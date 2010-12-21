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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2900 dolarlık otomobil Tata Nano, beklenen satış rakamlarına ulaşamıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Konsept versiyonu ilk çıktığından beri bütün otomobil severlerin en çok ilgi duyduğu otomobillerinden biri olan Tata Nano, uzun süredir dünyanın çeşitli ülkelerinde satışta.İlk zamanlarda özellikle Asya ve Afrika pazarlarında önemli satış başarısına ulaşan otomobil bir süredir hayal kırıklığı yaratıyor.

Otomobille ilgili yapılan anketlerde özellikle kalite konusunda endişelerin olduğunu gören Tata, otomobilin satışlarını ve imajını arttırmak için yeni bir reklam videosu hazırladı. Temmuz ayında dünya genelinde 9000 adet satmayı başaran Nano, Kasım ayında sadece 509 adet satabilmişti. Tato, bu reklam sayesinde Nano'nun satışlarının artmasını umuyor.

Amerika'da 2900 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılan Nano, dünyadaki en ucuz otomobillerden biri olarak dikkat çekiyor. 0.6 litrelik 2 silindirli benzinli motor 35 beygir güç ve 48 NM tork üretebiliyor. 60 kilometre/saat hıza 8 saniyede ulaşabilen model, maksimum 105 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi ise 4.24 litre/100 kilometre olarak açıklanmıştı.




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abdulmusavvir 8 yıl
Bu forumdaki piyasaya yeni giren ürün haberlerinin yorumlarını bir başlıkta toplasak, cahilce yazı yazanları teşhir etsek şu bilmeden yazılan yığın dolusu mesajlardan bir nebze olsun kurtulabilirmiyiz acaba??
Yorumlardan da beklentilerimiz var ama bu işe bir çözüm bulamazsak kendi adıma yorum yaz kısmının kaldılırılması kaliteyi yükseltir diyorum. Forum kısmını zaten biliyoruz, oraya çözüm yok, admin arkadaşlara Allah sabır versin.
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chakra 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu nedir yahu.
Araba dandik olabilir ama insan tanıtımı için böyle rezil şey kullanır mı ? En basit tasarımcı 100 tl'ye daha güzel bir şey hazırlar.
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Scorpion_tr 8 yıl
chakra

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu nedir yahu.
Araba dandik olabilir ama insan tanıtımı için böyle rezil şey kullanır mı ? En basit tasarımcı 100 tl'ye daha güzel bir şey hazırlar.



Apaçi bu araba



Buda baska bi Tata arabası


forum.donanimhaber.com/...
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Volkanbaba 8 yıl
türkiyeye gelmez gelsede çok az satılır
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Scorpion_tr 8 yıl

volkanbaba

türkiyeye gelmez gelsede çok az satılır



Sen öyle san.
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darkaura 8 yıl
her urunu sanki sizin icin yapilmis gibi, kendi yasam seklinize gore yorumluyorsunuz. yanlis oluyor. elestirmeden once bu aracin normal bir arac almaya parasi yetmeyen asya ve afrikanin fakir kesmi icin yapildigini unutmamak gerek.
soru arac hedef kitlesine hitab ediyor mu. bence tam etmiyor. arac daha cok kucuk bir sehir araci gorunumunde ama hedef kitlesi cogunlukla altyapinin zayif oldugu, bozuk yollarin bulundugu yerlerde yasiyor. modelin imajinda renault torosda oldugu gibi biraz daha arizi ozelligi ve dayaniklilik one ciksaymis daha iyi satis rakamlari yakalabilirmis. dikkat imajinda diyorum cunku bu fiyata gercek bir arazi araci olmayacaginin herkez farkindadir. ama rus araclarinda oldugu gibi konfordan ve verimlilikden odun verilerek dusuk maliyete dayanikliligi ve arazi uyumunu artirmakda mumkun.
satmamasinin bir nedenide hedef kitlesindeki insanlarin cogunun pazarlama ve tedarik zincirlerinden uzakda dunyadan bir haber yasamasi olabilir.
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DH Misafiri 8 yıl
Türkiye tezatlar ülkesidir. Buradaki insanın modern hayattan anladığı, Yerli marka varken yabancıyı almak, kendini götürecek orta sınıf bir araba varken jip almaktır. Avrupa ve Asya'da Bisikletleri her yerde görebiliyorken burada ancak çocukların altında görebilirsiniz. Bir de yaygın bir zombi sınıfı vardır ki, egzoslarını en gürültüsünden taktırıp (yasak olmasına rağmen) o egzosu öttürdükçe muhtaç olduğu gurur ve üstünlük gereksinimini çevredeki her türlü olumlu (çoğulukla olumsuz) tepkiyle "benliğini şarj ederek" alan bir sınıf...
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Me[S]uT 8 yıl
Reklama çok güldüm ya
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ugurr999 8 yıl
Tr'de 5000tl ye satılsa alan baya olurdu.Burda benzin fiyatlarının fazla olmasına rağmen 20 senelik çürük arabalar bile bu fiyatta. Köylerde insanlar hala motorlarla hatta su motorlarına römork takarak ulaşımını sağlamaya çalışıyorlar. Yağmur yağdı diye şehir merkezine inip ilaç alamayan,veya eve kapanan adamın derdi değildir EuroNcap testleri. Asyada az satılmasının sebebiyse(bence) bu arabaya gerçekten ihtiyaç duyan ailelerin bu arabayı bile alamaması ve hayat tarzını da uzağa ulaşma derdi olmadan ''dar bir alanda'' kurması.
Neyse toplumda otomobil=içindekinin kalitesi algısı silinmedikçe bu otomobili almak isteyenler de al(a)maz.Bu arada benzini de içiyormuş harbiden meret
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sportifsan 8 yıl
Yakıt tüketimi çok fazlaymış :D şuan arabalar zaten 5 6 litre tüketiyor.bunun 2 3 litre tüketmesi lazımdı.
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funkmaster 8 yıl
Ya allah aşkına şu fotoğrafa bakın resmen Hindistan'da internet kafenin birine girip çalışanına paintte çizdirmişler.

"Abi bizim bir çıktı vardı..."



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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tyler___durden 8 yıl
Guvenlik güvenlik guvenlik
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Fetih 8 yıl
Türkiye'ye en az 10.000 TL fiyatla girer.2900 €*1.65(%65 vergi var sanıırm) =4.785 € x2 =9.570 TL
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f-a-t-i-h 8 yıl
bu araba bu fiyata türkiye'de satılsa zaten kaplumbağa hızında ilerleyen istanbul trafiği tamamen kilitlenir satılmadığı iyi olmuş
yürüyerek işe gitsem bundan daha konforlu ve güvenlidir...
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chinpoko 8 yıl
video.yahoo.com/...
Pek kötü değil.
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jvcjvc 8 yıl
ben bunu bakkala gitmek için alırım abi ... vallaha alırım ...
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