2900 dolarlık otomobil Tata Nano, beklenen satış rakamlarına ulaşamıyor

Konsept versiyonu ilk çıktığından beri bütün otomobil severlerin en çok ilgi duyduğu otomobillerinden biri olan Tata Nano, uzun süredir dünyanın çeşitli ülkelerinde satışta.İlk zamanlarda özellikle Asya ve Afrika pazarlarında önemli satış başarısına ulaşan otomobil bir süredir hayal kırıklığı yaratıyor.
Otomobille ilgili yapılan anketlerde özellikle kalite konusunda endişelerin olduğunu gören Tata, otomobilin satışlarını ve imajını arttırmak için yeni bir reklam videosu hazırladı. Temmuz ayında dünya genelinde 9000 adet satmayı başaran Nano, Kasım ayında sadece 509 adet satabilmişti. Tato, bu reklam sayesinde Nano'nun satışlarının artmasını umuyor.
Amerika'da 2900 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılan Nano, dünyadaki en ucuz otomobillerden biri olarak dikkat çekiyor. 0.6 litrelik 2 silindirli benzinli motor 35 beygir güç ve 48 NM tork üretebiliyor. 60 kilometre/saat hıza 8 saniyede ulaşabilen model, maksimum 105 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi ise 4.24 litre/100 kilometre olarak açıklanmıştı.
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Yorumlardan da beklentilerimiz var ama bu işe bir çözüm bulamazsak kendi adıma yorum yaz kısmının kaldılırılması kaliteyi yükseltir diyorum. Forum kısmını zaten biliyoruz, oraya çözüm yok, admin arkadaşlara Allah sabır versin.
Bu nedir yahu.
Araba dandik olabilir ama insan tanıtımı için böyle rezil şey kullanır mı ? En basit tasarımcı 100 tl'ye daha güzel bir şey hazırlar.
Apaçi bu araba
Buda baska bi Tata arabası
forum.donanimhaber.com/...
Sen öyle san.
soru arac hedef kitlesine hitab ediyor mu. bence tam etmiyor. arac daha cok kucuk bir sehir araci gorunumunde ama hedef kitlesi cogunlukla altyapinin zayif oldugu, bozuk yollarin bulundugu yerlerde yasiyor. modelin imajinda renault torosda oldugu gibi biraz daha arizi ozelligi ve dayaniklilik one ciksaymis daha iyi satis rakamlari yakalabilirmis. dikkat imajinda diyorum cunku bu fiyata gercek bir arazi araci olmayacaginin herkez farkindadir. ama rus araclarinda oldugu gibi konfordan ve verimlilikden odun verilerek dusuk maliyete dayanikliligi ve arazi uyumunu artirmakda mumkun.
satmamasinin bir nedenide hedef kitlesindeki insanlarin cogunun pazarlama ve tedarik zincirlerinden uzakda dunyadan bir haber yasamasi olabilir.
Neyse toplumda otomobil=içindekinin kalitesi algısı silinmedikçe bu otomobili almak isteyenler de al(a)maz.Bu arada benzini de içiyormuş harbiden meret
"Abi bizim bir çıktı vardı..."
yürüyerek işe gitsem bundan daha konforlu ve güvenlidir...
Pek kötü değil.