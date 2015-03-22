2.5 inç sabit disklerinizi 3.5 inçe dönüştüren Enermax EMK3104'e göz atıyoruz

Bu yazıda 1990 yılından beri güç kaynağı, soğutma çözümleri ve bilgisayar kasaları gibi alanlarda sektöre hizmet eden Enermax'ın bir süre önce piyasaya sürdüğü EMK3104 isimli HDD dönüştürücüsüne göz atıyoruz.

Dönüştürücüyü bilgisayar içinde kullanmak istemeyen kullanıcılar için ise USB çıkış portu görevi devralıyor. Dileyen kullanıcılar sağ arka kısımda bulunan portu ile disklerini USB 3.0 hızında bilgisayarlarına bağlayabiliyor iken bu yöntem ile 5 GB/sn veri transfer hızına ulaşabiliyorlar. SATA III bağlantısı kullanan kullanıcılarda ise bu değer 6GB/sn seviyesine yükseliyor.

Bağlantılar dışında diğer dikkat çeken detaylara bakacak olursak sabit diskin serin tutulabilmesi için kasanın dış yüzeyinde alüminyum madde kullanılması ve alt kısımda hava boşluklarının yer alması ilk göze çarpan detaylardan. Bunun dışında SATA III ve USB 3.0 portu için uyumlu kablo kutu içeriğine dahil edilirken ufak bir anahtar ile sabit disklerinizi yerleştirdikten sonra kilitleyerek taşıma gibi durumlarda oluşabilecek problemleri en aza indirme imkanı da sunuluyor.

İnternette yapılan test sonuçlarına göz atacak olursak, Angelbird SSD wrk 256GB depolama birimi üreticisi tarafından ortalama 562MB/sn okuma ve 297 MB/sn yazma hızı vadediyor. Bu disk EMK3104 dönüştürücü ile bilgisayara bağlandığında ise AS SSD benchmark testinde 252MB/sn okuma 235MB/sn yazma , ATTO disk benchmark testinde 268MB/sn okuma 247 MB/sn yazma ve son olarak CrystalDiskMark testinde de 265MB/sn yazma ve 248MB/sn yazma hızlarına ulaştığı görülüyor. (Test sonuçları diğer sistem bileşenlerine göre bazı değişiklikler gösterebilir)

Özellikle yazma hızının ciddi derecede düştüğü görülüyor ancak gerekli durumlarda kullanılabilecek Enermax EMK3104 ile yine de yüksek hızlarda veri aktarımı yapılabiliyor. Özellikle uyumlu yapısı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken ürünün eksi yanı olarak UASP desteğine sahip olmaması gösterilebilir. EMK3104 ülkemizde bulunmuyor ancak Amazon üzerinden 27 dolarlık fiyatı ile temin edilebilir.