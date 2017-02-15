3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor

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İstanbul'un en önemli sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, ilk olarak 2015 yılında duyurulan tünelin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için yarın ihale düzenleyecek.
İhaleye, 30 Kasım 2016'da yapılan ilk ihalede ön yeterlilik alan 6 firma davet edildi. İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje'nin de aralarında bulunduğu bu 6 firma, teknik ve mali tekliflerini sunacak. Proje bedeli 35 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7.5 milyon lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılacak ve zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından, mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, İncirli'den Söğütlüçeşme'ye uzanacak. Tünelde hem karayolu hem de demiryolu olacak. Üst ve alt katta lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunurken, orta katta da geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu yer alacak.
Büyük İstanbul Tüneli'nin birinci ayağı, İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolundan oluşacak.
TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek Büyük İstanbul Tüneli sayesinde, Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek.
Demiryolu sisteminde ise İncirli'den Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.
Son dönemde yapılan birçok dev projede olduğu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Büyük İstanbul Tüneli'nin, yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.
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istanbula adam doldurmaktan artık vazgeçin lan!, anadoludaki diğer şehirleri biraz istanbul veya eskişehir seviyesine getirin!!
Köprü, yol dediğin gönülden gönüle gider. Huzurumuz tükenir, kardeş kavgası başlarsa hiç beton bizi kurtaramaz. AKP keskin şekilde insanları bölüyor. Ayrıştırıcı konuşmalar yapıyor.
Utanmaz adam ın biri çıkıp hayır diyenler teröristtir bile dedi.
Tüm siyasi partilerin desteğini alıp adam gibi bir anayasa yapacaklarına. Sadece kendi işlerine yarsyacak 18 maddeyi bize zorla dayatıyorlar. Bu kanunsuzluğa kimsenin dur demeye gücü yetmiyor.
ne kadar yol yaparsanız okadar araç sisteme girer karmaşanın sonu bitmez.beton şehrine doğru gidiyoruz.
Anadoluda yatırım böldeleri tesbit edin.Toki ile standart İş tipine göre Fabrika-Atölye ve İmalathane projelendirip İhale edin 3-4 yıl devletçe çalıştırıp kar ettirdikten sonra işçilerin kıdemleri karşılığı ve önce bölge insanına sonra borsada hisselerini satarak devlete geri finansmanı yapın.Her işletmede devletin heryıl değişen bir memuru istihdam edilir.Bütün alış-üretim ve satış bilgisayar üzerinden devletin standart yazılımına yüklenir ve tüm hissedarlara raporlanarak aylık gönderilir.
İstanbul'da insanlar köprülerden tünellerden geçmeye mecbur. Hükümetinde işine geliyor daha çok vergi kazanıyor. Toplu taşımanın ise hali içler acısı. Madenlerden haliçe gidip gelmek için her gün 4-5 saatimi yolda harcıyorum. Allah aşkına partizanlığı bırakın...
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