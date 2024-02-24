Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneşten elektrik ve ısı üreten yenilikçi bir sistem geliştirildi

    Aynı anda elektrik ve termal enerji üretebilen uygun maliyetli fotovoltaik hücrelere sahip yenilikçi bir güneş enerjisi sistemi geliştirildi. Kullanılan güneş pilleri ise Türkiye’de üretildi.
    Güneşten elektrik ve ısı üreten yenilikçi bir sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Uluslararası araştırmacılar, güneş ışınlarından yararlanarak aynı anda elektrik ve ısı üretebilen yeni bir tür güneş modülü geliştirdi. Modül, güneş ışığını bir dizi fotovoltaik hücre üzerine yoğunlaştırmak için kavisli bir ayna kullanırken bu güneş pilleri (veya güneş hücresi) ışığı elektriğe dönüştürüyor. Ortaya çıkan atıl ısı ise ısıtma veya soğutma için kullanılabilecek bir sıvıya yönlendiriliyor.

    Graz Teknoloji Üniversitesi’nden (TU Graz) Armin Buchroithner ve meslektaşlarının tasarladığı modül, esasında 1970’lerden beri hayatımızda olan ancak maliyet ve teknik zorluklar nedeniyle yaygınlaşmayan parabolik güneş kollektörü konseptini temel alıyor. Araştırmacılar ECOSun (Economic COgeneration by Efficiently COncentrated SUNlight) adlı çalışmaları kapsamında bazı alanlarda yenilikler yaparak bu engelleri aşmaya çalıştılar.

    Peki nasıl çalışıyor?

    Güneşten elektrik ve ısı üreten yenilikçi bir sistem geliştirildi
    Yeni güneş modülünün kilit bileşeni ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi GÜNAM tarafından geliştirilen uygun maliyetli ve oldukça dayanıklı olan silikon güneş pilleri. Araştırmacılara göre bu hücreler, parabolik ayna tarafından 60 ila 120 kat artırılan yoğunlaştırılmış güneş ışığının yüksek sıcaklıklarına dayanabiliyor ve performanslarını kaybetmiyorlar. Projenin ortakları arasında olan IMK Solarmirrotec ise parabolik aynayı üretiyor. MK Solarmirrotec’in ayna aksamını enjeksiyon kalıplama teknolojisi gibi endüstriyel üretim yöntemleri kullanarak çok daha verimli ve uygun maliyetle ürettiği belirtiliyor.

    Araştırmacılar ayrıca güneş pillerinin soğutulmasını optimize ederek atıl ısıyı başka uygulamalar için daha kullanılabilir hale getirmeyi başardılar. Güneş hücrelerinden gelen atıl ısı, bir boru sistemi içinde hücrelerin arkasından akan bir ısı transfer sıvısına aktarılıyor. Bu şekilde üretilen termal ve elektrik enerjisi, binalar ya da gıda veya tekstil endüstrisi gibi çeşitli endüstriyel amaçlar için kullanılabilir.

    Bu başarı da teknolojinin yaygınlaşmasının da önünü açıyor. Zira şimdiye kadar parabolik güneş enerjisi santralleri neredeyse sadece İspanya veya Basra Körfezi gibi özellikle güneşli bölgelerde bulunuyordu. Artan enerji fiyatları ve enerji bağımsızlığı göz önüne alındığında, elektrik ve ısı tedariki tek sistem üzerinden sağlayabilmek ciddi bir avantaj. Son olarak, ECOSun araştırma konsorsiyumunda ODTÜ GÜNAM’ın yanı sıra Ankara'dan iTech Solar da yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rehberim başka telefonda çıkıyor opel periyodik bakım fiyatları 2023 veka radyatör kullanıcı yorumları origami yayınları zor mu adult forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız