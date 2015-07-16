3. jenerasyon Moto G 28 Temmuzda resmiyete kavuşabilir

Bir kaç gün önce Motorola Moto G (2015) modeline ait yeni render görüntülerini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Serinin 2. Jenerasyon modeli geçtiğimiz yılın Eylül ayında duyurulsa da yeni modelin daha erken tanıtılması gündemde.

Bu konudaki son iddialar ise 3. Jenerasyon Moto G'nin 28 Temmuzda resmiyete kavuşacağına işaret ediyor. Ancak bu tarih ilk etapta bazı ülkeler için sınırlı kalabilir. Cihazın piyasaya çıkacağı ülkelerden birisi olan Brezilya'da 28 Temmuz tarihinin geçerli olacak gibi ancak daha önce Şili için çıkış tarihi Ağustos ayı olarak gündeme gelmişti.

Bunun yanında teknik detaylar ile ilgili de bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılara göre Moto G (2015) 5" HD çözünürlükte ekran, dört çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A53 işlemciye ve Adreno 306 grafik birimine sahip Snapdragon 410 çipset, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 2,470 mAh batary kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak.

Ancak bellek ve depolama birimindeki değişimlerle iki farklı varyasyonun hazırlandığı belirtiliyor. Bu iddialara göre 1 GB bellek / 8 GB arttırılabilir depolama kapasitesine sahip daha uygun fiyatlı bir varyasyonun yanında bir de 2 GB bellek / 16 GB arttırılabilir depolama kapasitesine sahip bir varyasyon hazırlanacak. Yeni cihazın IPx7 sertifikasına da sahip olması bekleniyor, bu da 1 metre su altında 30 dakika su geçirmezlik sağlayacağı anlamına geliyor. Ancak toza karşı dayanıklılık konusunda herhangi bir sertifika bulunmayacak gibi gözüküyor.

Brezilyada yaklaşık 899 Brezilya Reali fiyat etiketiyle satılması beklenen modelin bu fiyatını direk olarak ülkemize uyarlarsak 760 TL civarında bir fiyat karşımıza çıkıyor. Tabi bu fiyatı karşılaştırmadan önce Brezilya'nın diğer bir çok ülkeye göre yüksek vergilendirmeye sahip olduğunu ve fiyatların genele göre daha yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Brezilya'da ki vergi yükü ülkemizin de gündeminde olan ithal ürünlere ek vergilerin uygulanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu bağlamda belkide Moto G (2015)'in ülkemize gelmesi halinde benzer bir fiyatlandırma görebiliriz.