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    Anlık Bildirim

    3 Body Problem'ın kaç sezon süreceği açıklandı

    3 Body Problem dizisinin tam olarak kaç sezon süreceği belli oldu. Sevilen bilim-kurgu dizisi bu ayın başında Netflix'ten 2. sezon onayını almış, ayrıca dizinin iki sezonda bitmeyeceği açıklanmıştı.
    3 Body Problem'ın sezon sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Netflix, bu ayın başında bir açıklama yaparak, 3 Body Problem'ın yeni bölümlerle geri döneceğini duyurdu. Fakat Netflix'in açıklamasında kullandığı ifadeler kafa karıştırıcıydı. Dizinin 2. sezon onayı aldığı söylenmiyor, "3 Body Problem yeni bölümlerle hikâyesini tamamlama şansı yakalayacak" gibi muğlak ifadeler kullanılıyordu. Bu da kafa karışıklığına sebep oldu.

    İlk başta 2. sezonun kısaltılmıiş bir final sezonu olacağı, bu yüzden böyle bir açıklama yapıldığı düşünüldü. Ancak dizinin yaratıcıları daha sonra bu duruma açıklık getirdi ve dizinin iki sezondan fazla süreceğini açıkladı. O dönemde dizinin tam olarak kaç sezon süreceği ise belirtilmedi. Ne var ki gelen son açıklamayla birlikte bu soru da cevap buldu.

    3 Body Problem Toplamda 3 Sezon Sürecek

    Dizinin yaratıcıları olan David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo, dün Netflix FYSEE adlı bir ektinliğe katıldı. Bu etkinlik sırasında 3 Body Problem'ın geleceği hakkında konuşan ekip, sevilen dizinin üç sezon süreceğini açıkladı.

    Liu Cixin'in diziye kaynaklık eden roman serisi, üç ana kitaptan oluşuyor. Dizinin ilk sezonu bu serinin ilk kitabını ekrana taşıdı. Şimdi 2. ve 3. sezonların da aynı yolu izlemesi ve her sezonun bir kitabı işlemesi bekleniyor. Bu da serinin hak ettiği şekilde ekrana uyarlanması için en uygun model olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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