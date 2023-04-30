Haftaya ŞOK marketlerde Xiaomi ürün geçidi var

Tam Boyutta Gör Özellikle elektrikli scooter arayanlar için önümüzdeki hafta ŞOK market aktüel ürünlerinde birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Ayrıca Xiaomi ekosistem ürünlerinden farklı alternatifler de bulmak mümkün olacak.

3 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

3 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait farklı Ninebot elektrikli scooter modelleri yer alıyor.:

40Km’ye kadar menzil, disk fren, 25Km/s hız, yüzde 20 tırmanma, 2.1W ön LED far gibi özellikleri olan Xiaomi Ninebot F40 modeli 15999TL.

30Km’ye kadar menzil, 25Km/s hız, disk fren, yüzde 15 tırmanma, 2.1w ön LED far gibi özellikleri olan Xiaomi Ninebot F30 scooter modeli 13999TL.

38Km’ye kadar menzil, 25Km/s hız, kampana fren, 2.1w ön LED far gibi özellikleri olan Xiaomi Ninebot D38E scooter modeli 12499TL.

25Km’ye kadar menzil, 25Km/s hız, kampana fren, yüzde 10 tırmanma, 2.1w ön LED far gibi özellikleri olan Xiaomi Ninebot F25E scooter modeli 11899TL.

28Km’ye kadar menzil, 25Km/s hız, kampana fren, 2.1w ön LED far gibi özellikleri olan Xiaomi Ninebot D28E scooter modeli 10899TL.

18Km’ye kadar menzil, 25Km/s hız, kampana fren, 2.1w ön LED far gibi özellikleri olan Xiaomi Ninebot D18E scooter modeli 9899TL.

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Diğer taraftan 2200Pa emiş gücü, 20mm tırmanma kabiliyeti, 600ml toz torbası, 200ml su haznesi olan Xiaomi Mi Vacuum 2C robot süpürge 6499TL iken 1.7 inç IPS ekran, 180mAh batarya, fitness takibi gibi özellikleri olan Xiaomi KKJ akıllı saat 729TL ve Xiaomi Hifree masaj aleti de 1179TL.

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