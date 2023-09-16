Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Philips çevre birimleri var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda zincirinde akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, bilgisayar çevre birimlerinden tam kablosuz kulaklıklara kadar farklı kategorilerde teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

21 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

21 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 2x USB, 3x HDMI gibi özellikleri olan model 13299TL. Alternatif olarak 32 inçlik HD ekran ve dahili uydu alıcılı olan akıllı televizyon ise 5299TL.

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Diğer taraftan Philips markasına ait 15 saat kullanılabilen Bluetooth kulak üstü kulaklık modeli 649TL iken 1600DPI seviyesine çıkabilen kablosuz fare 139TL, 10000mAh powerbank 299TL, 20W hızlı şarj adaptörü 299TL olarak satılıyor.

Son olarak Canon markasına ait dakikada 8 siyah ve 4 renkli sayfa alabilen çok fonksiyonlu yazıcı 1049TL iken Xiaomi markasına ait 5 saate kadar kullanım sunan Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık 359TL olarak satılacak.

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21 Eylül A101 aktüel kataloğunda neler var?