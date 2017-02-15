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3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor

İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını hem karayolu hem de demiryolu ile bağlayacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için hazırlıklar sürüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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İstanbul'un en önemli sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, ilk olarak 2015 yılında duyurulan tünelin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için yarın ihale düzenleyecek.
İhaleye, 30 Kasım 2016'da yapılan ilk ihalede ön yeterlilik alan 6 firma davet edildi. İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje'nin de aralarında bulunduğu bu 6 firma, teknik ve mali tekliflerini sunacak. Proje bedeli 35 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7.5 milyon lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılacak ve zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından, mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, İncirli'den Söğütlüçeşme'ye uzanacak. Tünelde hem karayolu hem de demiryolu olacak. Üst ve alt katta lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunurken, orta katta da geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu yer alacak.
Büyük İstanbul Tüneli'nin birinci ayağı, İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolundan oluşacak.
TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek Büyük İstanbul Tüneli sayesinde, Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek.
Demiryolu sisteminde ise İncirli'den Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.
Son dönemde yapılan birçok dev projede olduğu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Büyük İstanbul Tüneli'nin, yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

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SCWS 2 yıl en beğenilen
Gördük avrasya tünelini 16.60 tl kim geçecek oradan trafik rahatlayacak, belki sık geçmeyen biri arada kullanır ama işin karşıdaysa kullanamazsın, yani pek bir getirisi olduğunu sanmıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Gördük avrasya tünelini 16.60 tl kim geçecek oradan trafik rahatlayacak, belki sık geçmeyen biri arada kullanır ama işin karşıdaysa kullanamazsın, yani pek bir ...
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Xeblion 2 yıl
Başkanlık olsa 6 katlı olacaktı, parlamentel sistem 6 katlı olmasını engelliyor
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jerry smith 2 yıl
Halkını acaba bu kadar düşünen bi devlet var mıdır? Hem hakkından aldığı parayla yapıyor, hem geçiş yapmadığı köprü, tünel Vs parasını alıyor halktan, hem de kazık fiyatlara halkına dayıyor. Neydi sloganımız Avrupa bizi kiskiniyiiir.
Halkını acaba bu kadar düşünen bi devlet var mıdır? Hem hakkından aldığı parayla yapıyor, hem geçiş yapmadığı köprü, tünel Vs parasını alıyor halktan, hem de ...
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sight 2 yıl
geçişi kaç lira olacak 200 liramı?!..
istanbula adam doldurmaktan artık vazgeçin lan!, anadoludaki diğer şehirleri biraz istanbul veya eskişehir seviyesine getirin!!
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byrsim 2 yıl
Suriye yerle bir oldu. Savaştan sonra her şey yeniden yapılacak. Taa ki bir sonraki savaşa kadar.
Köprü, yol dediğin gönülden gönüle gider. Huzurumuz tükenir, kardeş kavgası başlarsa hiç beton bizi kurtaramaz. AKP keskin şekilde insanları bölüyor. Ayrıştırıcı konuşmalar yapıyor.
Utanmaz adam ın biri çıkıp hayır diyenler teröristtir bile dedi.
Tüm siyasi partilerin desteğini alıp adam gibi bir anayasa yapacaklarına. Sadece kendi işlerine yarsyacak 18 maddeyi bize zorla dayatıyorlar. Bu kanunsuzluğa kimsenin dur demeye gücü yetmiyor.
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Experimentation 2 yıl
avrasya tüneli çok işime yaradı bu da güzel olur inşallah
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nefila 2 yıl
halk için 4S garanti bak, seveni s....ler(severler), s....ni(seveni) severler
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DH Misafiri 2 yıl
bütün riskleri üstüne alıp yaptır, dünyanın garantisini verip işlettir, 30 sene para yedirdikten sonra devral modeli gene kime ederinin 10 katına iş yaptıracak bakalım.
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DH Misafiri 2 yıl
Çalmak için çalışıyorlara tipik bir örnek. YİD yatırımı özel sektöre para transferidir. Halka bir faydası olmayan , sermayeye yarayan yatırımlardır. Halkın yiyecek için ödediği KDV yi özel sektöre aktarmaktır. Algı operasyonu ile güya yatırım ve hizmet sunuyormuş gibi yapmak ve oy devşirmek. Halk hem kullanamayacak (pahalı) hem de ödediği vergilerden ödeme yapacak. Yani nereye dönsen kıçın arkada kalacak. Tam bir tuzak.
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DH Misafiri 2 yıl
e5 ve e6 yoluna metrobüsü kaldırıp gidiş-dönüş hiç duraksamayan, duraklara yaklaşırken üstündeki yolcu indirme bindirme modülünü bırakıp ve durakta dolmuş olanı alarak beklemeden yoluna devam eden elektrikli bir trenle özel araç tadında yoğun bölgelerde alttan metro ile destekle,her durak bölgesine metro ile üst yol arasına altta bölge yollarından gelen belediyelerin günde bir gidiş bir dönüş bedava olan ana hattan pay alan otobüsleri-minübüsler vede taksilerin durak yeri yapın bitsin.Örümcek ağının bile bir standardı var.
ne kadar yol yaparsanız okadar araç sisteme girer karmaşanın sonu bitmez.beton şehrine doğru gidiyoruz.
Anadoluda yatırım böldeleri tesbit edin.Toki ile standart İş tipine göre Fabrika-Atölye ve İmalathane projelendirip İhale edin 3-4 yıl devletçe çalıştırıp kar ettirdikten sonra işçilerin kıdemleri karşılığı ve önce bölge insanına sonra borsada hisselerini satarak devlete geri finansmanı yapın.Her işletmede devletin heryıl değişen bir memuru istihdam edilir.Bütün alış-üretim ve satış bilgisayar üzerinden devletin standart yazılımına yüklenir ve tüm hissedarlara raporlanarak aylık gönderilir.
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capo di capi 2 yıl
İşin kolayını buldular. Nasılsa koyunlar tav oluyor. Yap oy topla 20 yıl kuruş alama. Onu geçtim firmaya ceza olarak milyon dolarlar öde. Geçiş ücretide 50 usd olur heralde. Gidiş geliş 100 usd temizzz.
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EWELANCHE 2 yıl
İlk okul çocukları toplaşmış yapılanlara yorum yapıyor ,birde bu yorumları kale alanlar var. Daha neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz oradan burdan duyduklarınızla birşeyleri eleştrip kendinizi tatmin edin. Boşa dememiş atalarımız "it ürür kervan yürür" diye. Önce Şu aşırı cahilliğinizi giderin sonra gelip yorum yapın.
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turker03 2 yıl
İstanbul trafiğinin çözümü köprü tünel değil arkadaşlar Allah aşkına. Ülke 80 milyon 20 milyonu istanbul'da yaşıyor. Anadolu 1 yatırım alıyorsa istanbul 10 yatırım alıyor. İşin garibi devlette aynısını yapıp her şeyi istanbul'a taşıyor, finans merkezilerini, bankları istanbul'a taşıyor. Yatırımlarını istanbul'a yapıyor. İnsanlar tedavi olmak için bile sakarya'dan yalova'dan istanbul'a geliyor.
İstanbul'da insanlar köprülerden tünellerden geçmeye mecbur. Hükümetinde işine geliyor daha çok vergi kazanıyor. Toplu taşımanın ise hali içler acısı. Madenlerden haliçe gidip gelmek için her gün 4-5 saatimi yolda harcıyorum. Allah aşkına partizanlığı bırakın...
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