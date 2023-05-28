Kripto para borsası Gemini, SEC davası için başvuru yaptı

Tam Boyutta Gör Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından yönetilen kripto para borsası Gemini, ABD’li bir yargıçtan, yüzbinlerce yatırımcıya yüksek faiz oranları vaat eden bir programda yasa dışı bir şekilde kayıt dışı menkul kıymetler sattığı iddiasıyla Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nca açılan davayı reddetmesini istedi.

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Gemini Trust Co’nun talebi, SEC’in borsaya ve Digital Currency Group’un bir birimi olan Genesis Global Capital’e karşı 12 Ocak’ta açtığı hukuk davasına cevaben Manhattan federal mahkemesine sunuldu.

Düzenleyiciye göre program, Gemini ve Genesis’in milyarlarca dolarlık kripto varlık toplamasına izin verdi. SEC, Genesis’in yaklaşık 340.000 Gemini Earn müşterisinden 900 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca düzenleyiciye göre, Gemini Earn, Gemini ve Genesis’in milyarlarca dolarlık kripto varlık toplamasına izin verdi. Bununla birlikte Gemini davanın reddi için başvurdu.

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Gemini, SEC davası için başvuru yaptı