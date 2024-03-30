3 Body Problem'ın yüksek maliyeti sonraki sezonları zora sokabilir

Tam Boyutta Gör Netflix'in büyük beklentilerle hayata geçirdiği 3 Body Problem dizisi, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in Üç Cisim Problemi adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, gördüğü ilgi sayesinde pek çok ülkede bir numaraya yerleşti. Ancak sorun şu ki burada uzun süre kalamadı.

Forbes tarafından paylaşılan bilgilere göre, 3 Body Problem, Netflix'te bugün itibarıyla sadece 25 ülkede ilk sırada. Netflix'in ölçüm aldığı 94 ülkenin 69'unda dizinin daha şimdiden ilk sırayı kaybetmiş olması, izlenme rakamlarının beklendiği kadar yüksek olmayabileceğini gösteriyor. Bu da dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

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3 Body Problem Henüz 2. Sezon Onayı Almadı

3 Body Problem elbette kayda değer bir kitleye ulaştı. Hatta izlenme rakamları başka herhangi bir dizi için büyük bir başarı olarak kabul edilebilirdi. Ne var ki 3 Body Problem herhangi bir dizi değil. Bölüm başı bütçesi ortalama 20 milyon dolar olan dizi, Netflix'in bugüne kadar ilk sezonuna en çok para harcadığı dizisi. Bu da dizinin başarılı kabul edilebilmesi için aşması gereken çıtayı epey yukarı koyuyor. Bu yüzden sıradan bir dizi için başarılı kabul edilecek rakamlar, 3 Body Problem için hayal kırıklığı olarak değerlendirililebilir.

Dizinin geleceğine dair soru işareti yaratan bir diğer konu da uyarlandığı kitap serisinin hikâye ilerledikçe daha yüksek bütçelere ihtiyaç duyması. Bu hikâyenin hakkıyla ekrana taşınması, ilk sezondan bile daha maliyetli olacaktır. Bu yüzden Netflix'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuş durumda.

Ne var ki Netflix'in bugüne kadarki en yüksek profilli dizilerinden birini daha ilk sezonun ardından iptal etmesi de o kadar kolay değil. Böyle bir karar, prestij kaybına sebep olacağı gibi kullanıcıları da küstürebilir. Bu yüzden dizinin akıbetini kestirmek şu an için hiç kolay değil.

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3 Body Problem bütçesi yüzünden sorun yaşayabilir