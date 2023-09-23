Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, depolama ürünleri ve elektrikli moped var

28 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri
28 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 50 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. Android TV üzerinde çalışan televizyon 3x HDMI ve 2x USB girişlerine sahip. Fiyatı ise 10799TL.
Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcı gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli ise 9999TL. Son dönemde sıkça reklamlarını görmeye başladığımız Onvo markasına ait iki Android TV modeli de var. Her ne kadar 4 çekirdekli işlemci simgesi olsa da özellikle YouTube platformunda bu modellerin akıcılığı, tazeleme hızı, kanal geçiş hızı, uygulama hızı gibi incelemelere bakmakta fayda var.
Diğer taraftan Western Digital markasına ait 2TB USB 3.0 taşınabilir depolama istasyonu 1799TL iken SanDisk 64GB USB 3.2 bellek ise 159TL. Son olarak Volta markasına ait 42Km menzili ve 45Km/s hızı olan elektrikli moped modeli de 27990TL.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.