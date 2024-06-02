3 Body Problem'ın kaç sezon süreceği açıklandı

İlk başta 2. sezonun kısaltılmıiş bir final sezonu olacağı, bu yüzden böyle bir açıklama yapıldığı düşünüldü. Ancak dizinin yaratıcıları daha sonra bu duruma açıklık getirdi ve dizinin iki sezondan fazla süreceğini açıkladı. O dönemde dizinin tam olarak kaç sezon süreceği ise belirtilmedi. Ne var ki gelen son açıklamayla birlikte bu soru da cevap buldu.
3 Body Problem Toplamda 3 Sezon Sürecek
Dizinin yaratıcıları olan David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo, dün Netflix FYSEE adlı bir ektinliğe katıldı. Bu etkinlik sırasında 3 Body Problem'ın geleceği hakkında konuşan ekip, sevilen dizinin üç sezon süreceğini açıkladı.
Liu Cixin'in diziye kaynaklık eden roman serisi, üç ana kitaptan oluşuyor. Dizinin ilk sezonu bu serinin ilk kitabını ekrana taşıdı. Şimdi 2. ve 3. sezonların da aynı yolu izlemesi ve her sezonun bir kitabı işlemesi bekleniyor. Bu da serinin hak ettiği şekilde ekrana uyarlanması için en uygun model olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.