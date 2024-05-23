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    3 Body Problem, iki sezonda bitmeyecek

    3 Body Problem'ın yeni bölümlerle hikâyesini tamamlayacağının açıklanması, kafa karışıklığı yaratmıştı. Dizinin yaratıcıları bir açıklama yaparak bu kafa karışıklığını ortadan kaldırdı.
    3 Body Problem 2. sezonda bitmeyecek Tam Boyutta Gör
    Netflix, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, popüler bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'ın devam edeceğini duyurdu. Ancak bu açıklama alışık olduğumuz yeni sezon duyurularından biraz farklıydı. Çünkü dizinin 2. sezon onayı aldığı söylenmedi. Bunun yerine "dizi yeni bölümlerle hikâyesini tamamlama şansı yakalayacak" ifadesi kullanıldı. Bu da kafa karışıklığına sebep oldu.

    3 Body Problem'ın uyarlandığı kitap serisinde üç ana kitap bulunduğu için bu dizinin en azından üç sezon sürmesi bekleniyordu. Ancak Netflix'in 2. sezon duyurusunda böyle bir ifade kullanması, dizinin hikâyeyi hızlıca toparlayacak kısaltılmış bir 2. sezonla ekranlara veda edebileceğini düşündürdü. Neyse ki durum böyle değilmiş.

    3 Body Problem, En Az 3 Sezon Sürecek

    Dizinin yaratıcıları olan David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo, bu hafta The Hollywood Reporter'a konuştu. THR, Netflix'in kafa karıştıran bu açıklamasını doğrudan dizinin yaratıcılarına sordu. 3 Body Problem dizisinin üç yaratıcısı, Liu Cixin'in kalan iki romanını ekrana uyarlamak için en başından beri planladıkları kadar bölüme sahip olacaklarının güvencesini verdi.

    Üçlü, Netflix'in tam olarak kaç bölüme yeşil ışık yaktığını söylemedi ama birden fazla sezon için onay aldıklarını açıkladı. Bu da 3 Body Problem'ın en azından 3 sezon süreceği anlamına geliyor. Serinin hayranları için bu oldukça sevindirici bir haber çünkü 3 Body Problem'ın geri kalanı iki kitabı, tek bir kısa sezona sığdırılamayacak kadar karmaşık bir olay örgüsüne sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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