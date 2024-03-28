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    Steven Spielberg'den Dune: Part Two'ya büyük övgü

    Dune: Part Two'dan övgüyle söz eden isimlere usta yönetmen Steven Spielberg de katıldı. Spielberg, Dune 2'nin bugüne kadar izlediği en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olduğunu söyledi.
    Steven Spielberg, Dune 2'yi övdü Tam Boyutta Gör
    Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune: Part Two, şu ana kadar 2024'e damga vuran film oldu. Hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanan film, gişe performansıyla da bu başarısını taçlandırdı. Bugün itibarıyla 579 milyon dolar hasılat yapan filmin gişe yolculuğunu 650-700 milyon dolarda bitirmesi bekleniyor.

    Denis Villeneuve'ün Dune uyarlaması, sadece sinemaseverlerin değil, diğer sinemacıların da takdirini topladı. Dune 2 övgülerine katılan son isim de usta yönetmen Steven Spielberg oldu.

    Steven Spielberg: "Dune 2 İzlediğim En İyi Bilim-Kurgu Filmlerinden Biri"

    Amerikan Yönetmenler Birliği'nin "The Director’s Cut" adlı podcast'inde Denis Villeneuve ile bir araya gelen Spielberg, Dune: Part Two'nun bugüne kadar izlediği en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Dune filminin görsel bir epik olduğunu söyleyen usta yönetmen, bununla birlikte filmin derinlikli karakterler yaratma konusunda da çok başarılı olduğunu ifade etti.

    Spielberg'in övgüleri sadece Dune filmiyle de sınırlı kalmadı. Denis Villeneuve'den de övgüyle söz eden usta yönetmen, Villeneuve'ün yeni dünyalar inşa edebilen ender yönetmenlerden olduğunu söyledi. Stanley Kubrick, Georges Méliès, James Cameron, Christopher Nolan gibi istisnai yönetmenlerin yer aldığı, çok da uzun olmaya bu listeye artık Villeneuve'ün de girdiği söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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