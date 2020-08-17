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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı

    25 mm Kara Topu'nun yurt içi imkanlarla üretilmesi sonucu hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları yerli imkanlarla karşılanacak hem de ihracat potansiyeli yüksek bir ürün ortaya çıkacak.
    4 gün
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    Savunma...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yerli ve milli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde atılan adımlara bir yenisi eklendi.

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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 25 mm Kara Topu geliştirilmesi için Başkanlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) – Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandığını duyurdu.

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    Açıklamasında söz konusu projeyle 25 mm Kara Topu’nun yurt içi imkanlarla geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Demir, “İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu’nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz. Ayrıca çok sayıda ülkenin kullandığı ve bu yönüyle ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

    Ülkemizin önde gelen savunma şirketlerinden Otokar'ın geliştirdiği Bozok 25 MKT silah kulesinde de 25 mm kara topu kullanılıyor. Söz konusu projenin hayata geçmesiyle birlikte bu tür ürünler geliştiren üreticilerimiz için yerli tedarik çözümü sunulmuş olacak.



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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün en beğenilen
    Şimdiden devletimize, milletimize hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Sniper Shepard (Oğuzhan Karaer) 4 gün
    Hangi yerin yerlisi ve millisi bu? Katar mı acaba?
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    WB 4 gün
    Bence heykel isine geri donelim bunlar bizi asar..
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    por favor (ssena arıkuşu) 4 gün
    Evet, satmıyorlar, bayramınız olsun.Şöyle bir habere bu muhalif kafaları hiç anlamıyorum, anlayamayacağım.
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün
    Desenize artık onu da satmıyorlar.
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    ebavamqko 4 gün BekirHan
    mutemelen en kötü ihtimal çin'den sahio olduğu eski patentleri almak isteyeceklerdir. Materyal bilgisinin ne kadar önemli olduğunun kanıtı. bilime yatırım yapılmalı. patent tırtıklıyarak olmuyor bu işler. sonra böyle önemli parçaları bulamayınca hemen birileri tvlerde sosyal medyada "dıj güjler beze fırzat vermeyihü hhhüüüüü" diye devlet meselesi haline getiriyorlar. 5 milyon 0-12 yaş arası birey var memlekette. cevher resmen cevher! ama yok işte gece gündüz ayasofya vs ile "ardıh ezkisi gibi deilig. dıj güjler gısganıyı"... ambargo gelince "dj güjler"
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    SEO19 (EEEE 55555) 4 gün (düzenlendi)
    yeni yüz yılda ; savaşlar fiziksel güçle değil, sadece bilgiyle kazanılır.
    Yanıtla +3
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün en beğenilen
    Şimdiden devletimize, milletimize hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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