Ben tam olarak neden kullanılması gerektiğini anlamadım kasada 2.5 inch disk yuvasına aynı şekilde takılabiliyorken neden hızımın düşmesine izin vereyim açıklayabilirmisin
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