“3 Cisim Problemi” gerçek oldu: Üç yıldızlı sistem keşfedildi

Dizideki gibi bir sistem
Uluslararası bir araştırma ekibi, evrendeki en karmaşık ve nadir gök cisimlerinden birini keşfetti: Üçlü yıldız sistemi. "TIC 290061484" adı verilen bu sistem, birbirine kilitlenmiş üç yıldızın karmaşık yörünge dansıyla kaotik yaşantısını sürdürüyor. 20 milyon yıl içinde bu yıldızların birleşip süpernova patlamasına neden olması beklenirken bu sistem, NASA’nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) tarafından yapılan gözlemler sayesinde keşfedildi.
Bu yıldız sistemi, her 1,8 günde bir birbirinin etrafında dönen ikili yıldız ve bu çifti sadece 25 günde dönen üçüncü bir yıldızdan oluşuyor. Bu yapı, 1956 yılında keşfedilen ve üçüncü yıldızın iç taraftaki çifti 33 günde döndüğü sistemin rekorunu geride bıraktı.
Sistemin düzlemsel yapısı sayesinde, yıldızlar her yörüngelerinde birbirlerinin önünden geçiyor ve bu geçişler sırasında daha uzaktaki yıldızın ışığı bir miktar engelleniyor. Bu "kozmik flaşlar" sayesinde gökbilimciler, yıldızların birbirlerine olan konumlarını ve yapılarını analiz etme imkânı buluyorlar.
Birbirlerine çok yakınlar
Aktarılanlara göre üç yıldızlı sistem henüz aralarında kütle çekimsel dengesizlikler yaratmıyor ancak yine de bu sisteme dahil olarak herhangi bir gezegen bulunmuyor. Uzmanlar, yıldızların birlikte oluştuğunu ve bu sürecin gezegenlerin oluşumunu engellediğini öne sürüyorlar. Ancak bu sistemin geleceği oldukça dramatik. İç yıldızların yaşlanmasıyla birlikte genişleyecekleri ve sonunda birleşerek bir süpernova patlamasına yol açacakları düşünülüyor. Bu patlamanın yaklaşık 20 ila 40 milyon yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.
Yeni teleskop fırlatılacak
Roman teleskobu, TESS’in kapsadığı gökyüzü alanını çok daha ayrıntılı şekilde inceleyebilecek. Bu sayede galaksimizin kalbindeki yıldız sistemlerini daha önce hiç olmadığı kadar net gözlemleyebileceğiz. Gökbilimciler, Roman teleskobunun sadece üçlü yıldız sistemlerini değil, daha büyük yıldız topluluklarını da keşfetmeyi sağlayacağını umuyorlar. Nancy Grace teleskobunun 2027 yılında fırlatılması hedefleniyor.Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/tess/nasas-tess-spots-record-breaking-stellar-triplets/ https://gizmodo.com/three-star-system-shatters-astronomy-record-2000506583 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.