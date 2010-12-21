2900 dolarlık otomobil Tata Nano, beklenen satış rakamlarına ulaşamıyor

Konsept versiyonu ilk çıktığından beri bütün otomobil severlerin en çok ilgi duyduğu otomobillerinden biri olan Tata Nano, uzun süredir dünyanın çeşitli ülkelerinde satışta.İlk zamanlarda özellikle Asya ve Afrika pazarlarında önemli satış başarısına ulaşan otomobil bir süredir hayal kırıklığı yaratıyor.

Otomobille ilgili yapılan anketlerde özellikle kalite konusunda endişelerin olduğunu gören Tata, otomobilin satışlarını ve imajını arttırmak için yeni bir reklam videosu hazırladı. Temmuz ayında dünya genelinde 9000 adet satmayı başaran Nano, Kasım ayında sadece 509 adet satabilmişti. Tato, bu reklam sayesinde Nano'nun satışlarının artmasını umuyor.

Amerika'da 2900 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılan Nano, dünyadaki en ucuz otomobillerden biri olarak dikkat çekiyor. 0.6 litrelik 2 silindirli benzinli motor 35 beygir güç ve 48 NM tork üretebiliyor. 60 kilometre/saat hıza 8 saniyede ulaşabilen model, maksimum 105 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi ise 4.24 litre/100 kilometre olarak açıklanmıştı.