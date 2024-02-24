Güneşten elektrik ve ısı üreten yenilikçi bir sistem geliştirildi

Graz Teknoloji Üniversitesi’nden (TU Graz) Armin Buchroithner ve meslektaşlarının tasarladığı modül, esasında 1970’lerden beri hayatımızda olan ancak maliyet ve teknik zorluklar nedeniyle yaygınlaşmayan parabolik güneş kollektörü konseptini temel alıyor. Araştırmacılar ECOSun (Economic COgeneration by Efficiently COncentrated SUNlight) adlı çalışmaları kapsamında bazı alanlarda yenilikler yaparak bu engelleri aşmaya çalıştılar.
Peki nasıl çalışıyor?
Araştırmacılar ayrıca güneş pillerinin soğutulmasını optimize ederek atıl ısıyı başka uygulamalar için daha kullanılabilir hale getirmeyi başardılar. Güneş hücrelerinden gelen atıl ısı, bir boru sistemi içinde hücrelerin arkasından akan bir ısı transfer sıvısına aktarılıyor. Bu şekilde üretilen termal ve elektrik enerjisi, binalar ya da gıda veya tekstil endüstrisi gibi çeşitli endüstriyel amaçlar için kullanılabilir.
Bu başarı da teknolojinin yaygınlaşmasının da önünü açıyor. Zira şimdiye kadar parabolik güneş enerjisi santralleri neredeyse sadece İspanya veya Basra Körfezi gibi özellikle güneşli bölgelerde bulunuyordu. Artan enerji fiyatları ve enerji bağımsızlığı göz önüne alındığında, elektrik ve ısı tedariki tek sistem üzerinden sağlayabilmek ciddi bir avantaj. Son olarak, ECOSun araştırma konsorsiyumunda ODTÜ GÜNAM’ın yanı sıra Ankara'dan iTech Solar da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.