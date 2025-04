Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-30 Nisan 2025

Yeni filmler açısından biraz tutuk başlayan nisan ayı şu ana kadar Minecraft filmi dışında epey sönük geçmiş olsa da ayın ikinci yarısında vizyon programı epey hareketlenecek. Sinners, Black Bag, The Things You Kill gibi dikkat çekici filmler sinemalarda gösterime girerken, dijitale de dikkat çekici bir iki film gelecek. Diğer yandan Interstellar, Tenet, Pulp Fiction, Leon ve Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith gibi sevilen filmler de beyaz perdeye geri dönecek.

Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Günahkârlar (Sinners)

Tam Boyutta Gör Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. ABD'de kısa süre önce gösterime giren filmin aldığı ilk yorumlar oldukça olumlu.

Yönetmen : Ryan Coogler,

: Ryan Coogler, Oyuncular : Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo

: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo Tür : Drama, Fantastik, Gerilim

: Drama, Fantastik, Gerilim Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon

Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

2️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)

Tam Boyutta Gör Black Bag; Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyor.

Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular : Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris

: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon

Soderbergh, yeni filminde bir casusluk hikâyesi anlatıyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un vatana ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır.

3️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)

Tam Boyutta Gör Türkiye ortak yapımı olan Öldürdüğün Şeyler, İranlı yönetmen Alireza Khatami‘nin imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen : Alireza Khatami

: Alireza Khatami Oyuncular : Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal

: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal Tür : Drama

: Drama Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde ödül alan Öldürdüğün Şeyler'in tanıtım yazısı şöyle: "Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar."

4️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)

Tam Boyutta Gör Psycho Therapy; Gişe Memuru, Sarmaşık ve Kelebekler gibi üç dikkat çekici filme imza attıktan sonra Hollywood yapımı bir film yönetme şansı yakalayan Tolga Karaçelik'in imzasını taıyor.

Yönetmen : Tolga Karaçelik

: Tolga Karaçelik Oyuncular : Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro

: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro Tür : Suç, Kara Komedi

: Suç, Kara Komedi Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon

Boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.

5️⃣ Havoc

Tam Boyutta Gör Bu ay dijital platformlarda yayınlanacak filmlerin başında ise Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Havoc geliyor. The Raid filmleriyle tanınan Gareth Evans'ın çektiği film, John Wick'e benzetiliyor.

Yönetmen : Gareth Evans

: Gareth Evans Oyuncular : Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán

: Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yayin Tarihi: 25 Nisan / Netflix

Filmde Tom Hardy bir polis dedektifi olan Walker'a hayat veriyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine takılıyor. İşin içine bir de yozlaşmış politikacı karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor. - Kaynak: donanimhaber.com

Christopher Nolan filmleri nisan ayında sinemalara geri dönüyor 3 hf. önce eklendi

6️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)

Tam Boyutta Gör Nisan ayında sinemaseverlerle buluşacak bir diğer oyun uyarlaması da Until Dawn olacak.

Yönetmen : David F. Sandberg

: David F. Sandberg Oyuncular : Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell

: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

7️⃣ In the Lost Lands

Tam Boyutta Gör George R.R. Martin (Game of Thrones)'in kısa hikâyesinden uyarlanan In the Lost Lands nisan ayında izleyici ile buluşacak bir diğer film olacak.

Yönetmen : Paul W.S. Anderson

: Paul W.S. Anderson Oyuncular : Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover

: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

In the Lost Lands, hizmet ettiği kraliçe için sihirli bir gücü ele geçirmeye çalışan bir büyücüye (Jovovich) odaklanıyor. Bu güce ulaşması için Kayıp Diyarlar'dan geçmesi gereken büyücü, kendisine yol göstermesi için sert görünümlü bir rehberi (Bautista) işe alıyor. Ne var ki bu güce ulaşmak isteyen tek kişi kraliçe olmadığı için, büyücünün rehberiyle birlikte şeytani güçlerle savaşması gerekiyor.

8️⃣ The End

Tam Boyutta Gör Daha önce The Act of Killing ve The Look of Silence gibi iki şahane belgesele imza atan Joshua Oppenheimer, kurmaca tarafına geçişi "bir kıyamet müzikali" olarak tanımladığı The End ile yapıyor

Yönetmen : Joshua Oppenheimer

: Joshua Oppenheimer Tür : Müzikal, Dram

: Müzikal, Dram Oyuncular : Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James

: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James Yayın Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.

9️⃣ Büyük Yolculuk (Grand Tour)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl gösterildiği Cannes film festivalinde övgü toplayan Grand Tour, 18 Nisan'da MUBI'ye geliyor.

Yönetmen : Miguel Gomes

: Miguel Gomes Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva

: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva Yayın Tarihi: 18 Nisan / MUBI

Burma, 1917. İngiliz devlet memuru Edward, evlenmek üzere yanına gelen nişanlısı Molly’den kaçar. Asya’da beklenmedik bir maceraya atılan Edward’ın yaptıklarından keyif alan özgür ruhlu Molly, kör kütük aşık olduğu nişanlısının peşinden gitmedik yer bırakmaz... Daha çok sinefillere hitap eden Grand Tour, zamanda ve mekânda dolaşan büyüleyici bir yolculuk hikâyesi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-30 Nisan 2025