Google Maps artık aracınızı nereye park ettiğinizi hatırlayacak

9.49 sürüm numaralı güncelleme ile kullanıcıalr araçlarını park ettikleri yeri, harita üzerinden kolaylıkla işaretleyip saklayabilecek. Hatta harita üzerindeki işaretleme için bir zaman belirleme, fotoğraf çekme, not ekleme gibi işlevler de sunuluyor. Sistemin otomatik olarak çalışmasına durumuna ilişkin henüz bir bilgi yok ancak sonraki güncellemelerde Apple Maps benzeri bir yapıyı görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Bu arada aynı güncelleme Android Auto için de yeni bir hedefe varış ekranını beraberinde getiriyor. Bu ekranda varılan hedefe ön görülen sürede varılıp varılamadığı, ortalama hız, gidişen mesafe gibi veriler de sunulmaya başlanmış. Yeni özellikler kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara sunulmuş olacak. Şimdilik beta kullanıcılarına açılmış durumda.
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