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    30 yıllık ömre sahip olması beklenen ilk perovskit güneş pili geliştirildi

    Geliştirilen yeni bir perovskit güneş pilinin, hızlandırılmış yaşlanma testleri sonuçlarına göre gerçek hayatta 30 yıllık ömre sahip olması bekleniyor.          
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    30 yıllık ömre sahip ilk perovskit güneş pili geliştirildi

    Princeton Üniversitesi araştırmacıları, yaklaşık 30 yıllık ömre sahip olduğunu söylediği perovskit güneş pili geliştirdiklerini duyurdu. Ekip, güneş pillerinin dayanıklılığını ölçebilmek için yeni bir hızlandırılmış yaşlanma tekniği kullandı.

    Güneş pilleri için endüstride sunulan en uzun ömür

    Perovskit güneş pillerinin yeteri kadar kararlı yapılarının olmaması ve güneş ışığı altında zamanla performanslarının düşmesi bir sorun olarak görülürken Princeton araştırmacıları, ışık emici perovskite katman ile yük taşıyan katman arasına ultra ince bir kapak katmanı ekleyerek bu sorunları ele aldı.

    Yaklaşık 20 nanometre kalınlığa sahip olduğu belirtilen yeni katman, karbondisülfür, kurşun, iyot ve klordan oluşuyor ve cihazın birkaç hafta içinde yanmasını önlüyor.

    30 yıllık ömre sahip ilk perovskit güneş pili geliştirildi
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    Ekip, geliştirdikleri perovskit güneş pillerinin dayanıklılığını test etmek için yeni bir hızlandırılmış yaşlanma tekniğini kullandı. Bu bağlamda güneş pilleri, 35 °C'den 110 °C'ye kadar dört farklı sıcaklığa ve parlak ışığa maruz bırakıldıkları odalara yerleştirildi. Test verilerinden yola çıkarak araştırmacılar, pillerin yaklaşık 30 yıl boyunca açık havada çalışabileceği sonucuna vardılar. Bunun, endüstride standart olarak gösterilen 20 yıldan çok daha uzun bir süre olduğunu belirtiyorlar.

    Çalışmalarının daha kararlı perovskit güneş pilleri yapmak için önemli bir adım olacağını belirtmesinin yanı sıra ekip, geliştirdikleri yeni hızlandırılmış yaşlandırma tekniğiyle de her tür güneş pilinin dayanıklılığının test edilebileceğini söyledi.

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    _Dominic_Toretto_ 1 gün önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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