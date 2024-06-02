3 Body Problem'ın kaç sezon süreceği açıklandı

Tam Boyutta Gör Netflix, bu ayın başında bir açıklama yaparak, 3 Body Problem'ın yeni bölümlerle geri döneceğini duyurdu. Fakat Netflix'in açıklamasında kullandığı ifadeler kafa karıştırıcıydı. Dizinin 2. sezon onayı aldığı söylenmiyor, "3 Body Problem yeni bölümlerle hikâyesini tamamlama şansı yakalayacak" gibi muğlak ifadeler kullanılıyordu. Bu da kafa karışıklığına sebep oldu.

İlk başta 2. sezonun kısaltılmıiş bir final sezonu olacağı, bu yüzden böyle bir açıklama yapıldığı düşünüldü. Ancak dizinin yaratıcıları daha sonra bu duruma açıklık getirdi ve dizinin iki sezondan fazla süreceğini açıkladı. O dönemde dizinin tam olarak kaç sezon süreceği ise belirtilmedi. Ne var ki gelen son açıklamayla birlikte bu soru da cevap buldu.

300 dizisi geliyor 1 gün önce eklendi

3 Body Problem Toplamda 3 Sezon Sürecek

Dizinin yaratıcıları olan David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo, dün Netflix FYSEE adlı bir ektinliğe katıldı. Bu etkinlik sırasında 3 Body Problem'ın geleceği hakkında konuşan ekip, sevilen dizinin üç sezon süreceğini açıkladı.

Liu Cixin'in diziye kaynaklık eden roman serisi, üç ana kitaptan oluşuyor. Dizinin ilk sezonu bu serinin ilk kitabını ekrana taşıdı. Şimdi 2. ve 3. sezonların da aynı yolu izlemesi ve her sezonun bir kitabı işlemesi bekleniyor. Bu da serinin hak ettiği şekilde ekrana uyarlanması için en uygun model olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.