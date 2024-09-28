A101 marketler Volta katlanır elektrikli bisiklet ve moped satacak

3 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
3 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor. 55Km civarında menzili olan bisiklet 25Km/s hıza kadar çıkabiliyor. Batarya çıkarılıp harici olarak şarj edilebilirken LED LCD ekrandan bilgiler takip edilebiliyor. Fiyatı 16990TL.
Volta üretimi olan APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped modeli ise 215Kg taşıma kapasitesi, LED ön far, 25Km/s maksimum hız, 1000W gücünde motor, 41Km civarında menzil özellikleri ile birlikte 47990TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu