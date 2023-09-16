Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Philips çevre birimleri var

21 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri
21 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 2x USB, 3x HDMI gibi özellikleri olan model 13299TL. Alternatif olarak 32 inçlik HD ekran ve dahili uydu alıcılı olan akıllı televizyon ise 5299TL.
Diğer taraftan Philips markasına ait 15 saat kullanılabilen Bluetooth kulak üstü kulaklık modeli 649TL iken 1600DPI seviyesine çıkabilen kablosuz fare 139TL, 10000mAh powerbank 299TL, 20W hızlı şarj adaptörü 299TL olarak satılıyor.
Son olarak Canon markasına ait dakikada 8 siyah ve 4 renkli sayfa alabilen çok fonksiyonlu yazıcı 1049TL iken Xiaomi markasına ait 5 saate kadar kullanım sunan Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık 359TL olarak satılacak.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.