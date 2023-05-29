Tam Boyutta Gör Ethereum ölçeklendirme projesi Optimism‘de (OP), 250 milyon dolarlık token’ın kilidi açılacak. TokenUnlocks verilerine göre 154 milyon 618 bin 822 OP dolaşıma girecek. Toplam arzın yüzde 3,6’sına karşılık gelen kilit açılımı 31 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Optimism’de (OP) 250 Milyon Dolarlık Kilit Açılımı

Sadece yüzde 7,81’i dolaşımda olan OP’nin yeni kilit açılımına nasıl tepki vereceği merak konusu. OP‘nin piyasa değeri bugün itibarıyla 549 milyon dolara yakın seyrediyor.

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Şu ana kadar 2,29 milyar dolarlık token’ın kilit açılımı gerçekleşti. OP, bugün itibarıyla 1,63 dolardan işlem görüyor. Bazı analistler, satış baskısı oluşabileceğini ifade ediyor. 31 Mayıs’ta piyasaya sürülen OP, agresif Airdrop politikası ile yüksek ilgi görmüştü.

OP‘de toplam arzın yüzde 67,32’si kilitli olduğu belirtiliyor. Bu rakam 4,71 milyar dolara karşılık geliyor.

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250 milyon dolarlık Optimism (OP) tokenin kilidi açılacak