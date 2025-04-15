Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-30 Nisan 2025

- Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
- 1️⃣ Günahkârlar (Sinners)
- 2️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)
- 3️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)
- 4️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)
- 5️⃣ Havoc
- 6️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)
- 7️⃣ In the Lost Lands
- 8️⃣ The End
- 9️⃣ Büyük Yolculuk (Grand Tour)
- Yorumlar
Yeni filmler açısından biraz tutuk başlayan nisan ayı şu ana kadar Minecraft filmi dışında epey sönük geçmiş olsa da ayın ikinci yarısında vizyon programı epey hareketlenecek. Sinners, Black Bag, The Things You Kill gibi dikkat çekici filmler sinemalarda gösterime girerken, dijitale de dikkat çekici bir iki film gelecek. Diğer yandan Interstellar, Tenet, Pulp Fiction, Leon ve Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith gibi sevilen filmler de beyaz perdeye geri dönecek.
Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Günahkârlar (Sinners)
- Yönetmen: Ryan Coogler,
- Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo
- Tür: Drama, Fantastik, Gerilim
- Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon
Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.
2️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris
- Tür: Drama, Gerilim
- Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon
Soderbergh, yeni filminde bir casusluk hikâyesi anlatıyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un vatana ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır.
3️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)
- Yönetmen: Alireza Khatami
- Oyuncular: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal
- Tür: Drama
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde ödül alan Öldürdüğün Şeyler'in tanıtım yazısı şöyle: "Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar."
4️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)
- Yönetmen: Tolga Karaçelik
- Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro
- Tür: Suç, Kara Komedi
- Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon
Boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.
5️⃣ Havoc
- Yönetmen: Gareth Evans
- Oyuncular: Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán
- Tür: Aksiyon
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Netflix
Filmde Tom Hardy bir polis dedektifi olan Walker'a hayat veriyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine takılıyor. İşin içine bir de yozlaşmış politikacı karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor. - Kaynak: donanimhaber.com
6️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)
- Yönetmen: David F. Sandberg
- Oyuncular: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell
- Tür: Korku, Gerilim
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.
7️⃣ In the Lost Lands
- Yönetmen: Paul W.S. Anderson
- Oyuncular: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover
- Tür: Fantastik, Macera
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
In the Lost Lands, hizmet ettiği kraliçe için sihirli bir gücü ele geçirmeye çalışan bir büyücüye (Jovovich) odaklanıyor. Bu güce ulaşması için Kayıp Diyarlar'dan geçmesi gereken büyücü, kendisine yol göstermesi için sert görünümlü bir rehberi (Bautista) işe alıyor. Ne var ki bu güce ulaşmak isteyen tek kişi kraliçe olmadığı için, büyücünün rehberiyle birlikte şeytani güçlerle savaşması gerekiyor.
8️⃣ The End
- Yönetmen: Joshua Oppenheimer
- Tür: Müzikal, Dram
- Oyuncular: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James
- Yayın Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.
9️⃣ Büyük Yolculuk (Grand Tour)
- Yönetmen: Miguel Gomes
- Tür: Drama
- Oyuncular: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva
- Yayın Tarihi: 18 Nisan / MUBI
Burma, 1917. İngiliz devlet memuru Edward, evlenmek üzere yanına gelen nişanlısı Molly’den kaçar. Asya’da beklenmedik bir maceraya atılan Edward’ın yaptıklarından keyif alan özgür ruhlu Molly, kör kütük aşık olduğu nişanlısının peşinden gitmedik yer bırakmaz... Daha çok sinefillere hitap eden Grand Tour, zamanda ve mekânda dolaşan büyüleyici bir yolculuk hikâyesi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: