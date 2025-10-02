A101 marketler uygun fiyata Samsung Galaxy Z Flip 7 satıyor

2 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
2 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 7 katlanabilir akıllı telefon modeli yer alıyor. 4.1 inçlik Super AMOLED dış ekran, 6.9 inçlik Dynamic AMOLED X2 iç ekran, Exynos 2500 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP OIS ana kamera, 10MP ön kamera, 4300mAh batarya, 25W hızlı şarj, One UI 8 ara yüzü gibi özelliklerle 59999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Snapdragon 888 yonga seti barındıran ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli 16799TL, Samsung Galaxy A16 modeli 9399TL ve Samsung Galaxy A17 modeli 10799TL olarak satılıyor.
