3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor

İstanbul'un en önemli sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, ilk olarak 2015 yılında duyurulan tünelin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için yarın ihale düzenleyecek.

İhaleye, 30 Kasım 2016'da yapılan ilk ihalede ön yeterlilik alan 6 firma davet edildi. İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje'nin de aralarında bulunduğu bu 6 firma, teknik ve mali tekliflerini sunacak. Proje bedeli 35 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7.5 milyon lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılacak ve zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından, mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, İncirli'den Söğütlüçeşme'ye uzanacak. Tünelde hem karayolu hem de demiryolu olacak. Üst ve alt katta lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunurken, orta katta da geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu yer alacak.

Büyük İstanbul Tüneli'nin birinci ayağı, İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolundan oluşacak.

TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek Büyük İstanbul Tüneli sayesinde, Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek.

Demiryolu sisteminde ise İncirli'den Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Son dönemde yapılan birçok dev projede olduğu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Büyük İstanbul Tüneli'nin, yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.