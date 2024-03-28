Steven Spielberg'den Dune: Part Two'ya büyük övgü

Tam Boyutta Gör Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune: Part Two, şu ana kadar 2024'e damga vuran film oldu. Hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanan film, gişe performansıyla da bu başarısını taçlandırdı. Bugün itibarıyla 579 milyon dolar hasılat yapan filmin gişe yolculuğunu 650-700 milyon dolarda bitirmesi bekleniyor.

Denis Villeneuve'ün Dune uyarlaması, sadece sinemaseverlerin değil, diğer sinemacıların da takdirini topladı. Dune 2 övgülerine katılan son isim de usta yönetmen Steven Spielberg oldu.

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Steven Spielberg: "Dune 2 İzlediğim En İyi Bilim-Kurgu Filmlerinden Biri"

Amerikan Yönetmenler Birliği'nin "The Director’s Cut" adlı podcast'inde Denis Villeneuve ile bir araya gelen Spielberg, Dune: Part Two'nun bugüne kadar izlediği en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Dune filminin görsel bir epik olduğunu söyleyen usta yönetmen, bununla birlikte filmin derinlikli karakterler yaratma konusunda da çok başarılı olduğunu ifade etti.

Spielberg'in övgüleri sadece Dune filmiyle de sınırlı kalmadı. Denis Villeneuve'den de övgüyle söz eden usta yönetmen, Villeneuve'ün yeni dünyalar inşa edebilen ender yönetmenlerden olduğunu söyledi. Stanley Kubrick, Georges Méliès, James Cameron, Christopher Nolan gibi istisnai yönetmenlerin yer aldığı, çok da uzun olmaya bu listeye artık Villeneuve'ün de girdiği söyledi.

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