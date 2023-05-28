Kripto para borsası Gemini, SEC davası için başvuru yaptı

Gemini Trust Co’nun talebi, SEC’in borsaya ve Digital Currency Group’un bir birimi olan Genesis Global Capital’e karşı 12 Ocak’ta açtığı hukuk davasına cevaben Manhattan federal mahkemesine sunuldu.
Düzenleyiciye göre program, Gemini ve Genesis’in milyarlarca dolarlık kripto varlık toplamasına izin verdi. SEC, Genesis’in yaklaşık 340.000 Gemini Earn müşterisinden 900 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu söyledi.
Ayrıca düzenleyiciye göre, Gemini Earn, Gemini ve Genesis’in milyarlarca dolarlık kripto varlık toplamasına izin verdi. Bununla birlikte Gemini davanın reddi için başvurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)