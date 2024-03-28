Steven Spielberg'den Dune: Part Two'ya büyük övgü

Denis Villeneuve'ün Dune uyarlaması, sadece sinemaseverlerin değil, diğer sinemacıların da takdirini topladı. Dune 2 övgülerine katılan son isim de usta yönetmen Steven Spielberg oldu.
Steven Spielberg: "Dune 2 İzlediğim En İyi Bilim-Kurgu Filmlerinden Biri"
Amerikan Yönetmenler Birliği'nin "The Director’s Cut" adlı podcast'inde Denis Villeneuve ile bir araya gelen Spielberg, Dune: Part Two'nun bugüne kadar izlediği en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Dune filminin görsel bir epik olduğunu söyleyen usta yönetmen, bununla birlikte filmin derinlikli karakterler yaratma konusunda da çok başarılı olduğunu ifade etti.
Spielberg'in övgüleri sadece Dune filmiyle de sınırlı kalmadı. Denis Villeneuve'den de övgüyle söz eden usta yönetmen, Villeneuve'ün yeni dünyalar inşa edebilen ender yönetmenlerden olduğunu söyledi. Stanley Kubrick, Georges Méliès, James Cameron, Christopher Nolan gibi istisnai yönetmenlerin yer aldığı, çok da uzun olmaya bu listeye artık Villeneuve'ün de girdiği söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...