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    “3 Cisim Problemi” gerçek oldu: Üç yıldızlı sistem keşfedildi

    Netflix’in 3 Cisim Problemi dizisindeki sistem gibi üç yıldızdan oluşan bir sistem keşfedildi. NASA’ya göre yaklaşık milyon yıl içinde yıldızların birleşip patlaması bekleniyor.
    “3 Cisim Problemi” gerçek oldu: Üç yıldızlı sistem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Netflix’in büyük beğeni toplayan “3 Cisim Problemi” dizisi izlediyseniz veya ilgili romanı okuduysanız bu haber sizi biraz endişelendirebilir: NASA, karmaşık bir yörünge dansıyla birbirine kilitlenmiş üç yıldızdan oluşan bir sistem keşfetti. Keşfedilen üç cisimli sistemde romanda ve dizide anlatılan uzaylılar var mı bilinmez ancak bu sistemin yaklaşık 20 milyon yıl içinde birleşip patlaması bekleniyor.

    Dizideki gibi bir sistem

    Uluslararası bir araştırma ekibi, evrendeki en karmaşık ve nadir gök cisimlerinden birini keşfetti: Üçlü yıldız sistemi. "TIC 290061484" adı verilen bu sistem, birbirine kilitlenmiş üç yıldızın karmaşık yörünge dansıyla kaotik yaşantısını sürdürüyor. 20 milyon yıl içinde bu yıldızların birleşip süpernova patlamasına neden olması beklenirken bu sistem, NASA’nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) tarafından yapılan gözlemler sayesinde keşfedildi.

    Bu yıldız sistemi, her 1,8 günde bir birbirinin etrafında dönen ikili yıldız ve bu çifti sadece 25 günde dönen üçüncü bir yıldızdan oluşuyor. Bu yapı, 1956 yılında keşfedilen ve üçüncü yıldızın iç taraftaki çifti 33 günde döndüğü sistemin rekorunu geride bıraktı.

    Sistemin düzlemsel yapısı sayesinde, yıldızlar her yörüngelerinde birbirlerinin önünden geçiyor ve bu geçişler sırasında daha uzaktaki yıldızın ışığı bir miktar engelleniyor. Bu "kozmik flaşlar" sayesinde gökbilimciler, yıldızların birbirlerine olan konumlarını ve yapılarını analiz etme imkânı buluyorlar.

    Birbirlerine çok yakınlar

    “3 Cisim Problemi” gerçek oldu: Üç yıldızlı sistem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bu keşif, yalnızca yüksek teknolojili teleskopların değil, aynı zamanda yapay zekanın ve vatandaş bilimi adı verilen bir bilimsel hareketin de eseri. TESS teleskobunun topladığı devasa miktardaki yıldız ışığı verileri, makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak analiz edildi. Yapılan analizlerde bu olağanüstü sistemin eşsiz bir yönü daha tespit edildi. Yıldızların yörüngeleri birbirine o kadar yakın ki, üç yıldızın tamamı Merkür'ün Güneş’e olan uzaklığından daha dar bir alanda yer alıyor.

    Aktarılanlara göre üç yıldızlı sistem henüz aralarında kütle çekimsel dengesizlikler yaratmıyor ancak yine de bu sisteme dahil olarak herhangi bir gezegen bulunmuyor. Uzmanlar, yıldızların birlikte oluştuğunu ve bu sürecin gezegenlerin oluşumunu engellediğini öne sürüyorlar. Ancak bu sistemin geleceği oldukça dramatik. İç yıldızların yaşlanmasıyla birlikte genişleyecekleri ve sonunda birleşerek bir süpernova patlamasına yol açacakları düşünülüyor. Bu patlamanın yaklaşık 20 ila 40 milyon yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

    Yeni teleskop fırlatılacak

    “3 Cisim Problemi” gerçek oldu: Üç yıldızlı sistem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, astronomlar daha kısa yörünge periyotlarına sahip üçlü yıldız sistemleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çaba, mevcut teknolojiyle oldukça zor olsa da NASA’nın yakında fırlatmayı planladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ile bu tür sistemlerin keşfinin çok daha kolay olacağı belirtiliyor.

    Roman teleskobu, TESS’in kapsadığı gökyüzü alanını çok daha ayrıntılı şekilde inceleyebilecek. Bu sayede galaksimizin kalbindeki yıldız sistemlerini daha önce hiç olmadığı kadar net gözlemleyebileceğiz. Gökbilimciler, Roman teleskobunun sadece üçlü yıldız sistemlerini değil, daha büyük yıldız topluluklarını da keşfetmeyi sağlayacağını umuyorlar. Nancy Grace teleskobunun 2027 yılında fırlatılması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/tess/nasas-tess-spots-record-breaking-stellar-triplets/ https://gizmodo.com/three-star-system-shatters-astronomy-record-2000506583
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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