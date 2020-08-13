Bayraktar AKINCI TİHA ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından geliştirilen, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndaki AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

1 saat 2 dakika havada kaldı

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17:28’de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Selçuk Bayraktar’ın yönetimindeki uçuşta toplam 1 saat 2 dakika havada kaldı. Havada gerçekleştirilen testlerin ardından Baykar Teknik Müdürü’nün liderliğindeki uçuş, 18:30’da TİHA’nın piste tekerlek koymasıyla son buldu.

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Test hâlâ devam ederken Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada “13 Ağustos 2020 Bayraktar Akıncı Prototip 2’nin ilk uçuş testini ve aynı zamanda Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi’ni yaptık. Hava aracımız bütün test aşamalarını başarıyla tamamladı. Şu anda yaklaşık 52 dakikadır havada. Birazdan dönüp inişe geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İlk uçuş 6 Aralık 2019’da yapılmıştı

Bayraktar AKINCI TİHA ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştirmişti ve bu kapsamda 16 dakikalık uçuş sonunda başarıyla piste inmişti. Bu testin ardından 10 Ocak 2020’de Sistem Doğrulama Testi için tekrar havalanan AKINCI TİHA, 5 bin feet irtifada 1 saat 6 dakika süzüldükten sonra başarılı bir iniş yaptı.

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Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirmeyi planlayan Bayraktar AKINCI TİHA projesi kapsamındaki üçüncü prototipin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. Bu prototipin entegrasyonunun tamamlanmasının ardından test uçuşları yine aynı yerde, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yapılacak.

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