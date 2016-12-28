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Boğazın altına yaya yolu geliyor

Boğazın altından geçerek Kabataş ile Üsküdar'ı birbirine bağlayacak yaya yolu projesi için çalışmalara başlandı. İstanbul Boğaziçi Bulvarı olarak adlandırılan proje 2019'a kadar tamamlanmış olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Asya ve Avrupa'yı deniz tabanı altından bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılmasının üstünden henüz bir hafta geçmişken, bu kez de yayalar için benzer bir proje gündemde. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üçüncü dönemini tamamlayacak olan Kadir Topbaş, daha önce sözünü verdiği boğazın altından geçecek yaya yolu projesinin bu tarihten önce tamamlanmış olmasını hedefliyor.
Geçtiğimiz günlerde projenin sondaj ihalesini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİMTAŞ, yayınladığı açıklama ile: "Taahhüt altında bulunan Kabataş-Üsküdar arası boğaz geçiş yaya tüneli deniz ve kara sondajlarının yapılması hizmet alım işi" ihalesini Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.'nin 7 milyon 500 bin TL karşılığında üstlendiğini duyurdu.
Hisselerinin bir kısmı Fransız firma Assystem SA'ye, bir kısmı ise Türk yatırımcı Osman Selçuk Yahşi'ye ait olan Ankara merkezli Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş, sondaj çalışmalarını 12 Mart 2017'ye kadar tamamlayacak.
İstanbul Boğaziçi Bulvarı olarak adlandırılan bu dev proje; Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin ardından iki yakayı birbirine bağlayan altıncı geçiş olacak.
İstanbul Boğaziçi Bulvarı, denizin 20 metre altından geçecek ve aynı Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi iki katlı olacak. Bulvar'ın üst katından yayalar ve bisikletler geçerken; alt katında ise lastik tekerlekli, elektrikli araçlar yolcu taşıyacak.

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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Geçiş ücreti olarak 10$+kdv yapmazlarsa güzel bir icraat.
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fatsa52 2 yıl
Hgs yi neremize takacagiz?
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Rajeesh 2 yıl
did u mean:boğazaltı avm
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DH Misafiri 2 yıl
tuago,sallarken çok zorlanma! onun için sağlık dökülüyor millette
ornganize dediğin de şehir içindeki değerleri arazileri yandaşa verip şehir dışına taşıma.ek yok
onun için işsizlik yükseliyor .%20 yaklaştı nerdeyse
neyse çok zorlamıyım kömür yardımın kesilir
ama tek bir şey ekleyiyim verdiği vergilerden siz yancılara giden paralarım haram zıkkım olsun.yukarıya inanıyorsan kul hakkıyla gideceksiniz milyonlarca insanın
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sdc55 2 yıl
çok güzel bir proje istanbul a katkı yapacak bir iş
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Kafam Kasınıyor 2 yıl
hala kurtulamadım şu istanbuldan.....
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alp0007 2 yıl
Ne çok proje var, hangisi doğru hangisi yanlış bilmek zor. Ama ülkemizdeki şehirlerin, yolların felaket halini görünce daha çok geride olduğumuz aşikar. Mevcut durum gerçeği gösteriyor.
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ø 2 yıl
Ücretsiz olursa ben girmem oraya, ipini koparan kullanmasın bir zahmet.
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07kubi07 2 yıl
Gerçekten saçma yav.
Yeryüzünü bi düzeltin sonra yeraltına geçersiniz laoo.
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mega_north 2 yıl
15 Temmuz Şehitler köprüsüne yaya geçişi sağlanmalı denizaltından yürüyüp ne yapacağız yahu, manzarasız insanın içi bunalır.
yapalım dursun kenarda ama gün gelir lazım olur.
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tutankenshta 2 yıl
aman dikkat edin depremde tepenize inmesin... geçiş ücretli olur...
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Formel 2 yıl
10 tl de bundan para isterler gidiş dönüş 20-tl ondan sonra da halka hizmet vay be ne güzel dünya. Ev kirasını yetiştiremediğim zaman ev sahibine köprülerle tünelleri gösteririm kiraya sayar değil mi?
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MMistanbul 2 yıl
Güzel proje, bisikletler için yol olacak olması daha da iyi fakat tünelden çıkan bisikletli nereye gidecek?
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