Boğazın altına yaya yolu geliyor

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanı altından bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılmasının üstünden henüz bir hafta geçmişken, bu kez de yayalar için benzer bir proje gündemde. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üçüncü dönemini tamamlayacak olan Kadir Topbaş, daha önce sözünü verdiği boğazın altından geçecek yaya yolu projesinin bu tarihten önce tamamlanmış olmasını hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde projenin sondaj ihalesini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİMTAŞ, yayınladığı açıklama ile: "Taahhüt altında bulunan Kabataş-Üsküdar arası boğaz geçiş yaya tüneli deniz ve kara sondajlarının yapılması hizmet alım işi" ihalesini Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.'nin 7 milyon 500 bin TL karşılığında üstlendiğini duyurdu.

Hisselerinin bir kısmı Fransız firma Assystem SA'ye, bir kısmı ise Türk yatırımcı Osman Selçuk Yahşi'ye ait olan Ankara merkezli Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş, sondaj çalışmalarını 12 Mart 2017'ye kadar tamamlayacak.

İstanbul Boğaziçi Bulvarı olarak adlandırılan bu dev proje; Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin ardından iki yakayı birbirine bağlayan altıncı geçiş olacak.

İstanbul Boğaziçi Bulvarı, denizin 20 metre altından geçecek ve aynı Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi iki katlı olacak. Bulvar'ın üst katından yayalar ve bisikletler geçerken; alt katında ise lastik tekerlekli, elektrikli araçlar yolcu taşıyacak.