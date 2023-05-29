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    250 milyon dolarlık Optimism (OP) tokenin kilidi açılacak

    Dolaşımdaki arzı ile gündemden düşmeyen Optimism‘in (OP), 250 milyon dolarlık kilit açılımına 2 gün kaldı.                                                       
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    250 milyon dolarlık Optimism (OP) tokenin kilidi açılacak Tam Boyutta Gör
    Ethereum ölçeklendirme projesi Optimism‘de (OP), 250 milyon dolarlık token’ın kilidi açılacak. TokenUnlocks verilerine göre 154 milyon 618 bin 822 OP dolaşıma girecek. Toplam arzın yüzde 3,6’sına karşılık gelen kilit açılımı 31 Mayıs’ta gerçekleşecek. 

    Optimism’de (OP) 250 Milyon Dolarlık Kilit Açılımı

    Sadece yüzde 7,81’i dolaşımda olan OP’nin yeni kilit açılımına nasıl tepki vereceği merak konusu. OP‘nin piyasa değeri bugün itibarıyla 549 milyon dolara yakın seyrediyor. 

    Şu ana kadar 2,29 milyar dolarlık token’ın kilit açılımı gerçekleşti. OP, bugün itibarıyla 1,63 dolardan işlem görüyor. Bazı analistler, satış baskısı oluşabileceğini ifade ediyor. 31 Mayıs’ta piyasaya sürülen OP, agresif Airdrop politikası ile yüksek ilgi görmüştü. 

    OP‘de toplam arzın yüzde 67,32’si kilitli olduğu belirtiliyor. Bu rakam 4,71 milyar dolara karşılık geliyor.

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