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    3 Body Problem'ın yüksek maliyeti sonraki sezonları zora sokabilir

    3 Body Problem izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da ilk sıradaki yerini çok çabuk kaybetti. Buna bir de yüksek maliyeti eklenince, dizinin devam etmeme ihtimali ortaya çıktı.
    3 Body Problem bütçesi yüzünden sorun yaşayabilir Tam Boyutta Gör
    Netflix'in büyük beklentilerle hayata geçirdiği 3 Body Problem dizisi, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in Üç Cisim Problemi adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, gördüğü ilgi sayesinde pek çok ülkede bir numaraya yerleşti. Ancak sorun şu ki burada uzun süre kalamadı.

    Forbes tarafından paylaşılan bilgilere göre, 3 Body Problem, Netflix'te bugün itibarıyla sadece 25 ülkede ilk sırada. Netflix'in ölçüm aldığı 94 ülkenin 69'unda dizinin daha şimdiden ilk sırayı kaybetmiş olması, izlenme rakamlarının beklendiği kadar yüksek olmayabileceğini gösteriyor. Bu da dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

    3 Body Problem Henüz 2. Sezon Onayı Almadı

    3 Body Problem elbette kayda değer bir kitleye ulaştı. Hatta izlenme rakamları başka herhangi bir dizi için büyük bir başarı olarak kabul edilebilirdi. Ne var ki 3 Body Problem herhangi bir dizi değil. Bölüm başı bütçesi ortalama 20 milyon dolar olan dizi, Netflix'in bugüne kadar ilk sezonuna en çok para harcadığı dizisi. Bu da dizinin başarılı kabul edilebilmesi için aşması gereken çıtayı epey yukarı koyuyor. Bu yüzden sıradan bir dizi için başarılı kabul edilecek rakamlar, 3 Body Problem için hayal kırıklığı olarak değerlendirililebilir.

    Dizinin geleceğine dair soru işareti yaratan bir diğer konu da uyarlandığı kitap serisinin hikâye ilerledikçe daha yüksek bütçelere ihtiyaç duyması. Bu hikâyenin hakkıyla ekrana taşınması, ilk sezondan bile daha maliyetli olacaktır. Bu yüzden Netflix'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuş durumda.

    Ne var ki Netflix'in bugüne kadarki en yüksek profilli dizilerinden birini daha ilk sezonun ardından iptal etmesi de o kadar kolay değil. Böyle bir karar, prestij kaybına sebep olacağı gibi kullanıcıları da küstürebilir. Bu yüzden dizinin akıbetini kestirmek şu an için hiç kolay değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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