Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3. jenerasyon Moto G 28 Temmuzda resmiyete kavuşabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
3. jenerasyon Moto G 28 Temmuzda resmiyete kavuşabilir
 
Bir kaç gün önce Motorola Moto G (2015) modeline ait yeni render görüntülerini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Serinin 2. Jenerasyon modeli geçtiğimiz yılın Eylül ayında duyurulsa da yeni modelin daha erken tanıtılması gündemde.
Bu konudaki son iddialar ise 3. Jenerasyon Moto G'nin 28 Temmuzda resmiyete kavuşacağına işaret ediyor. Ancak bu tarih ilk etapta bazı ülkeler için sınırlı kalabilir. Cihazın piyasaya çıkacağı ülkelerden birisi olan Brezilya'da 28 Temmuz tarihinin geçerli olacak gibi ancak daha önce Şili için çıkış tarihi Ağustos ayı olarak gündeme gelmişti.
Bunun yanında teknik detaylar ile ilgili de bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılara göre Moto G (2015) 5" HD çözünürlükte ekran, dört çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A53 işlemciye ve Adreno 306 grafik birimine sahip Snapdragon 410 çipset, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 2,470 mAh batary kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak.
Ancak bellek ve depolama birimindeki değişimlerle iki farklı varyasyonun hazırlandığı belirtiliyor. Bu iddialara göre 1 GB bellek / 8 GB arttırılabilir depolama kapasitesine sahip daha uygun fiyatlı bir varyasyonun yanında bir de 2 GB bellek / 16 GB arttırılabilir depolama kapasitesine sahip bir varyasyon hazırlanacak. Yeni cihazın IPx7 sertifikasına da sahip olması bekleniyor, bu da 1 metre su altında 30 dakika su geçirmezlik sağlayacağı anlamına geliyor. Ancak toza karşı dayanıklılık konusunda herhangi bir sertifika bulunmayacak gibi gözüküyor.
Brezilyada yaklaşık 899 Brezilya Reali fiyat etiketiyle satılması beklenen modelin bu fiyatını direk olarak ülkemize uyarlarsak 760 TL civarında bir fiyat karşımıza çıkıyor. Tabi bu fiyatı karşılaştırmadan önce Brezilya'nın diğer bir çok ülkeye göre yüksek vergilendirmeye sahip olduğunu ve fiyatların genele göre daha yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Brezilya'da ki vergi yükü ülkemizin de gündeminde olan ithal ürünlere ek vergilerin uygulanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu bağlamda belkide Moto G (2015)'in ülkemize gelmesi halinde benzer bir fiyatlandırma görebiliriz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muccos 4 yıl en beğenilen
Artık 1GB ramli telefon çıkmamalı.Tarayıcıyı açıp ana ekrana tekrar dönüyorsun simgeler filan tekrar yükleniyor.Sinir edici bir durum bu.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 4 yıl
iş yapmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.i. 4 yıl
O tiple yeni kullanıcılar almaz, ergonomik olsada görüntü açısından berbat ve sürekli aynı tasarımı neden kullanıyorlar ki.. Motorola hiç böyle yapmazdı artık aynı tasarımlarla iyice sıradan markalar arasına girecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ztalan 4 yıl
Bu bali gelse artik ülkemize, ilk moto g ile devam ediyorum halen yine bir moto g iyi gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 4 yıl
2/16 modeli uygun fiyata gelse de alsak bir tane muadillerinden (Asus Zenfone 5, General Mobile 4G vb.) daha iyi olacagi asikar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 4 yıl
3 nesilden beri aynı telefon
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muccos 4 yıl en beğenilen
Artık 1GB ramli telefon çıkmamalı.Tarayıcıyı açıp ana ekrana tekrar dönüyorsun simgeler filan tekrar yükleniyor.Sinir edici bir durum bu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugraakkoc 4 yıl
Cihaz güzel görünüyor umarım 699 gibi bir fiyattan ülkemize gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2213 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, yeni ve
2 etiket daha motorola moto g moto g
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Bilişim Hukuku - İnternetten Hakaret 4 yıl Haftanın En İyi Windows Phone Uygulamaları (15 Temmuz - 22 Temmuz) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim