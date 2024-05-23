3 Body Problem, iki sezonda bitmeyecek

Tam Boyutta Gör Netflix, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, popüler bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'ın devam edeceğini duyurdu. Ancak bu açıklama alışık olduğumuz yeni sezon duyurularından biraz farklıydı. Çünkü dizinin 2. sezon onayı aldığı söylenmedi. Bunun yerine "dizi yeni bölümlerle hikâyesini tamamlama şansı yakalayacak" ifadesi kullanıldı. Bu da kafa karışıklığına sebep oldu.

3 Body Problem'ın uyarlandığı kitap serisinde üç ana kitap bulunduğu için bu dizinin en azından üç sezon sürmesi bekleniyordu. Ancak Netflix'in 2. sezon duyurusunda böyle bir ifade kullanması, dizinin hikâyeyi hızlıca toparlayacak kısaltılmış bir 2. sezonla ekranlara veda edebileceğini düşündürdü. Neyse ki durum böyle değilmiş.

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3 Body Problem, En Az 3 Sezon Sürecek

Dizinin yaratıcıları olan David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo, bu hafta The Hollywood Reporter'a konuştu. THR, Netflix'in kafa karıştıran bu açıklamasını doğrudan dizinin yaratıcılarına sordu. 3 Body Problem dizisinin üç yaratıcısı, Liu Cixin'in kalan iki romanını ekrana uyarlamak için en başından beri planladıkları kadar bölüme sahip olacaklarının güvencesini verdi.

Üçlü, Netflix'in tam olarak kaç bölüme yeşil ışık yaktığını söylemedi ama birden fazla sezon için onay aldıklarını açıkladı. Bu da 3 Body Problem'ın en azından 3 sezon süreceği anlamına geliyor. Serinin hayranları için bu oldukça sevindirici bir haber çünkü 3 Body Problem'ın geri kalanı iki kitabı, tek bir kısa sezona sığdırılamayacak kadar karmaşık bir olay örgüsüne sahip.

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