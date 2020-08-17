25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yerli ve milli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde atılan adımlara bir yenisi eklendi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 25 mm Kara Topu geliştirilmesi için Başkanlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) – Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandığını duyurdu.

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Açıklamasında söz konusu projeyle 25 mm Kara Topu’nun yurt içi imkanlarla geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Demir, “İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu’nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz. Ayrıca çok sayıda ülkenin kullandığı ve bu yönüyle ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ülkemizin önde gelen savunma şirketlerinden Otokar'ın geliştirdiği Bozok 25 MKT silah kulesinde de 25 mm kara topu kullanılıyor. Söz konusu projenin hayata geçmesiyle birlikte bu tür ürünler geliştiren üreticilerimiz için yerli tedarik çözümü sunulmuş olacak.

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