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DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu

Drone yarışlarında veya önemli görevlerde görüntü aktarım hızları öne çıktığı için DJI yeni bir sistem geliştirdi. DJI FPV System sadece 28 milisaniye aktarım gecikmesi sunuyor.
5 gün
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük veya ticari hayatın her alanında kendisini göstermeye başlayan insansız hava araçları sürekli gelişiyor. Araçların gelişmiş uçuş sistemlerinin yanı sıra artık gecikmesiz görüntü alabilme de öne çıkmaya başladı.

DJI FPV System özellikleri ve fiyatı

Ağırlıklı olarak Drone yarışlarında ve gözlem kontrol görevlerinde görüntülerin gecikmesi olarak alınması büyük önem taşıyor. Bunun yolu da alıcı-verici ilişkisinin en iyi şekilde optimize edilmesi.

DJI tarafından duyurulan yeni DJI Digital FPV Transmission System paketi Drone’lardan alınan görüntülerin gecikmesiz olarak uyumlu gözlüklere aktarılmasını sağlıyor. Paket içerisinde kontrolcü, kamera, aktarım modülü ve gözlük yer alıyor.

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DJI FPV Air Unit Module adındaki aktarım parçası 28 milisaniye gecikme süresine sahip. 3.7Km mesafeye kadar çift yönlü iletişim sağlayan modül ayrıca kare düşüşlerinin önüne geçecek yazılıma sahip. Yine çakışmaların yüksek olduğu alanlarda bitrate oranını karenin merkezine doğru odaklayarak kaçınabiliyor. Modüle aynı anda 8 adet 5.8GHz kanalı destekleyen Drone bağlanabiliyor.

Bağlı olan kamera ise Full HD 60fps veya 720p 120fps şeklinde video aktarımı yapabiliyor. Kamerada 150 derecelik geniş açı lens var ve düşük ışık koşullarında da kaliteli çekim yapılabiliyor. Hem kamerada hem de gözlükte microSD kart yuvası bulunuyor. Modüle istenirse Osmo Action gibi farklı kameralar da bağlanabiliyor.

Kontrolcü bileşeni aradaki bağlantıyı sağlıyor. Kullanıcı isterse ağ içerisinde başka bir Drone’a bağlanarak izleyici modunda kalabiliyor. DJI FPV System kontrolcü hariç ek kamera ile 819$ fiyat etiketine sahip. Kontrolcü dahil paket ise 929$ seviyesinde.

 


https://www.slashgear.com/djis-fpv-drone-racing-goggles-tap-a-120fps-camera-31585787/ Yorum Yaz
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TheJudgé 4 gün
harika bir sistem
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