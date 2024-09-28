A101 marketler Volta katlanır elektrikli bisiklet ve moped satacak

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Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde katlanabilir elektrikli bisikletten elektrikli mopede, tam kablosuz kulaklıklardan kablosuz hoparlöre, akıllı telefonlara, akıllı televizyonlara ve tabletlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

3 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

3 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor. 55Km civarında menzili olan bisiklet 25Km/s hıza kadar çıkabiliyor. Batarya çıkarılıp harici olarak şarj edilebilirken LED LCD ekrandan bilgiler takip edilebiliyor. Fiyatı 16990TL.

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Volta üretimi olan APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped modeli ise 215Kg taşıma kapasitesi, LED ön far, 25Km/s maksimum hız, 1000W gücünde motor, 41Km civarında menzil özellikleri ile birlikte 47990TL olarak satılacak.

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