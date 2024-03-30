3 Body Problem'ın yüksek maliyeti sonraki sezonları zora sokabilir

Forbes tarafından paylaşılan bilgilere göre, 3 Body Problem, Netflix'te bugün itibarıyla sadece 25 ülkede ilk sırada. Netflix'in ölçüm aldığı 94 ülkenin 69'unda dizinin daha şimdiden ilk sırayı kaybetmiş olması, izlenme rakamlarının beklendiği kadar yüksek olmayabileceğini gösteriyor. Bu da dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.
3 Body Problem Henüz 2. Sezon Onayı Almadı
3 Body Problem elbette kayda değer bir kitleye ulaştı. Hatta izlenme rakamları başka herhangi bir dizi için büyük bir başarı olarak kabul edilebilirdi. Ne var ki 3 Body Problem herhangi bir dizi değil. Bölüm başı bütçesi ortalama 20 milyon dolar olan dizi, Netflix'in bugüne kadar ilk sezonuna en çok para harcadığı dizisi. Bu da dizinin başarılı kabul edilebilmesi için aşması gereken çıtayı epey yukarı koyuyor. Bu yüzden sıradan bir dizi için başarılı kabul edilecek rakamlar, 3 Body Problem için hayal kırıklığı olarak değerlendirililebilir.
Dizinin geleceğine dair soru işareti yaratan bir diğer konu da uyarlandığı kitap serisinin hikâye ilerledikçe daha yüksek bütçelere ihtiyaç duyması. Bu hikâyenin hakkıyla ekrana taşınması, ilk sezondan bile daha maliyetli olacaktır. Bu yüzden Netflix'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuş durumda.
Ne var ki Netflix'in bugüne kadarki en yüksek profilli dizilerinden birini daha ilk sezonun ardından iptal etmesi de o kadar kolay değil. Böyle bir karar, prestij kaybına sebep olacağı gibi kullanıcıları da küstürebilir. Bu yüzden dizinin akıbetini kestirmek şu an için hiç kolay değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...