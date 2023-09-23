Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, depolama ürünleri ve elektrikli moped var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, depolama ürünlerinden elektrikli mutfak ürünlerine ve elektrikli moped modeline kadar farklı teknolojik ürünler satılacak.

28 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

28 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 50 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. Android TV üzerinde çalışan televizyon 3x HDMI ve 2x USB girişlerine sahip. Fiyatı ise 10799TL.

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Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcı gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli ise 9999TL. Son dönemde sıkça reklamlarını görmeye başladığımız Onvo markasına ait iki Android TV modeli de var. Her ne kadar 4 çekirdekli işlemci simgesi olsa da özellikle YouTube platformunda bu modellerin akıcılığı, tazeleme hızı, kanal geçiş hızı, uygulama hızı gibi incelemelere bakmakta fayda var.

Diğer taraftan Western Digital markasına ait 2TB USB 3.0 taşınabilir depolama istasyonu 1799TL iken SanDisk 64GB USB 3.2 bellek ise 159TL. Son olarak Volta markasına ait 42Km menzili ve 45Km/s hızı olan elektrikli moped modeli de 27990TL.

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28 Eylül A101 aktüel kataloğunda neler var?