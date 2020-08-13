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    Bayraktar AKINCI TİHA ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

    Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ikinci prototipi, Çorlu'da yapılan ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.
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    Savunma...
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Baykar tarafından geliştirilen, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndaki AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

    1 saat 2 dakika havada kaldı

    Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17:28’de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Selçuk Bayraktar’ın yönetimindeki uçuşta toplam 1 saat 2 dakika havada kaldı. Havada gerçekleştirilen testlerin ardından Baykar Teknik Müdürü’nün liderliğindeki uçuş, 18:30’da TİHA’nın piste tekerlek koymasıyla son buldu. 

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    Test hâlâ devam ederken Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada “13 Ağustos 2020 Bayraktar Akıncı Prototip 2’nin ilk uçuş testini ve aynı zamanda Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi’ni yaptık. Hava aracımız bütün test aşamalarını başarıyla tamamladı. Şu anda yaklaşık 52 dakikadır havada. Birazdan dönüp inişe geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

    İlk uçuş 6 Aralık 2019’da yapılmıştı

    Bayraktar AKINCI TİHA ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştirmişti ve bu kapsamda 16 dakikalık uçuş sonunda başarıyla piste inmişti. Bu testin ardından 10 Ocak 2020’de Sistem Doğrulama Testi için tekrar havalanan AKINCI TİHA, 5 bin feet irtifada 1 saat 6 dakika süzüldükten sonra başarılı bir iniş yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları sıradan kırmızı tuğlaları elektrik depolayan süper kapasitörlere dönüştürdüler"

    Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirmeyi planlayan Bayraktar AKINCI TİHA projesi kapsamındaki üçüncü prototipin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. Bu prototipin entegrasyonunun tamamlanmasının ardından test uçuşları yine aynı yerde, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yapılacak.



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    Feyzuli 1 hf. en beğenilen
    İğnenin ucu düşman başına. Ciddi ciddi f-16 mühimmatını taşıyor bu drone. Yaktığı yakıt ucuz + pilot taşımıyor ve maliyeti bir savaş uçağı kadar değil. Sıradaki hedef tam anlamı ile bir hayalet drone.
    İğnenin ucu düşman başına. Ciddi ciddi f-16 mühimmatını taşıyor bu drone. Yaktığı yakıt ucuz + pilot taşımıyor ve maliyeti bir savaş uçağı kadar değil. Sıradaki...
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    1 Yanıt Yanıtla +38
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Şu adamı muhalif gruplar ve chp liler sevmiyor. Neden acaba çok merak ettim😁 ha pardon onlar ülkeye katkı yapanları sevmez
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    Karargaht (Coşkun Uygun) 1 hf.
    Adamlar yapıyor abi...
    Yanıtla +22
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 6 gün
    Bu adamı ve ekibini sevmeyen, al bayrak altındaki halk ise, kanına baktırsın.
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    ONIONBUD 6 gün
    Fuarda sergilenen Altay tankına motoru bile yok diyen tayfa gelmemiş.
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    ilhamcan1 1 hf.
    ne kadar gurur verici bir şey ya
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf.
    milli ve yerli cümlesini duyunca bi kusma geliyor artık,
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Şaka gibi bunlar ya. Çoğu söylediklerine kendileri bile inanmıyor ama sırf söylemiş eleştirmiş, hatta eleştirse gene iyi, laf çakmış olmak için söylüyorlar. Bunun adı muhalefet yapmak değil.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf.
    Kore malı parçalarla liseli ergenler bile çok rahat yapar bunu :)) bir iha yaptık dedi 5 yıldır ağızlarda milleti gaza getiriyorlar. Kusura bakmasınlarda boyasını bile yapamaz bunlar (Boya içeriğinde olan kimyevi maddeler) acı gerçek budur.Başka ülkeler yapmaya bile gerek görmüyor çünki işe yaramıyor :))
    4 Yanıt Yanıtla
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    tbbtl 1 hf. Normandia_06
    Kuyruk acın var herhalde. Terörle mücadele ne kadar etkin bilgin var mı. İstersen PKK lı hainlerin kendi ağızlarından videoları ekleyeyim de seyret. İHA-SİHA lar yüzünden kımıldayamadıkları ve çok kayıp verdikleri ile ilgili.
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    venomboy_85 1 hf. Normandia_06
    Diyelimki dediklerin doğru hatta daha fazlası diyelim bütün fiziki parçalar ithal olsun.E peki yazılım? Hadi diyelim yazılımda ithal.E peki operasyonel kullanım.Gerçekten siz ve sizin zihniyetiniz iflah olmaz.En çok bu tarz projelerde görev yapan emek sarfeden kişilerin emeklerine bu şekilde ipotek koyuyorsunuz ya. YAZIK
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. Normandia_06
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    sounderland 6 gün Normandia_06
    İşe yaramadığını iddia ettiğin ihalarımızın icraatları.



    https://www.youtube.com/watch?v=J5-lhWk2KYU&feature=youtu.be
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    The Seven Deadly Sins 1 hf.
    Cehapeliler hemen gelmişler eleştirmeye , adamlara ne yapsak yaranamiyoruz işleri güçleri demirtaşi hapisten çikarmak pkk yi legalleş tirmek, tipik Kiliçdaroğlu zihniyeti = işbirlikci , yalanci vatan hainliği
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Bu konuda uzman değilim ama Akıncı'daki motor turboprop yani türbinlerin döndürdüğü pervane itki sağlıyor. Klasik anlamda bildiğimiz jetlerde ise turbojet denen motor kullanılıyor. İtkiyi pervane değil motorun içindeki havanın ısınıp yüksek basınçta dışarı atılması ile sağlıyor. Bir de turboşaft var o da helikopterlerde kullanılıyor. Tahmin edileceği üzere üzere bunda da türbinler helikopterin rotorunu döndürüyor.Beni en çok şaşırtan ise Amerikan Abrams tankları. Bu da gaz türbini kullanıyor. Evet yanlış okumadınız. Bildiğin gaz türbini var tankta ve bu sayede tank ilerliyor. Bu da yanılmıyorsam turboşaft sınıfına giriyor.
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    dockhanger (oğuzhan yıldız) 1 hf.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Türkiye'nin elın mask ı resmen bu adam yaparım dedim yapar
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